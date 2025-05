Hija de Karina García arremetió contra Yina Calderón en ‘La casa de los famosos’ y la señaló de tratar de imitar a Melissa Gate: “No te sale y no se ve bien”

Isa Vargas, hija de Karina García, se burló de la imitación que hace Yina Calderón de Melissa Gate en 'La casa de los famosos' - crédito @issaflow_/Instagram y cortesía Canal RCN

Isa Vargas, hija de Karina García, se burló de Yina Calderón y le lanzó fuertes pullas por la presunta imitación que estaría haciendo la empresaria de fajas a Melissa Gate, su anterior “archienemiga” en La casa de los famosos Colombia 2025, a quien ahora le copia la forma de hablar, caminar y actuar. “La verdad me da mucho ‘cringe’”, dijo.

Según mencionó en su cuenta oficial de Instagram, la joven influencer siente “pena ajena” por la estrategia que estaría ejecutando la también DJ de guaracha, quien, antes de ingresar al top 10 de la segunda temporada del ‘reality’ de convivencia, decidió dar un giro en su comportamiento e incluso se acercó a “la reina” para buscar su amistad. “No, amor, no te sale”, expresó.

Desde que la relación entre “las chicas fuego” se fracturó en La casa de los famosos y tanto Yina Calderón como La Toxi Costeña emprendieron sus ataques hacia Karina García por involucrarse sentimentalmente por segunda vez con un compañero dentro de la competencia, a la hija de la modelo paisa no le ha temblado la voz para salir en defensa de su mamá.

No obstante, en esta oportunidad, Isa dedicó un contenido en sus redes sociales para referirse al cambio de actitud que tuvo Yina con Melissa, a quien había jurado que no le iba a hablar en toda la temporada, pero ahora piensa diferente. Incluso, manifestó su admiración por ella.

Ante la ola de críticas que le llueven a Calderón por cuenta del fandom de “la reina” de la casa, que considera que la empresaria de fajas comenzó a actuar igual que Melissa, la hija de Karina se sumó a estos señalamientos y le dejó un contundente mensaje a la influencer con el que la atacó:

“Yo sí quiero decir algo, que la verdad me da mucha pena ajena. O sea, pues yo no, a mí no me gusta hablar mal de la gente ni nada, pero esto en verdad da cringe. Pues, o sea, porque Yina se cree Melissa. O sea, lo hace muy evidente, ¿me entiende? Y pues todo el mundo lo nota. Y no, amor, no te sale. Pues, o sea, no te sale y no se ve bien".

De igual manera, Isa aprovechó el video que publicó en las historias de su Instagram para dejar claro que en esta nueva etapa de la competencia de convivencia su mamá está jugando sola, y sus amigas, las ex chicas fuego, ahora son sus principales rivales. Por ello, recordó que al inicio del juego el objetivo de Yina era hacerle la vida imposible a Melissa Gate, pero por alguna razón, ahora apunta a otros lados.

“Pues no se ve bien porque se nota que la estás imitando a ella. Y que estés imitando a alguien que supuestamente odias, o odias, pues no sé”, añadió.

Yina Calderón adoptó las tácticas de Melissa Gate para defenderse de La Jesuu en ‘La casa de los famosos’

El rifirrafe entre las creadoras de contenido no para de ser tendencia no solo por el fuerte cruce de palabras entre las ambas, sino también porque la empresaria de fajas aseguró sentirse igual que Melissa Gate cuando Yaya Muñoz la atacó.

“Me siento como tú, ¿cómo fue que respondiste?”, comentó Yina a “la reina” del programa mientras que su nueva enemiga le gritaba en la espalda.

La nueva contienda en la que de nuevo La Jesuu estalló en contra de la empresaria de fajas para defender a Karina García, se dio luego del tan esperado ‘cine’, una de las dinámicas más esperadas por los espectadores del programa, pues finalizada la actividad Yina sentó a la modelo paisa para aconsejarla, hecho que desató la furia de la creadora de contenido valluna.

En esta oportunidad, contrario a cuando La Jesuu reingresó pro decisión del poder que ganó “la toxi”, Yina la dejó hablando sola y no contestó a las ofensas. Esta actitud enfurió más a la influencer que no escatimó en adjetivos para ofender a la Dj opita. “Payasa, ridícula, acá estoy para que te agarres conmigo, por qué no decís nada, sabes que conmigo la vas a tener difícil”, gritó La Jesuu.

Mientras tanto, Yina continuó ignorando a su nueva rival, mientras le comentaba a “la reina” de la casa que: “Me siento como Melissa, me siento tu con Yaya detrás, ¿cómo fue que hiciste tu esa vez, te devolviste verdad?" dijo Calderón.