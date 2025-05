J Balvin se unió a la campaña de apoyo a Frisby: “Lo que me recuerda a mi infancia, no tiene precio”

El cantante volvió a demostrar su cariño ante la famosa marca colombiana asegurando que es su pollo favorito en el mundo - crédito pantallazo @JuanpisGonzalez/ YouTube

La polémica por la disputa legal entre la cadena colombiana de pollo frito Frisby y una empresa española que utiliza el mismo nombre ha captado la atención tanto en Colombia como en el extranjero.

En medio del debate, varias marcas y cadenas de restaurantes en Colombia se han unido a una tendencia en redes sociales donde demuestran su apoyo al restaurante de pollo originario de Pereira.

El conflicto comenzó el 9 de mayo, cuando Frisby detectó que su marca estaba siendo utilizada sin autorización en Europa.

La empresa, que fue fundada en Pereira hace casi 50 años, aclaró que no ha iniciado operaciones en ese continente y que ya ha tomado medidas legales para proteger su identidad.

Este caso ha generado una ola de reacciones, tanto de consumidores como de figuras públicas, quienes han mostrado su respaldo a la cadena colombiana.

Una de las figuras que ha desmotado su cariño y gusto por la marca en varias ocasiones es el reguetonero J Balvin, que incluso hace un par de meses estuvo en El show de Juanpis Gonzalez, donde fue sorprendido con una bolsa de pollo Frisby y reveló que es su favorito.

Ahora, en medio de la polémica, el cantante de Mi gente usó su cuenta de Instagram para unirse a la ola de apoyo para la marca pereirana y pidió respeto por las cosas que se crean dentro del país.

En el video compartido, el hijo de Balvin, Río, es quien le pregunta: “¿Cuál es el mejor pollo?“, a lo que el cantante responde: ”El mejor pollo es Frisby, porque nadie lo hace como Frisby lo hace… Es un pollo delicioso colombiano, nacido en Pereira", dijo el cantante.

El intérprete también mencionó que le tiene cariño a esta marca porque le trae buenos recuerdos de su infancia. “Colombia es Frisby, porque lo que me trae a mi infancia no tiene precio”, escribió J Balvin.

La publicación de Balvin desató las reacciones de sus fanáticos que agradecieron la visibilidad que le esta dando a la marca. “Excelente apoyo, lo de Colombia se respeta”, “super tu a-pollo”, “eso, quiero ver a todos defendiendo a nuestro pollo”, “que bueno Balvin apoyando lo nuestro”, “recuerdo un video tuyo comiendo Frisby, un verdadero fan”, fueron algunas de las reacciones.

J Balvin habló de su cariño por la marca

En una entrevista que el cantante le concedió a Juanpís Gonzales en agosto del 2024, el cantante reveló que su cariño y gusto por la marca ha llegado al punto que considerar tatuarse en el pecho.

En el diálogo, Balvin reveló que aunque ha podio disfrutar de otro tipo de comida al rededor del mundo, siempre ha sentido un gusto especial por el pollo de marca colombiana. “Hay pollo de pollo y hay muslos de muslos… tenemos que sentirnos orgullosos de Frisby, te lo juro que yo un día me voy a tatuar a Frisby en el pecho y es que además, sin miel, no es Frisby”, añadió el cantante.

Además, el cantante reveló una anécdota particular sobre una apuesta que hizo con uno de sus amigos mientras ofrecía un concierto en Miami. “Le dije a un parcero que le apostaba que no me conseguía un Frisby para el desayuno del otro día y cuando yo me levanto y abro la puerta, veo la caja de pollo Frisby”, reveló el cantante.

El caso de Frisby

La reconocida cadena colombiana de pollo frito Frisby enfrenta un conflicto legal en Europa tras el registro de su marca en España por parte de una sociedad local sin autorización.

Esta situación ha generado una disputa que pone en riesgo la identidad de una de las marcas más emblemáticas de Colombia, que en 2023 reportó ingresos de 919.000 millones de pesos y un volumen de ventas de 905.000 pollos mensuales.

El registro de la marca en España fue realizado por Gonzalo Barrenechea Correa, ciudadano español, y Jacqueline Gillemine Pérez, de nacionalidad belga, quienes constituyeron la sociedad Frisby España el 12 de febrero de 2025 en Bilbao. La empresa fue creada con un capital inicial de 2.000 euros (aproximadamente 9,4 millones de pesos colombianos).

Esta sociedad tiene planes de abrir su primer restaurante en las próximas semanas, con un modelo de negocio que incluye cocinas ocultas y servicios de domicilio. Su estrategia está dirigida principalmente a la comunidad colombiana residente en España, estimada en 800.000 personas, quienes podrían asociar la marca con la original.

La empresa colombiana Frisby S.A. BIC ha iniciado acciones legales ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (Euipo) para recuperar los derechos sobre su marca.

La compañía argumenta que el registro en España se realizó de manera irregular. El conflicto se originó en septiembre de 2024, cuando los promotores de Frisby España presentaron una solicitud para anular el registro de la marca colombiana en la Unión Europea, alegando falta de uso. De acuerdo con los registros, Frisby S.A. BIC no presentó oposición formal dentro del plazo de tres meses establecido, lo que permitió que el registro avanzara.