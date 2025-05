Beto Coral criticó a la senadora Isabel Zuleta por insistir con la reelección de Gustavo Petro: “El Congreso hay que cambiarlo, eso incluye a personas como ella”

Beto Coral criticó a Isabel Zuleta por su insistencia con promover la reelección - crédito Mariano Vimos/Colprensa y @Betocoralg

A principios de 2025, la senadora del Pacto Histórico Isabel Zuleta confirmó que continuará impulsando la reelección presidencial, buscando que Gustavo Petro pueda postularse nuevamente en las elecciones de 2026.

No obstante, durante una marcha, la congresista admitió que su iniciativa no ha logrado obtener apoyo en su grupo político

A pesar del poco intyerés por parte de sus copartiudarios, la legisladora recientemente publicó una foto en su cuenta de X en la que nuevamente hace mención de la iniciativa.

Frente a esta publicación, el influencer petrista Franklin Humberto Coral, conocido como Beto Coral, defensor del Gobierno de Gustavo Petro, manifestó su descontento con la insistencia de Zuleta en la reelección y cuestionó la composición del Legislativo. En sus redes sociales, Coral afirmó que “el Congreso hay que cambiarlo. Eso incluye a personas como ella”.

La senadora Isabel Zuleta compartió en sus redes sociales una fotografía en la que aparece con una camiseta verde que lleva la frase “La gente quiere la reelección”. En la publicación, Zuleta escribió: “Hoy amanecimos en modo: reelección”, reafirmando su postura a favor de esta iniciativa. Esta declaración y la imagen fueron el centro de la crítica por parte del influencer Franklin Humberto Coral.

Isabel Zuleta volvió a hablar de reelección en sus redes sociales - crédito @ISAZULETA

Debido a lo anterior, el creador de contenido Coral advirtió a sus seguidores que la senadora Zuleta conoce que, desde el punto de vista político y constitucional, no es viable impulsar un proyecto de reelección presidencial en este momento. Además, señaló que el presidente Petro ya ha manifestado que no tiene esa intención, por lo que cuestionó los motivos detrás de la insistencia de Zuleta, sugiriendo que busca “mentir y hacer campaña para reelegirse en su curul del Senado”.

“No se dejen engañar. La señora sabe perfectamente que no es política ni constitucionalmente posible sacar adelante un proyecto reeleccionista. No hay tiempo, y el propio presidente ya dejó claro que no es su intención. ¿Entonces qué busca? Mentir y hacer campaña para reelegirse en su curul del Senado”, escribió por medio de su cuenta de X el creador de contenido.

Beto Coral arremetió en contra de Isabel Zuleta debido a su publicación sobre la reelección - crédito @Betocoralg

El influencer de igual manera expresó su decepción con Isabel Zuleta, recordando que en el pasado la apoyaron con entusiasmo por sus causas, incluso organizando un comité de bienvenida en Estados Unidos. Sin embargo, indicó que ya existían advertencias desde la comunidad de Ituango sobre su falta de sinceridad. Reiteró la necesidad de renovar el Congreso, incluyendo a figuras como Zuleta.

“Una de las peores decepciones en política. Recuerdo cuando la apoyábamos con fervor por sus luchas; incluso le hicimos un comité de bienvenida en Estados Unidos, ignorando las advertencias que ya hacía la misma comunidad de Ituango sobre sus mentiras. El Congreso hay que cambiarlo. Y eso incluye también a personas como ella”, aseveró el influencer afín con el Gobierno nacional liderado por el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego.

La publicación de Coral provocó varios comentarios en le red social X que estuvieron de acuerdo con las palabras del creador de contenido y cuestionaron que la legisladora impulse dicha iniciativa. En ese sentido, el internauta @FabianPatarroy1 contestó lo siguiente: “Beto totalmente cierto lo que usted está diciendo el carácter estratégico electoral de ella es usar una voluntad para hacerse notar nuevamente y tener la oportunidad de reelegirse sobre lo de Ituango es algo constante basta ver la influencia en las elecciones”.

Y es que, la senadora del Pacto Histórica en varias oportunidades ha vuelto a poner el tema encima de la mesa en varias oportunidades.

Isabel Zuleta sigue insistiendo con la reelección en sus redes sociales - crédito @ISAZULETA

En una publicación del 20 de mayo Zuleta, legisladora perteneciente a la Comisión Quinta del Senado de la República, al respecto comentó esto en su mensaje: “Levanten la mano todo aquel ciudadano que quiera que él Presidente Gustavo Petro se reelija. yooooo!!!Seguimos adelante con la tarea de la re-elección.¡Esta es la voluntad del pueblo!“.