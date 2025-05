Abogados de Europa aseguraron que Diego Cadena está siendo víctima de “criminalización y hostigamiento”: enviaron carta a Petro

Diego Cadena está siendo investigado por soborno de testigos y fraude procesal - crédito Camila Díaz/Colprensa

La Firma Víctor Mosquera Marín Abogados informó por medio de un comunicado la decisión que tomó el Council of Bars and Law Societies of Europe (Ccbe) en favor del abogado Diego Cadena, que en su momento representó los intereses del expresidente Álvaro Uribe, investigado por presunto soborno a testigos.

Por medio de una comunicación enviada al presidente Gustavo Petro, el Consejo aseguró que el abogado está siendo víctima de criminalización y hostigamiento judicial debido al proceso penal que se le sigue al exmandatario por los delitos de soborno, soborno en actuación penal y fraude procesal. Cadena también está siendo investigado por esos hechos.

“Llama la atención de que el abogado ha sido sometido a procedimientos penales que han llevado consigo violaciones al derecho de defensa y al debido proceso, incluyendo el uso de pruebas ilegales como interceptaciones y la divulgación de comunicaciones confidenciales entre abogado y cliente, en violación de la ley colombiana y estándares internacionales”, indicó la firma de abogados.

De acuerdo con la firma de abogados, la organización en cuestión está compuesta por un millón de profesionales en Derecho de Europa, aproximadamente, que hacen parte de colegios de abogados de 31 países miembros de pleno derecho y de otros 11 países asociados y observadores.

“Desde la Firma Víctor Mosquera Marín Abogados celebramos la decisión y seguiremos trabajando por la garantía del debido proceso, la independencia e integridad de la administración de justicia y el Estado de derecho”, concluyó.

