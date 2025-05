Marlon Solórzano sorprendió con su nuevo emprendimiento y hasta Karina García reaccionó

Tal parece que el famoso no pierde el tiempo - crédito Marlon Solórzano / Instagram

Marlon Solórzano sigue dando de qué hablar en las redes sociales pese a ser el segundo eliminado de La casa más famosa de Colombia, concurso que ya está en su recta final, por su relación con Karina García, que aunque duró unos cuantos días, fue bastante mediática. A lo anterior, se sumó su reingreso a uno de los más recientes congelados del reality show.

Y es que, en su visita, decidió llevar un vistoso peluche de gusano que le regaló a Altafulla, nueva pareja de Karina, al finalizar su visita para hacer referencia a la expresión coloquial utilizada en Antioquia y otras regiones, pues gusano o gusanero es una palabra que se utiliza para referirse a aquellas personas que no respetan la relación de otros o que se involucran con la pareja de su amigo, que fue lo que él le dijo en medio de su visita.

“Altafulla, papi, usted sabe que somos amigos. ¿Sí o qué? Somos amigos de hace mucho. De años, eso no es de ayer, eso no es que somos conocidos y listo. No somos los mejores amigos ni los más íntimos, pero hay una amistad desde que parchamos”, declaró en su paso por la casa. Pese a que el momento fue bastante tenso, Altafulla y Karina decidieron “adoptar” el peluche de gusano como su hijo y hasta lo nombraron Standar.

Este hecho sorprendió a los seguidores del programa que le brindaron apoyo al nuevo personaje y le hicieron edits con su paso por la casa en todas las redes sociales, en las que lo convirtieron en un símbolo de la relación entre el costeño y la paisa.

Cuál es el hijo de Karina y Altafulla en 'La casa de los famosos Colombia'

Marlon está vendiendo las réplicas de Standar

El famoso modelo no perdió la oportunidad del auge que ha tenido el personaje en las plataformas digitales, así que decidió comercializarlo y, para sorpresa de muchos, le fue muy bien, pues sus seguidores le encargaron varios peluches al considerarlo “una insignia del programa”, pues en su segunda edición en Colombia dio mucho de qué hablar.

Sin embargo, Marlon no solo envía el peluche, sino que le aplica su perfume y realiza una nota personalizada para cada una de las personas que lo encargan y que están felices de tener a uno de los personajes más famosos de la temporada.

Entre los comentarios se destacan algunos de apoyo como: “Definitivamente, el que no emprende es porque no quiere”, “Muy inteligente tú”, “Él tiene que sacar provecho, al final fue quien lo llevó”, “Yo quiero uno para que sea mi amigo fiel” y “Lo máximo, me encanta”. No obstante, también hubo lugar para las críticas, entre las más populares se encuentran: “Él jura que la está rompiendo”, “Ridículo que eres”, “Oportunista, colgado y payaso” y “Este man no sabe ni cómo llamar la atención. Entiéndelo, no la das”.

Karina ya se enteró del emprendimiento

La famosa conoció que las réplicas de su "hijo" están siendo comercializadas

Karina García fue eliminada de La casa de los famosos Colombia el domingo 11 de mayo, por lo que está en gira de medios y en medio de una entrevista le comentaron sobre el nuevo emprendimiento de Marlon.

La modelo no ocultó su sorpresa al saber esto y reaccionó de la siguiente manera: “O sea, la gente le saca provecho a todo eso, me parece muy bien”. La presentadora le dijo: “Aquí Marlon no llora, Marlon factura”, a lo que la famosa respondió: “Claro, no, superbién, él es un pelado superchévere que salga adelante y a mi monito lo estoy esperando con los brazos abiertos", demostrando así que su interés en el momento está con Altafulla.