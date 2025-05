Agarrón por desacuerdo entre Melissa Gate y Mateo Varela dividió ‘La casa de los famosos’: “No le tengo miedo”

Mateo Varela se despachó contra Melissa Gate por no respetar su opinión del juego en 'La casa de los famosos Colombia 2025' - crédito cortesía Canal RCN

La salvación que usó Mateo Varela en la anterior semana a favor de Melissa Gate, como parte de estrategia para Karina García fuera la eliminada de la semana 15, es ahora motivo de discordia entre los participantes que continúan en La casa de los famosos Colombia 2025, pues a la influencer paisa no le gustó que su compañero le recordara que sigue en el juego gracias a él.

El reclamo provocó que “Peluche” decidiera rebelarse en contra de la concursante que los espectadores llaman “la reina” por considerarla como la favorita de la temporada para alzarse con los cuatrocientos millones de pesos.

No obstante, consciente del gran apoyo que tiene su compañera, la enfrentó. “Si no le puedo decir las cosas que yo pienso estoy en la olla. Yo pienso diferente y estoy bien en lo mío”, dijo el modelo paisa.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Mateo Varela sacó su lado competitivo en 'La casa de los famosos Colombia 2025' y declaró su guerra contra Melissa Gate a la que ya no ve ganadora - crédito @fabiancontrerastv/Instagram

Aunque Melissa y Mateo habían dejado a un lado las discordias que tuvieron al inicio de la competencia cuando la creadora de contenido no confiaba en ninguno de sus compañeros, un nuevo rifirrafe se dio entre ellos, esto, a pesar de que “Peluche” demostró interés en proteger a “la reina de la casa” cuando la sacó de la placa.

“Si me van a sacar en cara, no me salven. Déjenme estar en la placa y que allá afuera mi gente se encargue, porque a todos les he dicho sus verdades en cara cuando ha tocado, entonces no me hagan favores para no deberles nada, gracias”, alegó Gate.

“Hey Meli qué te pasa, qué feo como reclamas por todo y ves solo el conflicto, solo te hice ver que no es juego sucio, así es esto. En anterior prueba empujé a Emiro para sacarlo y gane, gracias a eso te salve y lo hice con mucho amor por encima de Camilo, te elegí porque así lo sentí y no em quiero ir de aquí mal contigo, es todo lo que dije”, mencionó “Peluché”.

Tras la reciente prueba de liderazgo en la que “Meli” jugó a favor de Emiro, que al final se quedó con el beneficio, la influencer señaló de “juego sucio” a Mateo por intentar vencer al más joven de la temporada al que le quiso arrebatar el triunfo para quedar a salvo unos días más.

“En fin, Meli, yo contigo no voy a discutir, si me tengo que ir mañana, me voy, yo ya participé, sencillamente pienso diferente. A mí no me importa ir al cuarto de eliminación, ya he estado allá varias veces, pero si no te puedo dar mi punto de vista, me parece grave porque te gusta pelear por todo y nos escuchar a nadie”, expresó Mateo.

El líder de la semana protegió a la influenciadora modificando alianzas y enfrentando críticas - crédito cortesía del Canal RCN

A pesar de que “Peluche” explicó su intención, Melissa no aceptó excusas y anunció que quedará firme en su posición. “Es mi punto de vista y eso estuvo feo, mi juego era dejar que Emiro ganara y no la respetaron. Me pareció sucio”.

Mateo Varela salvó a Melissa Gate como acto de reconciliación en ‘La casa de los famosos Colombia 2025′

El también creador de contenido, conocido en redes sociales como “Peluche”, tomó una decisión en La casa de los famosos Colombia al utilizar su poder de salvación para sacar a Melissa Gate de la placa de nominados.

La decisión de Varela aseguró a Melissa un lugar en el Top 9 de la segunda temporada del programa - crédito @lacasadelosfamososcolombia1/Instagram

Esta acción se dio durante la gala del viernes, en la que los presentadores Carla Giraldo y Marcelo Cezán le recordaron a Varela su beneficio como líder de la semana. La decisión, que generó gran expectativa tanto dentro como fuera del reality, aseguró a Melissa un lugar en el Top 9 de la competencia.

Mateo justificó su elección explicando que su análisis del juego lo llevó a concluir que esta semana podría ser decisiva para eliminar a un participante fuerte.

“Estoy haciendo una lectura del juego y la verdad lo que intuyo es que en esta semana se va a ir alguien muy fuerte. A mí me preocupa mucho porque estoy seguro de que muchas personas que están acá y allá afuera no quieren que Melissa llegue a la final, y esta sería la única oportunidad para sacarla. Por eso salvo a Melissa”, declaró el modelo y actor frente a sus compañeros y los presentadores.