Fernando ‘Flaco’ Solórzano reveló detalles de su paso por ‘La casa de los famosos’: “Yo sufrí todo el tiempo”

El reconocido actor compartió su experiencia en el reality, donde enfrentó desafíos emocionales y físicos, destacando el impacto transformador del programa - crédito Infobae Colombia

Fernando Solórzano, conocido como el “Flaco”, compartió detalles sobre su experiencia en el reality show La casa de los famosos Colombia, donde permaneció durante 113 días antes de ser eliminado.

En una entrevista con Infobae Colombia, el actor cartagenero de 61 años reflexionó sobre los desafíos emocionales y físicos que enfrentó en el programa, describiendo su paso por el formato como una vivencia intensa y transformadora.

El actor, reconocido por su participación en producciones como Las muñecas de la mafia y El cartel de los sapos, explicó que su tiempo en el reality estuvo marcado por la incomodidad constante y las tensiones propias de la convivencia con otras personalidades.

Fernando Solórzano permaneció 113 días en ‘La casa de los famosos Colombia’ antes de ser eliminado - crédito cortesía del Canal RCN

De acuerdo con lo relatado por el “Falco” a este medio, el aislamiento y las dinámicas del programa lo llevaron a experimentar un sufrimiento continuo desde el primer día. “Para mí este no es un juego de ‘bacanería’. Eso no es un juego de ir a la playa y pasarla chévere. Es un juego de sufrir desde el primer día que tú entras por todas las circunstancias, la convivencia, la incomodidad, las peleas, las diferentes personas, la forma como eres tú. Todo es incómodo. “Yo sufrí todo el tiempo. Yo sufrí 113 días y aguanté 113 días. Para mí no fue chévere”, confesó a este medio.

A pesar de las dificultades, Solórzano destacó que la experiencia fue inolvidable y que se siente satisfecho por haber resistido más de tres meses en la competencia. “Fue interesante. Fue una experiencia inolvidable. Me siento muy satisfecho de haber durado 113 días, era lo que yo sentía que debía durar”, afirmó.

¿’La casa de los famosos’ está “arreglado”?

El actor rechazó las acusaciones de falta de transparencia en el programa y explicó que su salida se dio por las propias dinámicas del juego - crédito Infobae Colombia

El actor también habló sobre las especulaciones que surgieron en redes sociales respecto a su salida del programa. Algunos usuarios cuestionaron la transparencia del formato, sugiriendo que las eliminaciones podrían estar predeterminadas.

Estas teorías se intensificaron luego de que Solórzano mencionara en una conversación dentro de la casa que, según su contrato, debía salir a mediados o finales de mayo, lo que coincidió con su eliminación el domingo 18 de ese mes. Sin embargo, el actor desmintió estas acusaciones, asegurando que su salida fue resultado de las dinámicas del juego y no de un acuerdo contractual. “El juego es independiente y todo lo que ocurrió es independiente a mi salida”, explicó.

En su relato, Solórzano detalló cómo las pruebas y las decisiones dentro del reality influyeron en su permanencia. Según explicó, su eliminación se debió a una derrota en una prueba frente a otro participante, Camilo. “Si yo hubiera ganado esa prueba, el que salía era Camilo. Así de fácil”, aseguró, subrayando que su salida no estuvo relacionada con ningún tipo de manipulación externa. Además, describió cómo la presión psicológica y la incertidumbre dentro del programa afectaron su percepción del tiempo y su capacidad para planificar su estrategia.

El actor rechazó especulaciones de manipulación en su salida del reality - crédito flacosolorzano / Instagram

A lo largo de la entrevista, el actor reflexionó sobre el impacto personal que tuvo su participación en el reality. Aunque admitió que en algunos momentos se sintió al límite, destacó que la experiencia le permitió explorar nuevas facetas de sí mismo y enfrentar situaciones que nunca antes había vivido. “Fue un viaje tremendo. Fue un trip. Que uno casi que lo debería hacer en la vida una vez (...) Hubo un momento en que ya estaba como rayado, ya dije ‘sí, mucha final y falta poco, pero estoy sin aire’”, comentó.

Fernando Solórzano, que estudió Comunicación Social y Periodismo en la Universidad Externado de Colombia antes de dedicarse a la actuación, se mostró agradecido por la oportunidad de participar en La casa de los famosos Colombia. A pesar de las dificultades, describió su paso por el programa como una experiencia enriquecedora que le dejó aprendizajes significativos.