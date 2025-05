Imitador de Óscar Agudelo en ‘Yo me llamo’ recibió emotivo regalo por parte de la viuda del cantante original: “Me da mucha emoción”

El imitador se mostró sorprendido por el inesperado regalo - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión

El episodio 82 de la décima temporada de Yo me llamo dejó una mezcla de emociones entre los televidentes, especialmente por la participación de Óscar Agudelo, uno de los concursantes más polémicos de esta edición.

Según se vio en la emisión del capítulo, el participante recibió un regalo de Edith Torres, esposa del verdadero Óscar Agudelo, para reconocer el homenaje que el imitador está realizando a su difunto esposo.

Sin embargo, a pesar de este gesto, la actuación del concursante no logró convencer al jurado, en particular a Amparo Grisales, que no escatimó las críticas a su desempeño.

Durante la emisión del programa, la producción sorprendió al concursante mientras tomaba su clase en La Escuela, una de las etapas previas a su presentación en el escenario.

En ese momento, Edith Torres hizo su aparición para entregarle un corbatín y unos zapatos que pertenecieron al verdadero intérprete de La cama vacía, además de dedicarle unas palabras de aliento.

Torres expresó su emoción por el homenaje que el participante está realizando, aunque también señaló aspectos que, en su opinión, deben mejorar. “Más emoción me da a mí el homenaje que le estás haciendo a mi esposo”, comentó y aprovechó para darle algunos concejos.

Edith sorprendió al imitador con dos regalos que pertenecían al Óscar Agudelo original - crédito captura de pantalla Yo me llamo, Caracol Televisión

“Tiene la voz, pero le hace falta mucho, con todo respeto, ya que el maestro Óscar Agudelo era una voz nasal. Él era una persona que no expresaba mucho, pero lo que expresaba lo expresaba con el corazón, con sentimiento. Tiene que ser un poco más noble y no tan arrogante”, dijo la viuda del cantante original.

Después de estas palabras, Edith Torres le entregó dos regalos con los que sorprendió al imitador; el primero, un corbatín que perteneció al intérprete original, y segundo, unos zapatos que también hicieron parte del guardarropa de Agudelo.

“Estos son con los que siempre se presentó, para que tú te pongas y te sientas en los zapatos de él”, dijo ella.

El gesto de Torres buscaba motivar al concursante, quien posteriormente interpretó el tema Todo es amor en el escenario. Sin embargo, su actuación no logró cumplir con las expectativas del jurado.

Amparo, Rey y Cesar fueron críticos con la interpretación del imitador - crédito captura de pantalla Yo me llamo, Caracol Televisión

Sin embargo, Amparo Grisales, reconocida por su carácter exigente, fue especialmente dura en sus comentarios, señalando que al participante le faltaba porte, elegancia y presencia escénica.

Estas observaciones se suman a una serie de críticas que el imitador ha recibido a lo largo de la competencia, donde ha enfrentado múltiples desafíos para mantenerse en el programa.

El primero de los jurados en hablar fue el argentino Cesar Escola, quien aseguró que su interpretación había sido sin amor. “No se siente el amor, yo creo que hoy si faltó interpretación”, dijo el jurado.

Por su parte, Amparo fue más crítica con la actitud del imitador arriba del escenario, pues asegura que esta lejos del artista original. “Te falta porte, elegancia, parada en el escenario… La voz no es como un vibrato lo que le pones, sino como un temblor, ese fraseo que hiciste te sonó raro”, dijo la jurado del programa.

En la misma línea, Rey Ruiz, el último jurado en dar su devolución, aseguro que el imitador hace buenas presentaciones solamente en las noches de eliminación, asegurando que la presión lo hace esforzarse más. “Yo te siento apagado, a mí me parece que usted donde canta realmente en cuando está en peligro y no nos estamos burlando, pero eso es lo que percibimos”, dijo Ruiz.

A lo largo de la competencia, Óscar Agudelo ha sido un participante que ha generado opiniones divididas. Ha logrado salvarse de la eliminación en varias ocasiones, lo que ha mantenido a los televidentes atentos a su evolución. Sin embargo, las críticas constantes hacia su desempeño reflejan que aún enfrenta dificultades para alcanzar el nivel esperado en un formato tan exigente como Yo Me Llamo.

El imitador ha estado en la 'cuerda floja' en varias ocasiones - crédito captura de pantalla de Caracol Televisión

La presencia de Edith Torres en el programa no solo añadió un componente emocional al episodio, sino que también subrayó la importancia de rendir un homenaje auténtico y respetuoso a los artistas originales. Su intervención dejó en claro que, aunque reconoce el esfuerzo del concursante, considera que aún hay aspectos por mejorar para capturar la esencia del verdadero Óscar Agudelo.