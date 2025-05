Exguitarrista de Doctor Krápula se pronunció tras fallo de la Corte Suprema de Justicia: “Me acusaron injustamente de abusar de mi propia hija”

El sujeto permanece prófugo de la justicia - crédito archivo Camila Díaz/Colprensa y @yositecreo__/IG

Luego de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de dejar en firme la condena por abuso sexual de una menor de 14 años en contra de Dib Abraham Hadra Arciniegas, exguitarrista del grupo Doctor Krápula, Infobae Colombia recibió un comunicado por parte del músico, en el que aseguró que se le acusa de forma injusta.

La mañana del viernes 30 de mayo de 2025 uno de los familiares del mismo Hadra Arciniegas hizo llegar el comunicado emitido por el hoy prófugo de la justicia colombiana, y de paso le confirmó a este mismo medio que desconocen del paradero del joven.

Qué dice la carta que el exguitarrista de Doctor Krápula, Dib Abraham Hadra Arciniegas, envió a la opinión pública

“Me acusaron injustamente de abusar de mi propia hija cuando ella tenía apenas cuatro años. Me acusa la mamá, que fue mi pareja por cinco años, me acusa de forma falaz en el contexto de un litigio por la custodia de mi niña, con el único propósito de separarme de ella, como una forma de “castigo” por el fracaso de la relación. Allá ella", de esta forma inició la misiva.

En una de las partes de la carta, el mismo Hadra Arciniegas acepta que no fue una buena pareja, pero a pesar de lo que se ha dicho en medios de comunicación, seguirá “peleando” por “el derecho a estar con mi niña”, precisó el exguitarrista de Doctor Krápula, banda que aclaró en un comunicado de prensa que el hoy requerido por la justicia de Colombia no forma parte de su agrupación desde 2009.

“Nunca existió ningún tipo de abuso. Por Dios, juro que nunca. La denuncia se basa en una interpretación malintencionada de actos de cuidado absolutamente necesarios”, aseguró de manera tajante el músico. Frente a esto, explicó que “en una de las visitas que tuve con mi hija, ella presentaba un diagnóstico de vulvovaginitis (emitido por su EPS), derivado de una higiene íntima inadecuada mientras vivía con su madre”.

Exguitarrista de Doctor Krápula explicó que seguirá peleando por el derecho a ver a su hija: pero su paradero sigue siendo desconocido

Frente a lo anterior, y “como cualquier padre responsable”, escribió el musico, “la cuidé aplicando ungüentos medicinales naturales para aliviar su malestar”. En esa parte de la carta aclara que “la higiene íntima de mi hija siempre fue una tarea que asumí con el mayor respeto y responsabilidad durante los cuatro años en los que pude ejercer mi rol de padre activamente”.

Por lo tanto, recalcó: “Nunca traspasé los límites del amor y el cuidado. Nunca. Después de ese evento me separaron de mi hija desde hace más de 6 años”.

Dib Abraham Hadra Arciniegas aseguró que su expareja sentimental lo acusó “por cuenta de su odio y me condenan negándome el derecho al debido proceso, que siempre peleé: no valoraron pruebas fundamentales, no me dejaron ejercer de forma adecuada mi derecho a la defensa, y tomaron decisiones sin respetar las garantías básicas de imparcialidad y justicia”.

Por último, reiteró que “es una acusación falsa e instrumentalizada con fines personales. No señores, no abusé de mi hija, no la toqué de forma lasciva, ni la ataqué aprovechándome de mi posición de papá, ni nada de eso”.

Qué se sabe del caso: la denuncia en rede sociales

Dib Abraham Hadra Arciniegas, exguitarrista de la reconocida banda colombiana Doctor Krápula, se encuentra prófugo de la justicia tras haber sido condenado por abuso sexual contra una menor de 14 años.

Según informó la Fundación Yo Sí Te Creo a través de sus redes sociales, el artista no ha cumplido la pena impuesta, a pesar de que la condena quedó en firme el 27 de noviembre de 2024. Las autoridades han intensificado los esfuerzos para localizarlo, pero hasta la fecha no se tiene información sobre su paradero.

Tal y como informó el diario Q’hubo Bogotá, el caso se remonta a finales de 2016, cuando la niña víctima confesó a su madre que desde 2015 había sido objeto de tocamientos indebidos por parte de Hadra.

Esta revelación llevó a la madre a presentar una denuncia formal, y dio inicio a un proceso judicial que se extendió durante varios años. En febrero de 2017, el exguitarrista fue citado a imputación de cargos, y en agosto del mismo año se formalizó la acusación en su contra.

El juicio comenzó en abril de 2018, y las pruebas presentadas durante el proceso incluyeron evaluaciones psicológicas y de medicina legal que confirmaron los abusos cometidos por el músico.

Al final, en diciembre de 2020, un tribunal dictó una condena de 156 meses de prisión (13 años) por el delito de actos sexuales con menor de 14 años. Sin embargo, Hadra apeló la decisión, esto retrasó la ejecución de la sentencia.

La Corte Suprema de Justicia dejó en firme el veredicto en noviembre de 2024, pero para entonces el condenado ya había desaparecido.

Desde ese momento las autoridades han enfrentado dificultades para dar con su paradero, provocando preocupación entre los colectivos que defienden los derechos de las víctimas de abuso sexual, entre ellos la fundación que publicó el cartel de búsqueda.