Cambio Radical ratificó que se irá en contra de la consulta popular en el Senado: “Están en la venta ambulante de ilusiones”

El senador Carlos Fernando Motoa cuestionó las maneras con las que el Gobierno pretendería adelantar la campaña electoral, utilizando como pretexto la consulta popular - crédito @cmotoa/Instagram - Andrea Puentes/Presidencia

El partido político Cambio Radical, declarado en oposición al Gobierno del presidente Gustavo Petro, confirmó el martes 13 de mayo de 2025 su decisión de no respaldar la consulta popular promovida por el Ejecutivo. La postura fue explicada por el vocero de la colectividad, Carlos Fernando Motoa, que aseguró que la colectividad considera esta iniciativa más como un movimiento populista que como una herramienta para atender los problemas esenciales del país.

Durante su intervención en la plenaria en la que se empezó a discutir la proposición, Motoa señaló que la prioridad de los 11 senadores que hacen de su partido es actuar con responsabilidad frente a lo que considera intentos por desviar la atención de los temas cruciales para los colombianos. ”Nos corresponde como Senado dar trámite o no a esta consulta populista. Tenemos una responsabilidad enorme los senadores de Colombia de no anticipar la campaña política”, afirmó el congresista vallecaucano frente al particular.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

El senador del partido Cambio Radical dejó en claro los motivos por los cuales se opondrá a la consulta popular del Gobierno del presidente Gustavo Petro - crédito Canal Congreso

A su vez, el legislador puso en entredicho las motivaciones detrás de la consulta, y señaló que no se relacionan con soluciones concretas para las reformas tramitadas ni con las necesidades más urgentes de la población. “Aquí no están pensando en las reformas que se tramitan en el Congreso, ni tampoco están pensando en los requerimientos y las necesidades de los colombianos. Están en lo que siempre han sabido hacer: la venta ambulante de ilusiones“, expresó.

El senador también criticó el enfoque del Gobierno y advirtió sobre el supuesto uso de recursos burocráticos para influir en las decisiones del Congreso, pues según Motoa es responsabilidad de la oposición denunciar estos hechos. “El Gobierno nacional ha utilizado todo su aparato burocrático para tratar de convencer los votos de los senadores de la República. Y por supuesto que le corresponde a un partido de oposición denunciarlo, demostrarlo”, afirmó el parlamentario.

De esta manera, los 11 senadores de esta colectividad se sumarán a los 13 del Centro Democrático, el otro partido declarado en oposición; y 15 más de la bancada conservadora, que expresó su rechazo al mecanismo de participación con el que el primer mandatario busca salvar la reforma laboral: hundida el 11 de marzo en la Comisión Séptima del Senado.

Tras hundirse la reforma laboral en el Senado, la respuesta del presidente Gustavo Petro fue la de convocar la consulta popular - crédito Joel González/Presidencia

Críticas de Motoa a la defensa del Gobierno de la consulta popular

Asimismo, Motoa también reprochó los argumentos de algunos representantes del gabinete, como el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, y el ministro del Interior, Armando Benedetti, a los que acusó de no abordar las problemáticas estructurales del país, como la alta informalidad laboral y el desempleo de dos dígitos. “Pensé que su intervención iba a hablar sobre la problemática de la informalidad en el país o que se iba a referir a la situación de desempleo de dos dígitos”, mencionó Motoa, en clara referencia al titular de la cartera laboral, que intentó “arañar” algunos apoyos durante la sesión.

Asimismo, Motoa cuestionó el respaldo político del Partido Liberal a la Administración de Petro, al señalar su vinculación con decisiones recientes, como el nombramiento de Diana Marcela Morales como la nueva ministra de Comercio, Industria y Turismo. “Hace menos de tres días fue entregado un ministerio, el de Comercio, y los medios de comunicación mencionan que responde a sugerencias de ese partido”, dijo el senador, que remarcó que esto reflejaría un manejo político basado en los intereses partidistas y no en el bienestar colectivo.

El miércoles 14 de mayo se votará la proposición del Gobierno sobre la convocatoria de la consulta popular, que necesitaría 53 votos para ser aprobada - crédito Colprensa

Finalmente, Motoa insistió en que la postura de Cambio Radical frente a esta consulta no se basa en oposición caprichosa, sino en lo que describió como un análisis sensato y coherente de las prioridades del Congreso y del país. Frente a este escenario, el partido continúa en su esfuerzo por dejar al descubierto lo que consideran movimientos políticos que buscan anticipar la carrera electoral en lugar de solucionar las problemáticas sociales más urgentes.

“En el Senado de la República (estamos) luchando contra verdaderas adversidades, porque el Gobierno nacional ha utilizado todo su aparato burocrático para tratar de convencer los votos de los senadores. Y por supuesto que le corresponde a un partido de oposición denunciarlo, demostrarlo, porque el pueblo, los colombianos, no tragan entero y van a rechazar esa consulta populista.