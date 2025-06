Exintegrante del grupo Las hermanitas calle sufrió una parálisis facial tras la extracción de un tumor cerebral: será intervenida de nuevo

Yanine Castillo, exintegrante de Las hermanitas Calle, relató el drama que vive luego de su operación de tumor cerebral - crédito @janinecastillo24/Instagram

Yanine Castillo, exvocalista del grupo musical Las hermanitas Calle, padece graves secuelas que le dejó la extracción de un tumor cerebral en 2024.

Actualmente, la cantante de música popular y despecho espera recuperar su salud para retomar su carrera artística, pues se le dificulta tanto el habla como la movilidad de una parte de su rostro.

Desde una profunda motivación por regresar a los escenarios, Yanine Castillo enfrenta un nuevo reto médico. A pesar de un año marcado por serias dificultades de salud, mantiene la esperanza de reencontrarse con su público.

Yanine Castillo, exvocalista de Las hermanitas calle atraviesa por problemas de salud, consecuencia de un tumor cerebral que le extrajeron en 2024

El próximo jueves 5 de junio tiene programada una nueva cirugía. Este procedimiento es crucial, considerando que recientemente sufrió una hemorragia interna que ha complicado aún más su estado de salud. A esto se le suma un problema persistente: una parálisis progresiva en el lado izquierdo de su rostro, vinculada al deterioro del nervio facial. Esta condición afecta tanto su expresión facial como funciones básicas, generando preocupación constante entre sus seres cercanos.

El año anterior, Castillo había pasado por una compleja operación para tratar un tumor cerebral, un paso significativo en su camino de recuperación. Sin embargo, la situación actual exige atención médica continua para abordar las complicaciones emergentes.

Mientras su fortaleza emocional se pone a prueba, su entorno familiar y profesional confía en un resultado positivo de la próxima intervención. Todos sus seres queridos desean fervientemente su pronta recuperación para que pueda regresar al arte, su verdadera pasión.

Yanine Castillo, cantante que hizo parte de Las hermanitas calle expresó el profundo dolor que le causa la parálisis facial que le dejó la extracción de un tumor cerebral

“Me ha dado depresión, he pensado en que quisiera morir, esto me lleva a aislarme porque me da pena que me vean así”, mencionó sobre sus planes futuros.

Sin embargo, a pesar de su dolor la artista desea encontrar la fortaleza para seguir adelante. “Quiero que me vean feliz”, afirmó con la esperanza de superar esta difícil etapa de su vida y recuperar su bienestar.

Por esta razón Yanine Castillo abandonó el grupo de Las hermanitas calle

La vida de Yanine Castillo cambió radicalmente tras enfrentar secuelas neurológicas que le impidieron continuar con actividades cotidianas como trabajar o conducir, la exintegrante de Las Hermanitas Calle experimentó estas dificultades luego de someterse a una cirugía cerebral en Estados Unidos en 2016, intervención que se complicó por un derrame cerebral durante el procedimiento.

Yanine Castillo salió de Las hermanitas calle en 2016 por sus problemas de salud

El diagnóstico de tumor cerebral se produjo después de que Yanine Castillo viajara a territorio estadounidense. Los médicos recomendaron una operación para extirpar el tumor, la cual resultó extensa y compleja. Durante la intervención quirúrgica, la artista sufrió un derrame cerebral, lo que agravó su estado de salud y derivó en secuelas que persisten hasta la actualidad.

Tras la cirugía, la cantante comenzó a experimentar problemas de memoria, lo que ha dificultado su vida diaria. Estas complicaciones han tenido un impacto directo en su autonomía, ya que la han dejado sin la posibilidad de desempeñar un trabajo o manejar un vehículo, actividades que antes formaban parte de su rutina.

La salida de Yanine Castillo de Las hermanitas calle estuvo motivada por este diagnóstico y las consecuencias de la intervención médica. La artista, que había formado parte del reconocido dúo musical, se vio obligada a abandonar su carrera artística debido a las limitaciones físicas y cognitivas derivadas de la enfermedad y la cirugía.

El caso de la también esteticista pone de manifiesto las dificultades que pueden surgir tras una intervención cerebral, especialmente cuando se presentan complicaciones como un derrame cerebral intraoperatorio. La recuperación de la artista se ha visto marcada por la persistencia de secuelas neurológicas, lo que ha transformado su vida personal y profesional.

La experiencia de Yanine Castillo refleja el impacto que un diagnóstico de tumor cerebral y sus tratamientos pueden tener en la vida de una persona, no solo en términos de salud física, sino también en la esfera laboral y social, subraya cómo las complicaciones médicas pueden alterar de manera profunda la cotidianidad y los proyectos de vida de quienes las padecen.