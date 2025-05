Rafael Santos recordó que ayudó a Silvestre Dangond cuando el artista estaba en una mala situación: “Le pagué un millón”

Rafael Santos relató la vez que contrató a Silvestre Dangond para que tocara guitarra en un show en vivo - crédito @silvestredangond y @rafaelsantosdiazoficial/Instagram

Rafael Santos, primer hijo varón de Diomedes Díaz, presumió sus inicios en la música y afirmó que vio el éxito primero que varios de sus colegas contemporáneos.

Incluso, recordó cómo fue él la primera persona que le dio la mano a Silvestre Dangond y creyó en su talento cuando el intérprete de Las locuras mías recién había llegado a Bogotá en 1999.

En su relato, Rafael Santos Díazse refirió al video en el cual el artista urumitero agradece ese momento cuando él lo contrató para que lo acompañara con la guitarra y los coros en un show en vivo.

“Le pagué un millón, por ahí él nunca había visto un millón de pesos juntos, bueno, pues conmigo lo vio”, mencionó. “Vio el éxito primero que varios de sus colegas contemporáneos”, aclara la influencia que tuvo Rafael en su carrera.

Rafael Santos afirmó que fue el primero en contratar a Silvestre Dangond para un show en vivo cuando el urumitero tenía 19 años

“Yo grabé primero que ellos, respiré éxito primero que ellos y ellos siempre me han admirado con la misma humildad y respeto. Por ahí hay un video de Silvestre donde agradece que una vez estaba en Bogotá y yo estaba en Bogotá preparándome para un concierto y me dijo un amigo: ‘Mira que aquí hay un amigo tuyo en Bogotá que está como bajo, no tiene plata, tiene una mala situación, que si lo puedes ayudar’. Pregunté cómo se llama y me dijeron: ‘Silvestre Dangond’”, así inició su versión de la historia Rafael Santos en entrevista con el actor Aco Pérez para su canal de YouTube.

Corría el año 99 cuando Silvestre Dangong tocaba puertas en Bogotá que, un amigo en común le comentó a Rafael Santos las difíles condiciones en las que se encontraba el cantante que para época, apenas tenía 19 años. Al enterarse de quién se trataba el hijo de “el Cacique” no dudó en contactarlo.

“Ah no, claro, ese es amigo mío, dile que venga. Me lo contactaron y le dije: compadre Silvestre, ud sabe tocar guitarra y hacer coros, bueno, acompáñeme a parrandear que le voy a dar trabajo. Así fue, él dice que nunca había visto un millón de pesos junto. Conmigo lo vio”, agregó.

Rafael Santos recordó cuando su padre rompió 100 millones de pesos porque se sentía traicionado

Esta versión la confirmó el propio Silvestre cuando en medio de un concierto en vivo relató la emoción que vivió cuando tuvo en sus manos el que fue su primer pago como artistas por un show en tarima.

“En el año 99, tenía yo 19 años, a mí nunca me habían dado un millón de pesos así, completico. Un millón. Yo, cuando sentí ese millón de pesos en mi mano… y él lo sabe. La primera persona que me pagó un millón de pesos por tocar la guitarra fue Rafael Santos”, contó el artista nacido en Urumita, La Guajira.

Tras el soldout, Silvestre Dangond y Juancho De La Espriella anunciaron más fechas en El Campín

Esta aclamada fórmula vallenata que se reencontró para un histórico concierto, logró un hito en su género al agotar en menos de 24 horas las entradas para su concierto en el estadio El Campín de Bogotá, programado para el 30 de agosto. Este logro no solo marca un récord en el género, sino que también consolida a “El último baile”, su gira conjunta, como un fenómeno musical de alcance nacional.

Concierto de Silvestre Dangond y Juancho en Bogotá agotó boletería

El concierto en Bogotá, que ha generado gran expectativa entre los seguidores del vallenato, será el escenario de un reencuentro especial entre el cantante y su acordeonero, quienes dejaron una huella imborrable en la música colombiana con su estilo único y su conexión en los escenarios. De acuerdo con el medio, esta presentación no solo celebra el lanzamiento de su nuevo álbum, también titulado “El último baile”, sino que rinde homenaje a la trayectoria conjunta de ambos artistas, quienes marcaron una época en el género.

La producción musical que acompaña esta gira incluye 13 canciones que reflejan la esencia de su colaboración artística. Este álbum, lanzado antes del anuncio de la gira, ha sido recibido con entusiasmo por los fanáticos, quienes han expresado su emoción en redes sociales por el regreso de esta icónica dupla. El espectáculo promete una combinación de nostalgia, energía y el característico sentimiento del vallenato, elementos que han definido la carrera de Dangond y De La Espriella.

El éxito en la venta de entradas para el concierto en Bogotá ha motivado a los artistas a expandir su gira a otros estadios principales del país. Aunque aún no se han revelado las fechas y lugares específicos, esta decisión busca llevar la experiencia de “El último baile” a más seguidores en Colombia, consolidando aún más su impacto en la escena musical nacional.

La gira y el álbum representan un momento significativo en la carrera de Silvestre Dangond y Juancho De La Espriella, quienes, tras años de trabajar juntos, han decidido reencontrarse para ofrecer a su público una experiencia única. Este proyecto no solo celebra su legado, sino que también reafirma su posición como referentes del vallenato en Colombia.