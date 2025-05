Federico Gutiérrez radicó demanda en contra del Gobierno Petro: “¿Qué está haciendo el Gobierno nacional? Acabando el sistema de salud"

El mandatario antioqueño desde la administración demando al Gobierno por deuda con IPS - crédito Colprensa

La Alcaldia de Medellín radicó una demanda en contra del Gobieno nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, con el fin de que se garanticen los pagos de los montos adeudados desde el Estado a las IPS.

La demanda fue instaurada ante el Tribunal Administrativo de Antioquia y en ella piden que con el fallo se ordene a la Superintendencia Nacional de Salud, en su calidad de interventora de las EPS, que se haga el depósito de los recursos a dichas entidades y, por ende, se realicen los pagos de los profesionales de la salud a los que se les adeudan sus salarios

En el documento titulado Acción Popular – Crisis grave sistema de salud por no pago de las EPS intervenidas por parte del Gobierno Nacional, elaborado por el magistrado ponente Jaiver Camargo Arteaga, se especificó que:

“Sírvase ORDENAR a la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio de Salud y Protección Social, en calidad de rector del Sistema General de Seguridad Social en Salud, para que, a través de la ADRES y de la Supersalud, y a las EPS intervenidas que están siendo accionadas, adelanten todas las gestiones que les correspondan para hacer efectivo e inmediato el pago de la cartera vencida a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, para que se PUEDA GARANTIZAR A LA POBLACIÓN EL ACCESO OPORTUNO Y EFICIENTE A LOS SERVICIOS DE SALUD EN MEDELLÍN”, se puede leer. Además, se añadieron peticiones para las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), gestores farmacéuticos y proveedores de servicios de salud.

En pronunciamiento a medios de comunicación, Federico señaló que desde que iniciaron las intervenciones en diferentes EPS, estas ya deben más de un billón de pesos, como es el caso de Savia Salud:

“Es un desastre absoluto que desde que intervino el Gobierno a Savia Salud, las condiciones sean peores para la EPS y ya deban una cartera de 1.3 billones de pesos. La demanda que nosotros radicamos ayer ya ha vinculado a muchas instituciones públicas y privadas, hospitales, clínicas y ligas de usuarios, inclusive la Personería de Medellín”.

El mandatario de la capital de Antioquia afirmó que varios funcionarios de otras ciudades están acogiendo esta acción judicial para apoyar la solicitud, teniendo en cuenta la gravedad del sistema de salud tanto en Medellín como en otros territorios.

“Alcaldes de Colombia están analizando, inclusive, si se suscriben también a esa demanda que interpusimos ante el tribunal, donde pedimos medidas cautelares. Mire lo de esa Viva Salud. La cartera que tienen hoy, por ejemplo, Hospital General, Metrosalud, el Hospital San Vicente Fundación de Medellín, el Hospital Infantil, en algunas llega a más del 94%, es cartera que adeuda Savia Salud”, añadió.

En el caso específico de Savia Salud, se reconoce que la entidad no estaba en un buen momento, pero la intervención agudizó la crisis. Se dieron cifras contundentes sobre las afectaciones al sistema, como la intervención del 60 % del mismo y la ocupación del 130 % de las camas en la ciudad, causada por la falta de prestación de servicios y la entrega de medicamentos.

“O sea, ¿qué está haciendo el Gobierno Nacional? Acabando el sistema de salud, y lo que yo he dicho: para mejorar el sistema de salud no había que destruirlo, lo están destruyendo, están poniendo en riesgo a los usuarios. No hay medicina, no le están entregando la medicina a la gente. Hablen con familiares y amigos a todo nivel. Vayan y vean dónde encuentran insulina. ¿Y dónde terminan los pacientes que no reciben los medicamentos? En las camas de urgencias y en hospitalización. Estamos saturados, estamos operando al 130%”.

Gutiérrez no dudó en señalar como culpable al actual Gobierno, en una intención fallida de salvar las entidades de salud y proteger a los usuarios.