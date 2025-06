Azealia Banks compartió su dilema respecto a Colombia y encendió las redes sociales con rumores de un posible concierto en el país

A través de sus redes sociales, la rapera Azealia Banks dejó en el aire la posibilidad de visitar Colombia - crédito Dave Burke/Shutterstock

Junio es un mes caracterizado por ser uno de fuertes rumores alrededor de lo que pueden dejar los conciertos en Colombia. Aunque ya hay una programación significativa para el segundo semestre, si por algo se ha caracterizado la industria detrás de estos eventos masivos es por siempre tener algo más para ofrecer.

Con frecuencia, esa expectativa viene precedida de rumores de todo tipo en redes sociales, y uno de los que se sumó en las últimas horas fue el de Azealia Banks.

La rapera norteamericana, reconocida por éxitos como 212, Liquorice, Luxury o 1991 a la vez que por lo controvertida de su figura pública; se caracteriza por sus interacciones provocativas en redes sociales, ya sea cargando contra otras famosas, por expresar sus puntos de vista sobre distintos temas – su postura frente al conflicto entre Israel y Palestina es un buen ejemplo de ello – o, como sucedió en la mañana del martes 3 de junio, por mostrarse juguetona con las expectativas de su audiencia.

Con su estilo de expresión inconfundible, Banks encendió la expectativa entre sus seguidores al plantearle a sus seguidores una particular pregunta sobre una eventual presentación en Colombia. “¿Debería tocar en Bogotá o Medellín?“, escribió en su cuenta de X.

La rapera, fiel a su estilo provocativo, planteó una particular comparación entre Bogotá y Medellín, describiendo a esta última como "El Nuevo Berlín" - crédito @azealiaslacewig/X

Acto seguido, la rapera sorprendió cuando manifestó su punto de vista acerca de las audiencias que podría encontrarse en cada una de las ciudades.

“La decisión es complicada porque los ‘holy Christian kunts’ están yendo a Bogotá, mientras las ‘brujas’ se desplazan a Medellín” comentó Banks, jugando con el lenguaje de forma provocativa y humorística.

Con todo, parece que a Banks le llamó especialmente la atención Medellín, pues no dudó en reconocer que “se ha consolidado como un nuevo centro cultural internacional“, y hasta llegó a describirlo como “el nuevo Berlín”.

Tras exclamar que estaría en camino, la artista cerró su publicación con una curiosa metáfora culinaria para redondear su concepto sobre Medellín: “Imagínate Berlín, pero con salsa en la comida” sugirió.

Los comentarios en respuesta a dicha publicación no tardaron en aparecer, entre quienes ponderaban a Medellín, a Bogotá, o quienes proponían otras opciones para que la cantante pasara por el país. Por otra parte, no faltaron quienes le recriminaron por las comparaciones con Berlín, apuntando a que había algo más que lo expresado por la rapera. “Nena supera ese conceptito chafa gringo y europeo del new berlin. En todos lados puedes coger y hay ketamina. Es 2025″, le respondió una usuaria.

Los comentarios a la publicación de Banks fueron divididos, entre quienes defendían sus ciudades, pedían otros destinos o cuestionaban sus comparaciones con Berlín - crédito @azealiaslacewig/X

Más allá de lo anterior, lo cierto es que las palabras de la artista generaron repercusión y preguntas sobre la posibilidad de que se presente en vivo en el país. Cabe recordar que hace unas semanas culminó una gira que pasó por Estados Unidos y Europa entre marzo y mayo de 2025.

Azealia Banks cargó contra Shakira y su atuendo en la Met Gala

Los comentarios de la rapera acerca de Bogotá y Medellín llegan apenas unas semanas después de que, nuevamente en X, se refiriera negativamente al atuendo que escogió Shakira para asistir a la Met Gala, celebrada en Nueva York el pasado 5 de mayo.

Pese a ser reconocida admiradora de Shakira, Banks no tuvo problemas en cuestionar el atuendo que esta eligió para la Met Gala 2025 - crédito @azealiaslacewig/X

Reposteando una imagen de la barranquillera en el evento, Banks escribió: “Shakira te amo, pero la categoría no era ’quinceañera’”, lo que provocó comentarios en su contra, así como en defensa de la barranquillera, que dio de qué hablar con su traje durante el evento, debido a que se salió de la etiqueta del evento para esta edición.

Con todo, cabe destacar que la rapera es reconocida admiradora de la colombiana, y así como cuestionó su atuendo en la Met Gala, elogió la puesta en escena durante su presentación en los Grammy Awards de 2025.