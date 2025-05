Video: Petrismo generó burlas en redes sociales por celebrar antes de tiempo la votación de la consulta popular

El Gobierno nacional aseguró que hubo fraude en la votación de la consulta popular - crédito X

El 14 de mayo de 2025, en la Plenaria del Senado de la República, el Gobierno nacional liderado por el presidente de la República, Gustavo Petro, recibió un duro golpe, luego de que se hundiera la consulta popular que impulsó para revivir la reforma laboral que fue archivada por la Comisión Séptima.

Con 49 votos en contra y 47 a favor, la plenaria votó en contra de las 12 preguntas propuestas por la actual administración para cambiar el panorama laboral en el territorio nacional.

Tras la decisión, hubo fuertes críticas, insultos, agarrones y confrontaciones contra el presidente del senado, Efraín Cepeda, que pidió orden en la sala y protección para el secretario de la presidencia del Senado, que tuvo que salir escoltado del recinto.

En consecuencia, el congresista del Partido Conservador levantó la sesión por la falta de condiciones para continuar el debate. “Se levanta la sesión ante la falta de condiciones”, afirmó.

Una vez conocido el resultado, el Gobierno nacional aseguró que hubo fraude en la votación de la consulta popular, mientras que la oposición sostuvo que ganaron limpiamente. Mientras, en redes sociales se viralizó un video en el que la bancada petrista celebró antes de tiempo una victoria que nunca ocurrió.

Segundos antes de que se conociera el resultado se ve cómo el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino; el presidente de Colpensiones, Jaime Dussan y el senador de la República por el Pacto Histórico Iván Cepeda sonríen mientras están a la expectativa de un resultado favorable sobre el mecanismo de participación ciudadana.

De igual manera, se escucha cómo la senadora de la República por el Partido Comunes Sandra Ramírez, grita pidiendo el cierre de las votaciones, confiada en que la consulta popular sería aprobada.

Los internautas no perdonaron la celebración anticipada de los integrantes de la bancada petrista que no dudaron en burlarse del duro revés que recibió el Gobierno Petro. “Hermoso ver como les cambio la cara unos minutos después”;“Se les cayó la vuelta. Ya estaban celebrando el robo”; “Quiere decir que no hubo trampa, que están diciendo mentiras porque perdieron y nosotros la oposición ganamos limpiamente”;“ Ahí están pintados! Es cuando les conviene que aceptan las cosas”; fueron algunos de los comentarios.

Para algunos usuarios, fue una “🎥 Escena insólita: senadores del gobierno piden cerrar la votación… y segundos después denuncian que se la robaron. Es tan absurdo como apostar, perder y luego romper la ruleta. Lo llaman dignidad, pero es puro teatro. ASÍ SON LAS VAINAS DEL SOCIALISMO CRIOLLO”.

Así mismo, hicieron burla a la reacción del ministro del Interior, Armando Benedetti, tras conocer la decisión, que se abalanzó de manera feroz contra el secretario de la presidencia del Senado, Diego Alejandro González, para reclamar un presunto fraude.

“En medio de la euforia proveniente de las gestiones previas del rehabilitado Benedetti, nadie reparaba en la ausencia de Peralta. Ese baldazo de agua fría no se la esperaban. El circo histórico”.

Según las opiniones de los internautas, los votos faltantes para aprobar la consulta popular fueron el de senadora Martha Peralta Epieyú que no estuvo presente y Angélica Lozano que no votó.

“Los votos que les faltó al Gobierno Petro, fue el de la senadora Martha Peralta (que estaba en peluquería y la senadora Angélica Lozano, que no votó. Y semejante berrinche de la bochinchera María J. Pizarro y el gamin Benedetti”, opinaron.

A propósito, señalaron que el video es una de las pruebas de que no hubo fraude en la votación, desestimando las afirmaciones que hizo el presidente de la República, Gustavo Petro, en sus redes sociales.

“Las pruebas dicen todo lo contrario a lo que dicen los ministros y la bancada del gobierno. Más evidencia de que no existió ninguna trampa”; “Pero les cogió la indignación al perder”; “Los malos perdedores se inventan todo tipo de cosas. Cualquier garantía no va a ser suficiente para un mal perdedor y buscarán torcer el resultado”.