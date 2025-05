La Toxicosteña y Cristian Pasquel tuvieron romántico momento en ‘La casa de los famosos’

Cristian Pasquel y La Toxi Costeña protagonizan un beso en ‘La casa de los famosos Colombia’ - crédito cortesía del Canal RCN

La tensión y las emociones en La casa de los famosos Colombia aumentaron durante la gala 113, marcada por el regreso de exparticipantes y momentos que han generado un intenso debate entre los seguidores del reality.

La noche del lunes 19 de mayo estuvo cargada de sorpresas, entre ellas, el reingreso de Cristian Pasquel y Yaya Muñoz, que volvieron a la competencia de visita y para participar en dinámicas relacionadas con la prueba de presupuesto.

Este regreso no solo agitó la convivencia, también aumentó rumores y especulaciones sobre posibles relaciones sentimentales dentro de la casa.

Un juego durante la gala 113 culminó en un beso entre los participantes - crédito @lacasadelosfamososcolombia1/Instagram

Uno de los momentos más comentados fue el protagonizado por Cristian Pasquel y La Toxicosteña, que se besaron durante una de las actividades del programa.

La dinámica consistía en un juego en el que los participantes, de espaldas, debían girar la cabeza hacia un lado. Si ambos coincidían en la dirección, el resultado era un beso; de lo contrario, una cachetada ligera.

La pareja coincidió en varias ocasiones, lo que llevó a que se dieran el esperado beso, un gesto que había sido prometido semanas atrás, cuando Pasquel fue eliminado en la tercera semana del reality.

La conexión entre Pasquel y La Toxi Costeña generó especulaciones, mientras algunos lo ven como estrategia - crédito @lacasadelosfamososcolombia1/Instagram

El regreso de Cristian, que ahora está soltero, ha intensificado los rumores sobre una posible conexión romántica con La Toxicosteña. Durante su primera noche juntos en el cuarto del líder, ambos compartieron confidencias sobre lo difícil que fue para ella su eliminación y lo mucho que lo extrañó.

La influencer y cantante confesó que lloró durante toda la noche tras su salida, mientras que Pasquel admitió que también la había extrañado profundamente. Aunque ambos han expresado que su relación se basa en la amistad y el respeto, los gestos y comentarios entre ellos han alimentado las especulaciones.

“Yo ya tenía vergüenza, yo tenía pena, tú te fuiste y toda esa noche no dormí, yo lloré, todo el mundo lo sabe, me arropé y llore y llore y dije no me puedo volver a encariñar de esta manera tanto a alguien”, expresó.

La Toxi Costeña y Cristian Pasquel generan rumores de romance en el reality - crédito cortesía del Canal RCN

El beso entre La Toxi Costeña y Pasquel no pasó desapercibido para los seguidores del programa, que rápidamente viralizaron el video en redes sociales: “Me encanta lo que le está pasando a la Toxi 😍 es la semana de ella”; “Increíble el semblante de la Toxi, al lado de Cris 🤔🧐”; “morronguita🫢”; “Escupió hacia arriba y le está cayendo.. todo lo que critico de Karina”; “La que critica, práctica 😘”.

Además del beso, el regreso de Pasquel y Muñoz también estuvo relacionado con su participación en la creación de contenido para las pruebas de presupuesto. Su presencia en la casa tenía como objetivo ayudar a los participantes actuales en retos que definirían los recursos disponibles para la semana. Sin embargo, su interacción con los demás habitantes, especialmente con La Toxi Costeña, se convirtió en el centro de atención.

La gala también estuvo marcada por el regreso de Fernando “El Flaco” Solórzano, que compartió un emotivo mensaje con sus excompañeros tras su eliminación. El actor describió su experiencia en el reality como intensa y desafiante, pero también inolvidable.

Fernando "El Flaco" Solórzano se despidió de ‘La casa de los famosos Colombia’ - crédito cortesía del Canal RCN

“He conocido gente especial en la vida, pero vos tenés esa transparencia. Vos tenés esa aura, esa cosa tan linda, hermano, que el tesoro sos vos”, le dijo el actor a Mateo Varela “Peluche”. “Si García Márquez te hubiera conocido, hubiera hecho la segunda obra maestra. Tú eres el Caribe. Tú eres Macondo”, le dijo Solórzano a Andrés Altafulla.

La convivencia en el reality ha generado momentos de complicidad, pero también ha dejado claro que todo forma parte del juego.

Con el final de La casa de los famosos Colombia cada vez más cerca, las emociones y especulaciones continúan creciendo. Los participantes deberán enfrentar los últimos días de competencia, mientras que el público espera ansioso para descubrir si las relaciones y conexiones formadas dentro de la casa se mantendrán una vez que termine el reality.