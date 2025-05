La Toxicosteña y Altafulla hicieron tregua en ‘La casa de los famosos’, pero la cantante lanzó pulla: “No me dio mi lugar”

La Toxi Costeña y Andrés Altafulla no se pusieron de acuerdo sobre los verdaderos motivos de su alejamiento en ‘La casa de los famosos Colombia 2025' - crédito cortesía Canal RCN

Luego de que la Toxi Costeña y Andrés Altafulla se alejaran por la relación que el influencer inició con Karina García en La casa de los famosos Colombia 2025, la pareja de artistas trató de limar asperezas, pero no consiguieron una total reconciliación, ya que ninguno reconoció los errores que cometió.

A pesar de la bonita amistad que comenzó en el reality que llegaron a llamar hermandad, la cantante de champeta continúa ofendida por su colega porque él no acepta que la apartó por el romance que tenía con la modelo paisa.

“Él (Andrés Altafullano) no me quiso dar mi lugar como amiga, prefirió irse a aplaudir todas las noches, entonces que siga aplaudiendo que es lo que le gusta”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

La Toxi Costeña Andrés Altafulla hacen las pases en ‘La casa de los famosos Colombia 2025' - crédito @chikyserie/Instagram

El silencio entre la Toxi Costeña y Altafulla se rompió durante la actividad de las etiquetas que los siete habitantes de la casa compartieron con los invitados que llegaron para ponerle dinamismo a la competencia en su recta final. Allí, la cantante de champeta aprovechó el juego para tildar al también creador de contenido barranquillero de “indeciso”. No obstante, su intervención no se quedó en solo una palabra, ya que reveló las verdaderas razones por las que ella se hizo a un lado cuando él empezó a coquetear con Karina García, antes de que la modelo paisa fuera eliminada del programa.

“Tuvo la posibilidad de darme mi lugar como su amiga con su pareja y no me lo dio, y tuvo la indecisión de decir me quedo solo con la una o le sigo hablando a la otra. Conservo mi amistad o me quedo aplaudiendo todas las noches y, efectivamente, se decidió a aplaudir todas las noches y a mí... me dejó. Me dejó la flaca, cargada de garrapatas, sufriendo por la pérdida de un amigo”.

Sin embargo, ese mismo día, a la casa llegó de nuevo La Mega para transmitir en vivo y en directo desde la terraza del lugar y conversar con los semifinalistas. En este episodio del programa radial El Mañanero, los locutores sentaron a la pareja de artistas y los confrontaron. Si bien al final de la charla hubo abrazo, ninguno quedó conforme con lo expuesto por el otro.

La Toxi Costeña Andrés Altafulla discuten por las razones que los distanció en ‘La casa de los famosos Colombia 2025' - crédito @chikyserie/Instagram

“Bueno, yo, yo te dije aquí un día, yo no lo odio, no le tengo rabia. O sea, es muy chévere, tiene cosas bacanas”, comenzó aclarando La Toxi Costeña.

Siguen las diferencias entre la Toxi Costes y Andrés Altafulla en ‘La casa de los famosos Colombia 2025′

Luego, al ver la actitud que tomó Altafulla, quien no aceptó lo mencionado por la Toxi Costeña, la cantante abrió su corazón y explicó el motivo por el que ella tomó distancia.”Yo tengo que reconocer que yo me abrí, pero por ese hecho de que yo sentía que cada vez que él se quería acercar, ella lo venía a buscar, y eso me fastidiaba”, expresó en un tono sincero. O sea, como que querías un lugar de amiga también, claro, representan la costa, el Caribe colombiano y adentro, digamos que entre los tres, o sea, ya sea entre tú y Emiro o tú y Alta, como que hay posibilidad y es mi misión si ustedes así lo deciden”.

La Toxi Costeña y demás habitantes de ‘La casa de los famosos Colombia 2025' señalan que Andrés Altafulla se quedó en el papel de víctima que dejó Karina García en el 'reality' - crédito @chikyserie/Instagram

Por su parte, Andrés atribuyó el reclamo de la Toxi a un estado de ánimo temporal, razón por la que al final de la conversación no llegaron a ningún acuerdo.”No, pienso que tenía el periodo y que estoy esperando que se le pase. Pienso que es un tema hormonal”, afirmó desestimando el conflicto. O sea, si no es un tema de ella, de ego, de show, de drama. Yo no hice nada, no identifico nada de lo que ella dice, por mi parte todo bien”.

Al bajar de la terraza, tanto La Jesuu como otros compañeros trataron de hacerle ver a Altafulla que sí había ofendido a Cindy Ávila, mejor conocida como La Toxi Costeña, puesto que el tiempo que sostuvo su amorío con Karina García, él también pasó al ojo del huracán por solo prestarle atención a su pareja.