Así operaba la red internacional de explotación sexual: colombianas son engañadas con ofertas laborales y terminan siendo víctimas en España y México: “Después del infierno que viví, tengo mucho miedo”

Una oferta por Facebook hizo que la joven accediera a viajar a España - crédito Freepik y Pexels

Una red internacional de trata de personas desmantelada tras la liberación de 42 mujeres colombianas en Palma de Mallorca, España, dejó en evidencia el viacrucis que vivieron las víctimas, procedentes de Cali, Valle del Cauca.

Las mujeres fueron engañadas mediante falsas ofertas laborales publicadas en redes sociales, y en los anuncios se prometían empleos bien remunerados como meseras.

Una de las víctimas que prefirió mantenerse en el anonimato por temor a represalias, relató cómo fue captada con la promesa de un salario de tres mil euros mensuales, más de 13.900.000 pesos colombianos con corte a la tasa de cambio del jueves 29 de mayo de 2025.

La joven, de 24 años y madre de un niño pequeño, explicó en entrevista con el diario El País, de Cali, que las necesidades económicas la llevaron a confiar en los estafadores.

El “infierno” que vivió la colombiana víctima de red de trata de personas en España

“Después del infierno que viví, tengo mucho miedo y no confío en nadie. Ni siquiera salgo de mi casa”, así inició su relato la joven.

La sobreviviente destacó que la comunicación inicial con los tratantes no fue insistente, y contribuyó a generar confianza.

“Caí en esa red a través de Facebook. Vi una oferta laboral que me pareció muy atractiva: trabajar como mesera por tres mil euros al mes. En ese momento tenía muchas necesidades; soy madre de un niño de 5 años. Les escribí por mensaje interno para decirles que estaba interesada. Uno peca por confiar en las personas.

Sin embargo, al llegar a España, la realidad fue completamente distinta. En lugar del empleo prometido, las mujeres fueron sometidas a explotación sexual en condiciones de terror.

Sin mucha presión se ganaron su confianza a través de las redes sociales

“Cuando escribí por la supuesta oferta laboral en Facebook, no fueron muy insistentes. Me dijeron que solo tenía que decidir si viajaba a Palma de Mallorca, y el trabajo sería mío. Me enviaban los pasajes. Mi mamá no estaba convencida, pero tomé la decisión viendo tantas necesidades económicas en mi familia", siguió con su testimonio la joven.

En un principio todo transcurrió sin mayores novedades cuando arribó a España y se desempeñó como mesera en restaurantes informales e, incluso, puestos de comida callejera y locales de sushi a pocos metros del mar Mediterráneo.

Luego de este episodio traumático la joven recibe apoyo psicológico y acompañamiento de la Personería de Cali, mientras intenta reconstruir su vida y sueña con estudiar Trabajo Social para ayudar a otras víctimas de trata.