Pasajero en Transmilenio trató de ingresar a estación del sistema con un gigantesco tubo y la Policía reaccionó

Esta semana, los usuarios y autoridades del Transmilenio en Bogotá fueron testigos de un curioso incidente cuando un hombre intentó entrar al sistema de transporte cargando un tubo de plástico de gran tamaño y que impedía el paso de algunos ciudadanos en la estación.

Al percatarse de la situación, la Policía intervino para evitar que el ciudadano accediera al sistema con el objeto que debido a su gran tamaño, resultó poco práctico en un medio de transporte público. La escena fue confusa y generó molestia en algunos de los usuarios, pues las dimensiones del tubo claramente superaban la capacidad del articulado en el que pretendía movilizarse.

La Policía Metropolitana, no tardó en intervenir, explicándole que el tamaño del objeto simplemente no era compatible con el transporte público, por lo que le plantearon la posibilidad de buscar un vehículo particular de acarreos que contara con el espacio suficiente para el transporte del accesorio; sin embargo, llamó la atención que el hombre en lugar de mostrarse comprensivo, regañó a los uniformados que le impidieron el paso por la falta de ayuda para llevar el tubo dentro del bus.

Las infracciones cometidas en medios de transporte público, conforme al Código Nacional de Policía y Convivencia, pueden acarrear severas sanciones económicas. Perturbar la tranquilidad de los demás pasajeros puede resultar en una Multa Tipo 4, cuantificada en $618.666. Además, obstaculizar o impedir la libre movilidad en el sistema de transporte público implica enfrentar una Multa Tipo 3, la cual asciende a $309.333.

En el sistema de Transmilenio de Bogotá, las normas son claras respecto a la admisión de objetos voluminosos en sus buses. Tanto en el Manual del Usuario como el Código Nacional de Tránsito especifican límites en el tamaño y tipo de elementos que se pueden transportar, priorizando la seguridad y comodidad de todos los pasajeros.

Esto significa que cualquier objeto que obstruya el paso o impida el cierre de puertas queda vetado, pues de acuerdo con el Manual de Usuario del sistema las dimensiones no deben sobrepasar los 60 centímetros por cada lado.

Adicionalmente, aunque Transmilenio no menciona una multa concreta para el transporte de tales objetos, el Código Nacional de Tránsito, bajo la Ley 769 de 2002, aclara en su artículo 92 que transportar carga en vehículos de servicio público de pasajeros está prohibido, salvo que haya una autorización adecuada.

Las reacciones en redes sociales no tardaron en aparecer, por lo que rápidamente algunos criticaron el hecho con mensajes como: “La gente que hace ese tipo de cosas en Transmilenio qué piensa”; “definitivamente el Transmi se volvió el paseadero de los pobres e incluso, de los que no pagan”; “tras del hecho regañó a los policías porque no lo ayudaron”, entre otros.

Jóvenes en Transmilenio grabaron robo en un articulado

Lo que comenzó como una grabación aparentemente inofensiva de dos jóvenes cantando una canción de reguetón, terminó siendo la prueba más clara de un hurto que dejó desconcertado a otro pasajero.

El video se ha viralizado en las últimas horas. En las imágenes se observa a dos mujeres grabándose mientras cantan y se sostienen de una de las barandas del vehículo. En un momento, el bus realiza una parada para que algunos pasajeros desciendan.

Es entonces cuando, detrás de las jóvenes, un delincuente introduce su mano por una de las ventanas del articulado y arrebata los audífonos que llevaba un hombre sentado cerca de la ventana.

En un abrir y cerrar de ojos, el robo sucedió en el bus de Transmilenio, justo antes de que reemprendiera su trayecto. La víctima, incapaz de reaccionar a tiempo, quedó en estado de desconcierto mientras veía cómo el vehículo se alejaba de la estación.