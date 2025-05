Fatal accidente en Bogotá: motociclista murió arrollado por un articulado de TransMilenio

El accidente en Bogotá dejó como saldo un motociclista muerto - crédito Colprensa

Un motociclista murió en medio de un trágico accidente ocurrido en el sur de Bogotá, cuando cayó a la calzada exclusiva de TransMilenio, donde fue arrollado por un bus articulado. Según testigos, el hecho tuvo lugar en la intersección de la avenida Caracas con calle 36, en un tramo de la vía que ha sido señalado por los vecinos como peligroso debido a las malas condiciones del pavimento y la falta de señalización adecuada.

Este accidente, que ocurrió en la noche del miércoles 21 de mayo de 2025 y que fue reportado por el medio local Citytv y reavivó las críticas por el estado de las vías y la seguridad vial en la capital colombiana, pues varios hechos de este tipo se han presentado con frecuencia en los primeros meses de 2025.

De acuerdo con los relatos de personas presentes en el lugar, que fueron difundidos por el medio, el motociclista perdió el control de su vehículo al encontrarse con baches y separadores en mal estado. Al intentar maniobrar, cayó hacia el carril exclusivo de TransMilenio, justo cuando un bus articulado se aproximaba.

Por su parte, el conductor del bus afirmó no haber visto al motociclista en el momento de la caída, no pudo evitar el impacto, que resultó en fatalidad, por lo que equipos de emergencia acudieron rápidamente al lugar, pero no lograron salvar la vida del ciudadano, que falleció de inmediato.

El accidente desató el caos vehicular en la zona. Según informaron las autoridades, el tráfico en la avenida Caracas quedó paralizado durante al menos 2 horas, lo que obligó a una gran cantidad de vehículos a desviarse y buscar rutas alternas. Personal de criminalística se encargó de acordonar el área y realizar el levantamiento del cuerpo, mientras que las ambulancias y equipos médicos intentaban gestionar la situación en medio de la congestión.

“Se presenta siniestro vial con fatalidad en la Av. Caracas con calle 36 Sur, sentido Sur - Norte, entre bus articulado y motociclista”, indicó la cuenta oficial de las autoridades de tránsito de Bogotá, sobre las 8:00 p. m. Así que se recomendó tomar vías alternas como la diagonal 48C Sur, la carrera 24 y la Avenida Primero de Mayo.

Vecinos del sector relataron al medio que este no es un hecho aislado. Según los residentes, el tramo donde ocurrió el accidente ha sido escenario de múltiples siniestros debido a las deficientes condiciones de la vía, lo que ellos adjudican a los baches, separadores mal ubicados y la falta de señalización adecuada, que se convirtieron en factores de los accidentes previos, lo que llevó a la comunidad a exigir una intervención urgente por parte de las autoridades distritales en este y otros sectores.

Calles en mal estado preocupan a los capitalinos

El llamado de los habitantes de la zona es claro: piden que se priorice el mantenimiento de las vías y se refuercen las medidas de seguridad en corredores críticos como la avenida Caracas. Además, solicitan una mejor señalización y controles más estrictos para proteger a todos los actores viales, incluidos motociclistas, peatones y conductores de vehículos particulares y de transporte público.

Este fatal suceso pone en evidencia la necesidad de mejorar la infraestructura vial en Bogotá, una ciudad que enfrenta retos en términos de movilidad y seguridad en sus calles. Así que la comunidad está a la espera de que este accidente se convierta en un recordatorio para las autoridades sobre la importancia de atender de manera inmediata los problemas estructurales que afectan a los corredores viales más transitados de la capital, pues varias personas han fallecido por el mal estado de las calles.