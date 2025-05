Karina García, eliminada de ‘La casa de los famosos‘, despejó dudas si esperará o no a Altafulla cuando salga del ‘reality’

Karina García Andrés Altafulla Karina García explicó a Andrés Altafulla, su pareja en 'La casa de los famosos', por qué debe sentirse orgullo de estar en una relación con ella - crédito cortesía Canal RCN

Karina García resultó eliminada de La casa de los famosos Colombia, debido a la alta votación del público que la eligió para no regresar a los más de dos mil metros cuadrados; sin embargo, sus seguidores se preguntan qué pasará con la relación que sostenía con Andrés Altafulla.

La modelo paisa estuvo como invitada en el programa Mañana expréss donde habló de diferentes temas, como la infidelidad de la que la acusan con la expareja de Marcela Reyes, pero también si esperará al cantante cuando este salga de la competencia.

Y es que los sentimientos dentro de la casa estudio aumentan debido al encierro, pero todo indica Karina tiene una idea diferente afuera.

De acuerdo con la antioqueña, “los sentimientos allá se intensifican demasiado, me encanta, lo quiero, pero enamorada tampoco, tampoco voy a ser mentirosa, nos tenemos que conocer aquí afuera”.

Otra de las cosas que reveló García en su paso por el matutino del Canal RCN, tiene que ver con el pacto qué hicieron Altafulla y ella antes de resultar eliminada de la convivencia.

“Yo espero y aspiro que no se vaya a dejar porque allá lo tratan súper mal, es una persona increíble. Lo voy a esperar, claro, nosotros hicimos un pacto de que él se va a portar bien, vamos a ver, yo también me voy a portar juiciosa, ojalá no la embarré porque con los hombres sí soy vengativa, me la hace me las paga, con las amigas no, pero con los hombres sí“, terminó por responder la modelo.

Así las cosas, será afuera, en la realidad, donde el barranquillero tendrá la oportunidad de mostrarle si sus sentimientos son reales o todo se trató de una estrategia.

En redes sociales se han hecho virales varios videos del artista en los que se ve visiblemente afectado por la salida de su pareja dentro de la competencia. Por eso, algunos seguidores de la pareja afirma que aunque Karina diga que no está enamorada, algo diferente muestra Altafulla en sus emociones.

El apoyo que recibió Karina García de parte de Westcol

Fueron varios los ataques que recibió Karina de parte de los seguidores del formato de convivencia del Canal RCN. Pero, contrario a lo que muchos pensaron, hubo uno que sorprendió a los internautas, pues el creador de contenido y streamer Luis Villa, conocido como Westcol apareció en redes para demostrar su inesperado apoyo a Karina.

“Qué pecao parce, van a sacar a Karina… ¿Y si ayudamos a Karina para que no la saquen?, Bro, es que me da rabia que todos le tiren", dijo Westcol en su transmisión.

Sin embargo, el apoyo del streamer no fue suficiente para evitar que la paisa saliera de la competencia, pues recibió más del 47% de los votos negativos, lo que provocó su eliminación en la noche del 11 de mayo.

Desmintió su romance con expareja de Marcela Reyes

En su gira de medios por diferente espacios del Canal RCN, Karina García vio las declaraciones de Marcela Reyes en las que aseguraba que la también enfermera fue parte de la infidelidad de B King, exesposo de la DJ de guaracha.

Al respecto, Karina García aseguró que todo se trata de una campaña de desprestigio en su nombre, pues siempre respetó los esposos de sus amigas: “Yo soy una mujer leal”, insistió la antioqueña sorprendida por lo que estaba escuchando de su amiga.

Los seguidores esperan que se produzca un encuentro entre las dos mujeres para ver si sostienen una conversación amigable o se sacarán algunos trapitos al sol por las acusaciones contra García.