Caso Frisby: cuáles son las grandes empresas que tienen que luchar por defender la propiedad intelectual de sus marcas

En los últimos cinco años, más de 24.900 oposiciones de marca han llegado a la Delegatura para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) en Colombia, según datos oficiales.

Este fenómeno, que refleja la intensa competencia por la protección de la propiedad intelectual en el país, ha alcanzado un promedio anual de 4.982 solicitudes.

En 2024 se registraron 4.703 oposiciones, lo que representó una disminución del 8% en comparación con el año 2023, cuando se contabilizaron 5.096.

Este contexto pone de relieve la importancia de la defensa de las marcas en un mercado cada vez más competitivo.

La empresa que lideró las oposiciones de marca en 2024 fue la Fábrica de Especias y Productos El Rey, especializada en condimentos, con un total de 1.299 solicitudes.

En segundo lugar se ubicó la Federación Nacional de Cafeteros, propietaria de la denominación de origen “Café de Colombia”, con 780 oposiciones.

El tercer puesto lo ocupó la compañía de telecomunicaciones Claro, que presentó 328 solicitudes. Estas cifras reflejan el esfuerzo de estas empresas por proteger sus marcas frente a posibles conflictos legales o usos no autorizados.

Otras empresas destacadas en el listado de oposiciones incluyen a Colombina con 296 solicitudes, Alpina con 294, y Laboratorios Incobra con 289. También figuran Incubadora Santander, titular de la marca Huevos Kikes, con 269 oposiciones, y Harinera del Valle, con 238.

Entre las compañías que completan el ranking se encuentran Postobón (215), Essential Export (199) y Borgynet International Holdings Corporation (173). Además, grandes multinacionales como Nestlé (162), Team Foods Colombia (160), Jerónimo Martins Colombia, propietaria de los supermercados Ara (147) y The Coca-Cola Company (134) también aparecen en la lista, lo que evidencia que tanto empresas locales como internacionales enfrentan desafíos similares en la protección de sus marcas.

El caso reciente de la cadena colombiana de pollo frito Frisby en España puso en evidencia los riesgos de no registrar marcas en mercados internacionales.

Según explicó Yuliana Salamanca, socia de la firma Baker McKenzie, la falta de registro previo en España permitió que otra empresa se apropiara del signo distintivo de Frisby, lo que podría generar confusión entre los consumidores y afectar la reputación de la marca. Salamanca subrayó la importancia de que las empresas anticipen estos escenarios y registren sus marcas en los países donde tienen presencia actual o potencial.

“Las empresas deben anticiparse y registrar sus marcas en los países donde tienen presencia actual o potencial. En el caso de Frisby, la falta de registro previo en España permitió que otra compañía se apropiara del signo distintivo, lo que genera confusión y un posible daño reputacional”, dijo Salamanca en declaraciones a El Tiempo.

En Colombia, el registro de marcas es un proceso clave para garantizar la exclusividad en el uso de un signo distintivo. Según Carlos Amaya, socio de Amaya Propiedad Intelectual, este registro otorga a los titulares la facultad de impedir el uso de signos idénticos o similares que puedan generar confusión en el mercado.

Además, protege a las empresas frente a usos fraudulentos o parasitarios por parte de terceros no autorizados. Amaya destacó que, sin este registro, las empresas se exponen a imitaciones de elementos como nombres, logotipos, colores y tipografías, sin posibilidad de prohibir su uso.

“Caso contrario, si un empresario incursiona en el mercado bajo un nombre o enseña comercial que no tiene protegido con el registro de marca, se expone a imitaciones de razón social, tipo de letra, figuras, colores, etc, que no puede prohibir”, explicó el experto a El Tiempo.

En los últimos cinco años, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) recibió 281.875 solicitudes de registro de marca, con un promedio anual de 56.375. En 2024, se presentaron 52.667 solicitudes, lo que demuestra la creciente conciencia de las empresas sobre la importancia de proteger su identidad en el mercado.

Según la SIC, pueden registrarse signos perceptibles como palabras, imágenes, formas de productos, sonidos, combinaciones de letras o números, y colores, siempre que sean distintivos y no entren en conflicto con marcas ya registradas.

El registro de una marca en Colombia otorga derechos exclusivos por un período de 10 años, renovables de manera indefinida. Sin embargo, estos derechos están limitados al territorio donde se realiza el registro. Esto significa que una marca registrada en el extranjero no tiene validez automática en Colombia, y viceversa.

Este aspecto resalta la necesidad de que las empresas adopten estrategias globales para proteger sus activos de propiedad intelectual en todos los mercados donde operan o planean expandirse.

La disputa de Frisby en España y las cifras de oposiciones en Colombia reflejan un panorama en el que la protección de las marcas se ha convertido en una prioridad estratégica para las empresas.

En un entorno de negocios cada vez más globalizado, garantizar la exclusividad y la integridad de los signos distintivos es esencial para mantener la competitividad y la confianza de los consumidores.