Mary Méndez mostró la secuela que le dejó un accidente que tuvo durante sus vacaciones en Cartagena

Mary Méndez es una presentadora conocida por su trayectoria en programas de variedades, como Francotiradores y La red, donde comparte actualmente junto a otros comunicadores como Frank Solano o Carlitos Vargas.

Su carrera se consolidó en la televisión hace más de dos décadas, plataforma que ha aprovechado para emprender con productos fitness.

A lo largo de su carrera, Méndez ha contado aspectos de su vida profesional como personal, por lo que no extraña que en sus redes sociales comparta contenido con sus seguidores como el que expuso recientemente.

De acuerdo con la emprendedora, mientras disfrutaba de sus vacaciones en Cartagena, sufrió un accidente que le dejó un “ingrato” recuerdo en una de sus piernas, según contó entre risas la comunicadora.

De acuerdo con la fotografía que mostró en su cuenta de Instagram y replicada por el programa en el que trabaja, por estar jugando en la piscina con un flotador al que se lanzó resultó herida en su canilla.

“Ya sé, por qué se me borró la historia del souvenir que traje de Cartagena este fin de semana, cuando se me atravesó el borde de una (risas nerviosas) piscina por andar brincando encima a un flotador. ¡Ay, Dios mío! Bueno, Souvenir”, expresó la presentadora en el video que despertó varias reacciones entre sus seguidores.

Posteriormente, Mary compartió otra fotografía en la que muestra cómo se ve desde otro ángulo la herida que le causó el descuido que tuvo, por lo que es necesario que utilice pantalones cortos para evitar que se infecte y genere más complicaciones médicas.

Adicionalmente, sus fans le enviaron mensajes de apoyo expresando el deseo de pronta recuperación.

Entre los mensajes que dejaron sus seguidores están: “Mona bella que falla, pero eres fuerte y pronto te recuperas ánimo mona bella”; “ojalá no le quede muy fea la cicatriz porque a ella le encanta mostrar pierna en el programa”; “pronta recuperación Mary”; “tiene que aplicarse pronto una crema para que cicatrice bien”, entre otros.

Quién es el novio de Mary Méndez

En redes sociales, Méndez ha compartido con sus seguidores algunas instantáneas del hombre que se robó su corazón después de casi siete años de estar soltera. Aunque de nombre solo se sabe que se llama Juan, sus compañeros en el programa de variedades del Canal Caracol aprovecharon para preguntarle más por él.

Sobre el tiempo que llevan juntos, la comunicadora aseguró que estaba enamorada y que el tiempo que llevaban juntos era difícil de calcular: “Llevamos lo que tenemos que llevar para querer estar unidos un tiempo más. Con mi familia engranó a la perfección; así que, por ese otro lado, todo perfecto”.

Mientras Carlos Giraldo seguía dando contexto de la relación que la samaria tenía con su pareja, Mary parecía sería ante las cámaras: “Después de siete años de soltería decidiste darte una nueva oportunidad con este empresario y pues estamos viendo que encontraste tu alma gemela, ¿tú, qué crees?, ¿estás enamorada?“, preguntó Giraldo.

Ante esto, y aun con su tono de seriedad que la caracteriza, respondió que en efecto así era: “Pues por supuesto, si no, no estaría con esa persona. Ustedes saben que yo no le voy dando el sí a cualquier persona por ahí”.

El experto en moda y uno de los que más comentarios le hace a la emprendedora, tomó de nuevo las riendas de la conversación y esta vez su pregunta (“¿El anillo pa’ cuándo?“) pareció molestar a Méndez: ”No, yo que voy a saber, y por qué me vas a preguntar eso a mí, ¡acaso voy a ser yo la que voy a proponer!“, dijo la presentadora.