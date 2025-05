Gustavo Bolívar confirmaría distanciamiento con Gustavo Petro, con contundente mensaje: “Lo mejor es que nos demos un tiempo...”

El director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, dejará su cargo en Prosperidad Social luego de un año y tres meses de gestión - crédito Joel González/Presidencia

Tal parece que la relación profesional y personal entre el presidente de la República, Gustavo Petro, y el saliente director del Departamento de Prosperidad Social (DPS), Gustavo Bolívar, habría llegado a su fin. Es lo que podría inferirse tras la más reciente publicación del exsenador y exfuncionario en sus redes sociales, en las que prácticamente confirmó el distanciamiento entre ambos.

A través de su perfil en X, Bolívar reveló lo que sería su intención de tomar tiempo y espacio del jefe de Estado, con el que no solo compartió en el Congreso de la República, durante el periodo 2018-2022; también fue aspirante a la Alcaldía de Bogotá en las elecciones del 29 de octubre de 2023 y, posteriormente, ejerció como director del DPS en reemplazo de Laura Sarabia.

“Lo mejor es que nos demos un tiempo…“, expresó el ya exdirector del DPS en su perfil, describiendo en términos dicientes el estado de la comunicación con el gobernante, al que al parecer desoyó en su petición de que no presentara su nombre en los comicios del 31 de mayo de 2026. O es lo que se presume con su renuncia, que se hacía efectiva desde el 16 de mayo, pero que con el desplante público de Petro en su visita a Tibú (Norte de Santander) habría quedado en firme a partir del viernes 9; es decir, una semana antes.

Con esta publicación en redes sociales, el saliente director del DPS, Gustavo Bolívar, habría confirmado distanciamiento con el presidente Gustavo Petro - crédito @GustavoBolivar/X

Es oportuno destacar que el sábado 10 de mayo, en un mensaje anterior, Bolívar había justificado, de cierto modo, la declaración que hizo al presidente de lo que generaba en un aspecto más íntimo, cuando confesó que sentía amor por su persona y su labor como líder de izquierda. Lo anterior, tras hacerse viral la manera en que Petro prácticamente desestimó sus servicios, al negarle su participación en el evento programado en territorio fronterizo.

“El amor debe ser desinteresado o no es amor”, expresó Bolívar, que prefirió restarle importancia a lo dicho por el primer mandatario ante los presentes, y en especial, a las críticas que recibió en las redes sociales por seguir defendiendo, aun así, a un mandatario que no ha correspondido a la lealtad que dijo demostrar en privado y que habría quedado en evidencia en público. Y con la que se confirmarían las diferencias entre los dos.

Con este otro mensaje, el saliente director del DPS, Gustavo Bolívar, reaccionó al desplante del presidente Gustavo Petro - crédito @GustavoBolivar/X

Así fue el desplante de Gustavo Petro a Gustavo Bolívar

En su visita a Tibú, en donde se presentaba el programa Juntos por la transformación del Catatumbo, para la vida, la productividad y las economías lícitas, Petro -tras la lectura del orden del día- impidió que Bolívar participara del evento, al considerar que, como había presentado su renuncia al cargo de director de Departamento de Prosperidad Social (DPS), ya no tenía el derecho de intervenir; pese a que la comunicación con la que oficializó su dimisión aclaraba que solo hasta el 16 de mayo dejaría el cargo.

“Rompo el orden del día porque no me parece que sea así, Gustavo Bolívar y otros compañeros. Primero, porque ya los que renunciaron, renunciaron; no se puede confundir eso, Angie (Lizeth Rodríguez, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Dapre). Persona que renuncie porque tiene una aspiración, ya se va”, irrumpió Petro, lo que generó sorpresa entre los presentes, pues incluso el presidente corrió al presentador del acto para hacer su presentación en la tarima.

El presidente aseguró que Gustavo Bolívar ya no debe pronunciarse como director del DPS, debido a su renuncia - crédito Redes sociales/X

La molestia de Petro con Bolívar tendría su origen en la posición del jefe de Estado en lo concerniente con el anhelo de Bolívar de ser candidato presidencial; pues mientras el exfuncionario estaría soportando su decisión en el balance de las más recientes encuestas, en las que aparece en los primeros lugar en la intención de voto, el gobernante estaría convencido de que se trataría de una estrategia para “inflarlo”, cuando no serían la percepción real de su nombre.