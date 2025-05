Yina Calderón amenazó a ‘Potro’ por haber criticado su participación en ‘La casa de los famosos’: “Póngase los pantalones”

Yina Calderón se despachó contra Luis Potro Caballero por haber criticado su participación en 'La casa de los famosos Colombia 2025' - crédito Cortesía Canal RCN y @luispotrocaballero/Instagram

Yina Calderón continúa empeñada en ganar popularidad en México tras su objetivo de ser invitada a participar en la versión de La casa de los famosos que se hace en ese país, razón por la que está en la búsqueda de enemigos internacionales.

Para conseguir su cometido, la exparticipante de la segunda temporada del reality de convivencia en Colombia, aprovechó que el presentador y cantante mexicano Luis Potro Caballero opinó sobre su desempeño dentro de la competencia para responderle a sus ofensas.

“¿Qué hace hablando tantas pestes de mí? Cuando usted también estuvo en un reality y sabe cómo funciona. No, perdón. Usted no sabe cómo funciona porque lo sacaron en la tercera semana de La casa de los famosos. En la tercera semana es porque realmente el canal ya no lo necesitaba o estaba haciendo muy mal las cosas. Entonces, una persona que no pasa a la tercera semana viene a tratar de insultarme”, así inició Yina el video que grabó en Instagram.

Yina Calderón tras salir de 'La casa de los famosos Colombia 2025', advirtió a Luis "Potro" Caballero de buscarle secretos si continúa atacándola en redes sociales - crédito @qvisaje0/Instagram

Desde que Manelyk llegó a La casa de los famosos Colombia 2025 en intercambio con Melissa Gate, la empresaria de fajas dejó saber su deseo por crear polémica y rifirrafe con personajes famosos en México, es por esto por lo que “Potro” entró en su radar, especialmente desde que es cantante se declaró seguir del reality colombiano y la participación de “la reina”.

“Señor, o sea, póngase los pantalones, es más parece un perro faldero tratando de pelear conmigo por redes sociales en entrevistas diciendo pocas cosas de mí. Cuando no me conoce y vuelvo y les digo: él salió en la tercera semana de la Casa de los Famosos. Porque ya la investigué y hablando de mí cuando yo tuve el rating del programa en el pecho con Melisa”, agregó.

Al finalizar, Yina, que hizo alarde de haber sostenido la audiencia de la segunda temporada del reality de convivencia, le advirtió que ya le está buscando la caída para exponerlo en público.

“Es más, qué agradezca que en Los de La casa de los famosos All-Stars no me enviaron a mí porque yo no soy tan amable como Melissa. Yo no voy a ser amores ni nada, entonces, hermano, hablando pestes de mí, me puso hasta el nombre de un muñeco, y yo no lo conozco. O sea, yo digo y acá varios mexicanos que yo no sé, esperen que yo me aliente porque yo la tengo, me les busco los guardados donde no los tengan ustedes saben”, advirtió.

“Potro” Caballero, experto en telerrealidad, reconoció el impacto del programa colombiano y lo destacó por su autenticidad y drama - crédito @luispotrocaballero/Instagram

Estos han sido los escándalos más sonados de Yina Calderón en Colombia

Desde su paso por el reality La Casa de los Famosos Colombia en 2025, Yina Calderón ha dejado una huella imborrable, tanto por sus enfrentamientos dentro del programa como por las discusiones que generó fuera de él. Durante su participación, las tensiones con otros concursantes y sus comentarios calificados como ofensivos marcaron el desarrollo del show. Una situación en particular derivó en una sanción directa de la producción, lo que avivó aún más las conversaciones en redes sociales y medios digitales sobre su conducta.

Yina Calderón fue sorprendida con regalo que le enviaron desde Estados Unidos - crédito @yinacalderontv/IG

Aunque su trayectoria televisiva reciente ha estado cargada de polémica, Yina había captado la atención del público mucho antes. En 2017, durante su participación en Protagonistas de Nuestra Tele, su carácter directo y enfrentamientos constantes con otros participantes la posicionaron como una figura divisiva. Ese fue el punto de partida para la construcción de su imagen como una personalidad vinculada a la controversia, una fama que supo alimentar con episodios recurrentes tanto en su vida profesional como personal.

Entre los escándalos más sonados está el protagonizado en 2019, cuando las transformaciones físicas de la exconcursante comenzaron a convertirse en un tema central de debate. Con intervenciones estéticas como el aumento de glúteos y labios documentadas en sus redes sociales, las críticas no tardaron en llegar. Aunque muchos la señalaban por reforzar estándares de belleza cuestionables, Yina defendió con fuerza sus decisiones personales, manteniendo la postura de que su cuerpo y su imagen eran fruto de su autonomía.

El 2020 trajo consigo un nuevo episodio controvertido, esta vez fuera de la pantalla. En un evento en Barranquilla, Yina se vio envuelta en una confrontación verbal con otra figura pública. Este altercado, ampliamente comentado en plataformas digitales, reforzó su reputación de ser alguien que no esquiva los conflictos y que siempre responde con contundencia.

Por otra parte, su incursión en el mundo empresarial ha sido igualmente comentada. En 2023, Yina consolidó su marca de ropa, demostrando que, pese a las críticas, es capaz de reinventarse y explorar otros caminos más allá de su vida mediática. Este logro, no obstante, quedó opacado por su presencia en medios y redes debido a las constantes discusiones que la acompañaron en su paso por realities, entrevistas y eventos públicos.

Con una combinación de decisiones estéticas controvertidas, enfrentamientos televisados y su fuerte carácter, Yina Calderón se ha convertido en un fenómeno del entretenimiento colombiano. Aunque sus detractores cuestionan su protagonismo, sus seguidores valoran su autenticidad y el hecho de ser irreverente en un ámbito donde la corrección suele ser norma. Ella sigue siendo un ejemplo de cómo construir una figura pública capaz de dividir opiniones, pero siempre mantenerse en el foco de atención.