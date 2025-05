Shakira volvió a cancelar un concierto en Estados Unidos: la barranquillera no se presentará en Washington por problemas de producción

Shakira canceló varios conciertos en los ultimos días - crédito Nicolás Gerardin

El 30 de mayo de 2025 anunciaron la cancelación del espectáculo de Shakira en Washington D. C., lo que se suma a una serie de contratiempos que han marcado la gira de la artista en Estados Unidos.

La producción no logró trasladarse a tiempo desde Boston, donde también se suspendieron los conciertos programados, lo que impidió la realización del evento previsto para el sábado 31 de mayo de 2025 en el estadio de los Nationals en la capital del país norteamericano.

La página oficial de los Nationals de Washington detalló que la imposibilidad de transportar la producción a tiempo se debió a “complicaciones con el concierto anterior en Boston”. La cancelación afecta especialmente porque el show en la capital estadounidense estaba anunciado como el evento inaugural del Orgullo Mundial LGTBI, que este año tiene como sede a Washington D. C.

Comunicado oficial de cancelación del show de Shakira en Washington - crédito @NationalsPark/X

La propia Shakira expresó su pesar a través de un comunicado: “Debido a circunstancias ajenas a mi voluntad, me entristece y me duele no poder estar con ustedes mañana en Washington D. C. Espero poder regresar a Washington D. C. tan pronto como pueda. Mientras tanto, sepan que estoy eternamente agradecida por su apoyo incondicional”.

A su vez, la artista de barranquillera, ganadora del Grammy al Mejor Álbum Pop Latino por Las mujeres ya no lloran, lamentó profundamente la situación y agradeció el respaldo de sus seguidores.

En cuanto a las entradas, el comunicado oficial indicó que quienes adquirieron boletos a través de la web de Ticketmaster y de los Nationals recibirán reembolsos automáticos. Para quienes compraron por medio de distribuidores externos, se recomienda contactar directamente a esos proveedores para gestionar la devolución.

Shakira se volvió a juntar para colaborar con Alejandro Sanz en una canción, por primera vez desde 2005 - crédito @alejandrosanz/Instagram

La cancelación en Washington D. C. se produce tras la suspensión de los conciertos de los días 29 y 30 en Boston, Massachusetts, también atribuidos a “circunstancias imprevistas”. Estos incidentes no son los primeros que afectan la gira Las mujeres ya no lloran en territorio estadounidense, que ha enfrentado diversos obstáculos desde su inicio.

Entre los problemas recientes, el Departamento de Salud de Nueva Jersey comunicó que investigaba una posible exposición masiva a sarampión durante el concierto de Shakira en el estadio MetLife. Este evento representó la segunda parada de la gira en Estados Unidos, tras el debut en Charlotte, Carolina del Norte.

Además de los inconvenientes logísticos y sanitarios, la gira también se ha visto marcada por un incidente en Montreal, Canadá, donde la cantante sufrió una caída en pleno espectáculo mientras bailaba. Según reportó EFE, la artista logró recuperarse rápidamente para continuar con la presentación, minimizando el impacto del accidente ante el público.

Estas son las fechas de Shakira en la manga<b> </b>norteamericana de ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’

La cantante barranquillera se presentará el 2 de junio en el State Farm Arena, Atlanta - crédito EFE

2 de junio: State Farm Arena, Atlanta (Estados Unidos)

4 de junio: Camping World Stadium, Orlando (Estados Unidos)

6 de junio: Hard Rock Stadium, Miami (Estados Unidos)

7 de junio: Hard Rock Stadium, Miami (Estados Unidos)

11 de junio: Globe Life Field, Arlington (Estados Unidos)

13 de junio: Alamodome, San Antonio (Estados Unidos)

15 de junio: Toyota Center, Houston (Estados Unidos)

16 de junio: Toyota Center, Houston (Estados Unidos)

20 de junio: SoFi Stadium, Los Angeles (Estados Unidos)

22 de junio: Footprint Center, Phoenix (Estados Unidos)

23 de junio: Footprint Center, Phoenix (Estados Unidos)

26 de junio: Snapdragon Stadium, San Diego (Estados Unidos)

28 de junio: Allegiant Stadium, Las Vegas (Estados Unidos)

30 de junio: Oracle Park, San Francisco (Estados Unidos)