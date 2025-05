Yina Calderón culpó a Franklin Ramos de fuerte depresión en la que cayó por sus malos comentarios: “Me hacía llorar”

Yina Calderón, exparticipante de 'La casa de los famosos' se refirió a su mala relación con Franklin Ramos - crédito Cortesía Canal RCN y @franklinramostoscano/Instagram

Yina Calderón, exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025, relató el drama que vivió cuando saltó a la fama en 2013 luego de haber concursado en el reality de talento Protagonistas de nuestra tele, época en la que todavía vivía humildemente en el barrio Tunjuelito, en el sur de Bogotá, y se movilizaba en Transmilenio.

Según detalló la empresaria de fajas, gracias a la popularidad que alcanzó en su paso por el programa del Canal RCN, empezó a ser convocada para asistir a eventos sociales, alfombras rojas y fiestas famosos. Aceptaba con entusiasmo, pero luego le generaba tristeza, ya que se sentía humillada por los señalamientos de los comentaristas de moda del país.

Según detalló Yina Calderón, la única vez que sufrió una dura depresión en su vida fue por causa de los señalamientos y comentarios negativos que el estilista Franklin Ramos tenía acerca de ella y el vestuario con el que llegaba a las galas.

Yina Calderón explicó por qué no tiene buenas relaciones con el estilista de famosas Franklin Ramos - crédito @elplacerdetenerteelpodcast/Instagram

“En ese momento existían los Premios TVyNovelas, existían esas fiestas que hacían de las revistas y entonces yo iba, pero no tenía pa’l vestido, entonces siempre era la peor vestida y yo decía jueputa, O sea, sí, Frankie Ramos, que también me cae como una patada en el culo y él lo sabe, supiera cuántas veces me hizo llorar con sus comentarios en televisión diciendo que yo era la peor vestida cuando él no sabe lo que a mí me tocaba patonear en el Gran San para buscar ese vestido”, reveló la Dj en entrevista con la periodista Anny Chavarría para el pódcast El placer de tenerte.

La empresaria aseguró que a pesar de estar en boca de la gente criticando su ropa y estilo, no dejó vencer por el negativismo y convirtió la situación a su favor, debido a que, descubrió que de una u otra manera, esto la mantenía vigente y aumentaba su popularidad.

Yina Calderón contó cómo nació su personaje rebelde en redes sociales

De acuerdo con lo declarado con la reciente eliminada de La casa de los famosos, estar en el ojo del huracán y en el radar de Franklin Ramos la llevaron a aprovechar esa exposición, razón por la que desde entonces, asumió el rol de la mujer que daría de qué hablar.

Este fue el atuendo que eligió Yina Calderón para la eliminación en 'La casa de los famosos Colombia' - crédito @yinacalderontv/IG

“Aunque no me caiga bien este man, le debo algo. Una vez me tocó un evento donde él dijo que yo había sido la peor vestida, que esos chiros que no sé qué. Entonces yo caí en depresión, la única vez que en la vida me ha dado depresión, me encerré en el camarote, nosotros seguíamos viviendo en Tunjuelito. Era muy difícil Uno estar en el estrato alto en eventos elegantes, pero luego irte en el traje de gala al Transmilenio a Tunjuelito. Yo no sé, yo creo que por eso me tosté”, añadió.

Por último, Yina explicó que, a raíz de la depresión que sufrió por culpa de Franklin Ramos que juzgaba su forma de vestir y actuar cuando hacía presencia en premiaciones y demás eventos de famosos, encontró una salida al reconocer que las mal vestidas generaban mayor tema de conversación y tiempo de exposición en las pantallas.

“¿Y dije bueno, yo fui la peor vestida, okay? Yo fui la ñera. No, no, no, no, todo mundo me sacó el culo, listo, pero soy a la que están nombrando todo el día. A la más bonita, dijeron ‘Ah, sí, es bonita, pero.’ Y ya me tengo que mantener vigente de alguna manera. Y no es con una novela, ni es con una de esas, ni ninguna oportunidad de ganar. ‘Pues voy a vivir del escándalo’”, concluyó.

Yina Calderón cuestionó la reputación de Karina García y anunció el fin de su amistad en 'La casa de los famosos Colombia 2025' - crédito cortesía Canal RCN

Yina Calderón se quedó sin diseñador para 'La casa de los famosos Colombia 2025' - crédito @elescandalotv/Instagram

De hecho, la empresaria de fajas reveló durante su participación en La casa de los famosos Colombia 2025 que cuenta con varios perfiles en redes sociales dedicados a generar contenido de “chismes”, ya que, sueña con presentar uno de esos programas en los que han hablado mal de ella.