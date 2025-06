Periodista relató la mala experiencia que vivió durante la entrevista con la integrante del dúo argentino, Miranda: “No todas las conexiones van a fluir igual”

La agrupación argentina ofreció una entrevista para Colombia y al parecer, no hubo buena conexión entre los dos - crédito @marcovergarafz/IG

Para muchos, el periodismo es, quizá, una labor sencilla en la que basta con sentarse frente a un escritorio y, como por arte de magia, recibir la información. Sin embargo, es una de las profesiones más complejas, ya que exige preparación constante para enfrentar retos en la calle, buscar la noticia o investigar a fondo sobre la persona que se va a entrevistar.

Durante la conversación con un entrevistado pueden ocurrir dos cosas: que haya una conexión inmediata y la charla fluya como entre amigos —como si se conocieran de toda la vida—, o que suceda lo contrario, como le ocurrió recientemente a Marco Vergara, periodista de Red+ Noticias, quien vivió una amarga experiencia con la vocalista del dúo argentino Miranda!.

Según explicó el nacido en Sahagún, a pesar de haber entrevistado a personajes como Sofía Vergara, Jennifer Aniston o Henry Cavil, con los que tuvo una gran conexión durante sus entrevistas, en esta oportunidad con Juliana Gattas no fue así.

A través de un video replicado en su cuenta de Instagram, con la vocalista de Miranda! la tarea no fue nada fácil, pero como dijo en sus palabras “está bien”.

“Me di cuenta de que no todas las conexiones van a fluir igual”, continuó diciendo el comunicador en su relato, contando que cuando le pidió a la artista argentina interpretar un fragmento de Don, una de las canciones favoritas de Vergara, esta fue la respuesta de Juliana: “No, cantá vos que a mí me da cringe… Me da cringe cantar así de la nada, sí, que porque como que le lo pidas sí”.