Alcaldía aclaró el futuro del metro de Bogotá tras advertencia de Estados Unidos por participación de empresas chinas en Colombia

La tensión diplomática entre Estados Unidos y China ha encontrado un nuevo escenario en Colombia. Luego de que el Gobierno del presidente Gustavo Petro oficializara su adhesión a la Iniciativa de la Franja y la Ruta, impulsada por China, Estados Unidos reaccionó con fuerza y anunció que se opondrá al desembolso de recursos de entidades financieras internacionales a compañías estatales chinas que operen en el país.

Este pronunciamiento encendió las alarmas en proyectos de infraestructura en los que participan firmas chinas, como es el caso del metro de Bogotá. Sin embargo, la alcaldía y la Empresa Metro salieron al paso de la incertidumbre, asegurando que el proyecto sigue firme y respaldado por la Banca Multilateral.

“Bogotá cuenta con todo el soporte financiero que el proyecto necesita para continuar ejecutándose”, afirmó la administración distrital este 15 de mayo, a través de un comunicado oficial. La Alcaldía de Bogotá y la Empresa Metro subrayaron que mantienen una “relación directa” con la Banca Multilateral, tanto en la ejecución de la Línea 1 como en el proceso licitatorio de la Línea 2.

Galán recibió respaldo directo de Washington

Pese a este escenario geopolítico, el distrito enfatizó que el proyecto del metro no se ve afectado por dichas tensiones. En su reciente viaje a Washington, entre el 22 y el 24 de abril, el alcalde Carlos Fernando Galán se reunió con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y directivos del Banco Mundial, que le expresaron su “compromiso y la tranquilidad en el desarrollo de Línea 1 y en el proceso licitatorio de la Línea 2”.

“Esa relación estrecha nos permite contar con la participación de la Banca, con su confianza y su compromiso con los aportes y el desarrollo del proyecto de Línea 1”, se lee en el pronunciamiento de la alcaldía.

Además, destacaron que la supervisión de los avances, los hitos del proyecto y los desembolsos de los créditos han sido constantes, lo que les permite estar “tranquilos con el soporte financiero que la Banca Multilateral nos ha brindado”.

La administración de Galán reafirmó su compromiso con la ciudad: “Esta administración hará todo lo que corresponda para asegurar la terminación de la Línea 1 en marzo del 2028, como está programado, y así cumplir con las expectativas y el sueño de los bogotanos”.

La advertencia de Estados Unidos y su impacto en la región

Desde Washington, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Gobierno estadounidense fue contundente: “EE. UU. se opondrá enérgicamente a proyectos recientes y próximos desembolsos por parte del BID y otras instituciones financieras internacionales para empresas estatales y controladas por el Gobierno chino en Colombia (al igual que en otros países de la región donde la Iniciativa de la Franja y la Ruta tenga proyectos)”.

El comunicado agrega que estos proyectos “ponen en peligro la seguridad de la región”, y recalca que “los dólares de los contribuyentes norteamericanos NO DEBEN utilizarse de ninguna manera por organizaciones internacionales para subsidiar empresas chinas en nuestro hemisferio”.

Mauricio Claver-Carone, enviado especial para América Latina durante la administración Trump, ya había extpresado la preocupación de Estados Unidos sobre cualquier acuerdo entre Colombia y China. Claver-Carone advirtió que este vínculo podría poner en riesgo los principales productos que Colombia exporta a su socio norteamericano.

Pareciendo reconocer la encrucijada en la que está, el presidente Petro afirmó desde Pekín: “Espero que Estados Unidos nos permita seguir siendo socios de tú a tú”. Añadió además: “No tengo ningún resentimiento ni resquemor con los Estados Unidos. Me he leído la Historia popular de Howard Zinn y sé algo de esa historia libertaria, democrática y republicana [...] como para que, en esos valores —y solo en esos valores— nos podamos entender”.