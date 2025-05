Lady Tabares presumió reencuentro con Víctor Gaviria, director de ‘La vendedora de rosas’, que le escribió emotiva carta

Lady Tabares, exparticipante de 'La casa de los famosos Colombia 2025' y Víctor Gaviria llevan 27 años de amistad - crédito @ladylavendedoraderosasoficial/Instagram y cortesía Canal RCN

Lady Tabares regresó a las pantallas gracias a su participación en el reality La casa de los famosos Colombia 2025 de donde salió antes de que se definiera el top 10 de la competencia.

Tras su eliminación, volvió Medellín, su ciudad natal y donde recibió al cineasta colombiano Víctor Gaviria, director de la película que la llevó a la fama en 1998.

Este sentido reencuentro reafirmó los más de 27 años que llevan de amistad el también guionista antioqueño y la actriz natural a la que demostró su admiración con emotiva dedicatoria que le escribió mientras la empresaria estuvo encerrada en el programa de convivencia.

“Lady: eres un símbolo para este país adolorido, precario, lleno de abandonos y de trampas que has logrado sortear con una dignidad que no has negociado con nadie. Tú representas la esperanza que tenemos de poder vivir una vida plena a pesar de todas las dificultades”, escribió el cineasta con su puño y letra sobre una fotografía en la que aparece él junto a Lady Tabares durante el rodaje de la cinta que los unió como amigos, La vendedora de rosas.

Lady Tabares publicó carta que le escribió el director Víctor Gaviria mientras estaba en 'La casa de los famosos Colombia 2025' - crédito @ladylavendedoraderosasoficial/Instagram