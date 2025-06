Exgobernadores y exalcaldes se aliaron para tener un solo candidato a la Presidencia de la República: se alejará de los extremos

Las elecciones presidenciales de Colombia se llevarán a cabo el 31 de mayo de 2026 - crédito Luisa González/Reuters

Los aspirantes a la Presidencia de Colombia ya empezaron a mover sus campañas y a recolectar apoyos para la contienda electoral de 31 de mayo de 2026. Algunos precandidatos han llevado a cabo giras nacionales para dar a conocer sus propuestas y otros inscribieron sus comités promotores para la recolección de firmas.

Mientras tanto, hay quienes están tomando decisiones sobre la persona que debería encaminarse a la carrera presidencial en representación de un grupo específico de ciudadanos. Esa es la tarea que están realizando exgobernadores y exalcaldes del país, que anunciaron la creación de una alianza para tener un aspirante propio.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

De acuerdo con el exgobernador del Meta Juan Guillermo Zuluaga, hay un plazo máximo estipulado para determinar quién será la persona que se una al proceso electoral, de cara a la Presidencia.

“Cada vez se suman más y más candidatos, y esto no es solo el que tenga ganas y el que esté entusiasmado, sino que aquí hemos dicho: hay que definir un mecanismo y unas fechas. Y aquí nosotros lo hemos hecho. La fecha es que en diciembre, de todo este grupo, ya hay un solo candidato”, precisó el exfuncionario ante los medios de comunicación.

Los exgobernadores y exalcaldes establecerán un candidato o candidata presidencial antes de finalizar el 2025 - crédito Presidencia

Según detalló, el mecanismo de selección del candidato o candidata será la encuesta. Además, aclaró que uno de los criterios que establecieron para elegir a la persona indicada es que no esté interesada en beneficiar a ninguno de los extremos políticos que hoy dividen al país: la izquierda, representada por el presidente Gustavo Petro, y la derecha, representada por la oposición.

A su juicio, la polarización del país está ligada al extremismo político, que ha derivado en múltiples problemáticas en el territorio nacional que deberá enfrentar el próximo gobernante.

“Todos los extremos son viciosos. La extrema derecha y la extrema izquierda son los que tienen el país sumido en lo que hoy estamos. Esto es un tema de ponderación, de sentido común, pero también de carácter. Aquí no puede uno andar con posiciones tibias, esto es, con carácter, con coraje y también con valentía”, indicó.

Los exgobernadores y exalcaldes determinarán quién los representará en los comicios mediante una encuesta - crédito Colprensa

La alianza entre colectividades para las elecciones de 2026

Al igual que los exgobernadores y exalcaldes, otros políticos anunciaron su interés por hacer una coalición para elegir a una persona que los represente en las elecciones presidenciales de 2026. En julio de 2024, los directores del Partido de la U, Alexander Vega y Clara Luz Roldán, por ejemplo, informaron ante los medios de comunicación que, junto con el Partido Conservador y el Partido Liberal estarían planeando seleccionar a un aspirante único de cara a los comicios.

“Nosotros hemos planteado junto a la doctora Clara Luz a la bancada que hay que hacer una coalición de centro para el año 2026, y no es prematura, porque el país ya necesita lanzar unas propuestas y en eso hemos aceptado la propuesta que hizo el expresidente Gaviria la semanada pasada”, detalló en su momento el también ex registrador Nacional del Estado Civil Alexander Vega.

En abril de 2025 se programó una reunión entre los líderes de las colectividades, en la que también se incluyó al Nuevo Liberalismo, a la Alianza Democrática Amplia (ADA) y a movimientos cristianos, para definir sus estrategias electorales.

Clara Luz Roldán González y Alexander Vega Rocha, directores del Partido de la U, informaron que no es muy pronto pensar en una coalición para 2026 - crédito @partidodelaucol/X

En declaraciones posteriores, Vega aclaró ante la prensa que entre las personas que no incluirían en la coalición está la exalcaldesa de Bogotá Claudia López, debido a que en algún momento se mostró como aliada del Gobierno del presidente Gustavo Petro, aunque después cambió su perspectiva y pasó a hacer parte de la oposición.

“No, nosotros como partido descartamos esa opción, y lo digo porque estamos buscando otro estilo de candidatos, que no representen o que estuvieron con el Gobierno del presidente Petro, y en eso Claudia López fue pieza fundamental y no queremos ni cobrar revancha ni nada”, detalló.

La exfuncionaria oficializó su carrera hacia la Presidencia el 3 de junio de 2025, tras inscribir su comité promotor “Con Claudia Imparables”, con el que recolectará firmas para su candidatura.