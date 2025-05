Se desmorona la tesis de “fraude” en la consulta popular: video muestra a otro senador abandonando el recinto sin votar

La consulta popular del Gobierno Petro fue rechazada en el Senado con 49 votos en contra y 47 a favor - crédito X

El 14 de mayo, la plenaria del Senado de la República protagonizó una de las sesiones más tensas del año. Tras dos intensas jornadas de debate, la solicitud del presidente Gustavo Petro para convocar una consulta popular fue rechazada por 49 votos en contra frente a 47 a favor, lo que significó un revés político para el Ejecutivo.

La propuesta, que buscaba consultar al pueblo sobre aspectos de la reforma laboral, fue hundida y con ello se encendió una fuerte polémica entre el Gobierno, la oposición y el Congreso.

Inmediatamente después de la votación, varios sectores afines al Gobierno, incluyendo al propio presidente Petro, denunciaron que se había cometido un fraude en la plenaria. Señalaron presuntas irregularidades en el conteo de votos, impedimentos para que algunos senadores participaran y alteraciones en el proceso de registro.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, fue más allá y anunció acciones judiciales, alegando que se había producido un “fraude procesal” por parte de la mesa directiva del Congreso.

Las imágenes de Fuelantala saliendo del recinto sin votar contradicen la narrativa oficialista - crédito X

Sin embargo, las cámaras de seguridad del Senado han arrojado nueva luz sobre lo ocurrido, desmintiendo parte de las acusaciones del oficialismo. Un video difundido en las últimas horas muestra claramente que el senador Richard Fuelantala, del movimiento indígena AICO y considerado uno de los apoyos del Gobierno, sí se registró para votar, pero nunca lo hizo.

La grabación desmiente la acusación sobre un "voto desaparecido" que se atribuía a Fuelantala - crédito captura de video X

En las imágenes captadas por las cámaras internas del recinto se observa a Fuelantala dando media vuelta y se retira del lugar, sin depositar su voto ni participar del procedimiento que definiría el futuro de la consulta popular.

El video contradice la versión sostenida por el Gobierno sobre un supuesto voto desaparecido o manipulado. Según el senador Jota Pe Hernández, la evidencia es clara y contundente: El video desmonta la idea de un fraude relacionado con el voto que aparece en amarillo en el registro

El “voto en amarillo” hace referencia a una marca en el sistema que señalaba que el senador estaba registrado, pero no emitió votación, una situación que, según Hernández, quedó debidamente explicada con las imágenes.

Las acusaciones del Gobierno y la defensa del Congreso

Armando Benedetti, ministro del Interior, anunció acciones legales contra el presidente del Senado - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Por su parte, el ministro Armando Benedetti reiteró que durante la plenaria se cometieron varias irregularidades. En un encuentro con mandatarios regionales del Caribe, afirmó: “A Cepeda se le va a demandar penalmente, debido a que hubo fraude procesal; hicieron toda una tramoya y contaron o aclararon un voto cuando no se podía”. Según Benedetti, el secretario del Senado habría permitido una aclaración de voto una vez cerrado el registro, lo que calificó como una violación del reglamento.

El ministro también anunció que se presentarán tres acciones legales: una denuncia penal, una solicitud de nulidad de la elección y una tutela por la supuesta negativa a dejar votar a algunos senadores. “Eso se llama fraude”, concluyó Benedetti.

Una de las voces que se sumó a las denuncias fue la de la senadora Martha Peralta, del Pacto Histórico, que también abandonó el recinto antes de la votación de la consulta popular, pero aseguró que “no hubo garantías por parte de la mesa directiva. La votación no duró ni dos minutos, aun sabiendo que en el punto anterior varios senadores nos habíamos declarado impedidos y habíamos dejado constancia del retiro del recinto”.

El caso reavivó la tensión entre el Ejecutivo y el Congreso, mientras crece la polarización política en el país - crédito Camila Díaz

Peralta calificó lo ocurrido como una jugada orquestada: “Nos hicieron sus ‘jugaditas’. Esto es un verdadero fraude, ya tenían todo orquestado. La única salida es la movilización en las calles y la huelga”, escribió en sus redes.

El presidente Gustavo Petro también se pronunció en tono vehemente. En su cuenta de X publicó un video donde afirmó: “Aquí el secretario del Senado tacha un voto por el ‘sí’ y no deja votar a los que seguían, no dejó votar a la senadora Martha Peralta. Efraín Cepeda no acepta la apelación, que es obligatoria, y se consuma el fraude contra el pueblo”. En otro mensaje, calificó la sesión como un símbolo del fraude y dijo que “49 senadores no son mayoría y no dejaron votar a la mayoría”.