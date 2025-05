Desde el 7 de mayo habrá nuevo requisito para entrar a Estados Unidos: estas son las nuevas reglas para los viajeros

Requisitos en el formulario para sacar la Visa para Estados Unidos - crédito Infobae Perú

Desde el primero de mayo entró en vigencia una modificación en el formulario DS-160 para solicitantes de visa. Además, desde 2025 se exigirá el Real ID para vuelos internos.

Estados Unidos, uno de los destinos más frecuentes y anhelados por turistas, estudiantes y trabajadores colombianos, recientemente anunció la implementación de unos cambios cruciales en su normativa migratoria.

Según información revelada por el diario El Tiempo, el gobierno estadounidense está reforzando sus procedimientos de identificación y seguridad para quienes deseen ingresar o desplazarse dentro de su territorio.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

A partir de mayo de 2025, dos nuevas exigencias marcan un antes y un después en los procesos migratorios y de control aeroportuario.

Nuevos requisitos en formulario para la visa de Estados Unidos - crédito Pixabay

Por un lado, las personas que soliciten visas de no inmigrante deberán cumplir con una validación estricta del formulario DS-160. Por otro, los viajeros internos dentro del país tendrán que presentar un nuevo tipo de documento para abordar vuelos: el llamado Real ID.

DS-160: precisión obligatoria o entrevista denegada

De acuerdo con la información publicada por el medio, el primero de estos cambios impacta directamente a quienes aspiran a obtener una visa estadounidense, como la B1/B2 (turismo y negocios), F1 (estudiantes) o las visas de trabajo como la H, L, O, P, Q y R.

Desde el 1 de mayo de este año, se ha vuelto obligatorio que el número de confirmación del formulario DS-160 coincida exactamente con el registrado en el sistema de citas en línea de la embajada o consulado correspondiente.

“Si el número no es el mismo, el solicitante no podrá llevar a cabo la entrevista consular”, señala El Tiempo, lo que podría implicar no solo la pérdida de la cita, sino también un retraso considerable en el trámite de visado.

Cambios en el formulario para la visa - crédito Colprensa

Este nuevo requerimiento busca reducir los errores frecuentes que se presentan al llenar el formulario DS-160, especialmente cuando se recurre a intermediarios o agencias. Por eso, las autoridades recomiendan a los solicitantes revisar minuciosamente el número de confirmación y verificar que coincida con el agendado para la cita.

El formulario DS-160 es el documento en línea que debe completar toda persona que solicite una visa de no inmigrante a EE. UU. y contiene información personal, laboral, académica y detalles del viaje previsto. Hasta ahora, aunque el número de confirmación debía ingresarse en el sistema de citas, no existía una verificación automática que lo relacionara directamente con el proceso. Este cambio, aunque técnico, podría causar inconvenientes si no se realiza con atención.

Real ID: requisito obligatorio desde mayo de 2025

El segundo cambio relevante no afecta solo a los extranjeros, ya que también están involucrados los ciudadanos y residentes que viajan dentro del país.

A partir del 7 de mayo de 2025, todos los pasajeros que aborden vuelos comerciales dentro de Estados Unidos deberán presentar como identificación válida el llamado Real ID.

El Real ID es una versión más segura del documento de identidad estadounidense, que incorpora características antifalsificación y cumple con los estándares federales de seguridad establecidos tras los atentados del 11 de septiembre. Según la normativa, las licencias de conducción o tarjetas de identidad que no cumplan con estos criterios ya no serán aceptadas para abordar vuelos.

Es obligatorio que el número de confirmación del formulario DS-160 coincida con el registrado en el sistema de citas - crédito usembassymex/Instagram

Esta medida se aplicará en todos los aeropuertos del país, por lo que los viajeros internos deberán asegurarse de contar con una identificación compatible antes de la fecha límite.

Recomendaciones para los viajeros

Ante este nuevo panorama, las autoridades recomiendan a los viajeros internacionales:

Verificar que el número de confirmación del DS-160 coincida con el sistema de citas antes de asistir a su entrevista.

Evitar delegar el diligenciamiento del formulario a terceros sin supervisión personal.

Consultar directamente con la embajada o consulado si surgen dudas respecto a la validez del número DS-160.

Si planean viajar dentro de EE. UU. después de mayo de 2025, asegurarse de portar un Real ID o pasaporte válido.