Retiro del exdirector de Inteligencia, coronel Juan Carlos Trujillo, marca nuevo movimiento en la cúpula de la Policía en Colombia

Juan Carlos Trujillo Colmenares sale de la institución - crédito Policía Nacional

La Policía Nacional confirmó la salida del coronel Juan Carlos Trujillo Colmenares, oficial de carrera con una amplia trayectoria en cargos estratégicos dentro de la institución.

Su retiro se formalizó el viernes 9 de mayo en horas de la noche, en medio de un proceso de reestructuración interna que avanza bajo la dirección del general William René Salamanca, actual director de la Policía.

Trujillo Colmenares venía desempeñándose como comandante de la Región de Policía No. 7, una de las divisiones regionales encargadas de coordinar operaciones en varias zonas del país.

Antes de ocupar ese cargo, fue jefe de la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol), posición desde la cual lideró investigaciones sensibles, incluyendo el caso de alias “Papá Pitufo”, un objetivo relevante para las autoridades.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Antes de ocupar ese cargo, fue jefe de la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol) - crédito Policía Nacional

A lo largo de su carrera, el oficial también fue agregado de Policía en el Reino Unido y estuvo al frente del Área de Operaciones Rurales de la Dirección de Carabineros, unidad especializada en seguridad en zonas no urbanas.

Estas funciones lo situaron en roles clave tanto en el ámbito internacional como en operaciones internas del país.

Pese a haber participado durante un año en el curso de ascenso al grado de brigadier general, su nombre no fue finalmente incluido en la lista de oficiales que la Dirección de la Policía presentó al Congreso para promoción.

La ausencia en ese listado marcó un punto de inflexión en su carrera, concluyendo con su salida de la institución.

Dos meses antes de su retiro, Trujillo había sido reemplazado en la jefatura de la Dipol por el coronel Javier Obando Urrego, otro oficial con experiencia en inteligencia.

Dos meses antes de su retiro, Trujillo había sido reemplazado en la jefatura de la Dipol por el coronel Javier Obando Urrego- crédito Colprensa

Este relevo se inscribió en los ajustes de alto nivel que impulsa la cúpula policial, con el objetivo de reconfigurar la línea de mando y adaptar la estrategia institucional a los desafíos actuales en materia de seguridad.

El retiro del coronel Trujillo se suma a otros movimientos recientes dentro de la Policía Nacional, reflejo de una dinámica constante de cambios en los mandos superiores.

Aunque no se han detallado públicamente las razones específicas de esta decisión, su desvinculación ocurre en un momento en que la entidad atraviesa una etapa de transformaciones orientadas al fortalecimiento de su estructura operativa y de inteligencia.

General (r) William Salamanca reveló cómo fue su relación con Iván Velásquez

El exdirector de la Policía estaría considerando su postulación para la presidencia del 2026 - crédito Colprensa Catalina Olaya

Se cumplen tres meses desde que el general William René Salamanca dejó el máximo cargo de la Policía Nacional, después de que el Gobierno nacional así lo decidiera.

Desde entonces, el oficial en retiro había guardado silencio sobre su relación con el Ejecutivo y, especialmente, con el exministro de Defensa Iván Velásquez.

Sin embargo, en una entrevista otorgada a la revista Cambio, el general (r) dio detalles de día en que Velásquez, ahora embajador de Colombia en la Santa Sede, le comunicó de su salida de la Policía y el fin de su carrera en la fuerza pública.

Según relató, su retiro fue notificado directamente por Iván Velásquez, que le comentó que el motivo de su salida se debía a una decisión del Ejecutivo para “renovar” la Policía Nacional.

“Ese día lunes yo fui citado por el ministro de Defensa Iván Velásquez; no por el ministro Benedetti. El ministro Velásquez me recibió en su despacho y me notificó que el gobierno había tomado la decisión de renovar la institución e imprimirle nuevos aires. Me anunció que yo ya había cumplido un ciclo, que se reconocía mi gestión, que habría un nuevo director y que para mí habría una embajada”, comentó Salamanca.

Además, el oficial en retiro señaló que, contrario a lo que se afirmó desde varios sectores políticos y la misma prensa, nunca sostuvo un encuentro con Armando Benedetti en medio de su salida de la Policía.

“Le hice la siguiente pregunta: “ministro, en honor a la verdad, ¿hay alguna indisposición frente a mi gestión? Porque yo sé lo que he hecho en mi vida como policía y lo que hice como director general. Y defenderé hasta el último día de mi existencia mi honor, mi dignidad, mi prestigio. Yo vivo de eso”. Él, entonces, me respondió: “No, general, no hay nada. Gracias por todo”. Eso fue todo. Nunca hablé del tema con el ministro Benedetti y no entiendo por qué se comenta esa reunión, que nunca existió”, comentó Salamanca a Cambio.

Asimismo, el general (r) aseguró que su relación con Iván Velásquez, aunque siempre estuvo basada en el respeto, con el tiempo se fue haciendo más distante, al punto que su única comunicación con el exministro era a través de notas oficiales.

“Una relación al principio normal, pero con el paso del tiempo se volvió muy fría y muy distante. Yo siempre fui amable, respetuoso, atento. Procuraba que me escuchara y me atendiera. La comunicación se daba por mensajes internos. Una llamada a veces era muy difícil. Yo pensaba que ese era su estilo y me tenía que adaptar a él. Pero soy consciente de que fue una relación difícil”, continuó el oficial.