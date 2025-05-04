Miguel Ángel del Rio Malo criticó al exministro Mauricio Cárdenas: “Se escucha impostado”

El abogado Miguel Ángel del Rio Malo, criticó al exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas después de que publicara un video diciendo que asistió al Festival Vallenato - crédito Diego Pineda/Colprensa y @migueldelrioabg

El exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas informó en su cuenta de X que asiste al Festival de la Leyenda Vallenata 2025 en Valledupar, destacando la gastronomía y la participación de la comunidad local.

Esta edición, la número 58, rinde homenaje al cantautor y Rey Vallenato de 1989, Omar Geles, fallecido el 21 de mayo de 2024 tras un ataque cardíaco mientras realizaba actividad física en la ciudad de Valledupar.

Al respecto de esta publicación, el abogado Miguel Ángel del Rio Malo hizo una publicación en su cuenta de la red social X, en la que criticó al exfuncionario público sugiriendo que dicha publicación podría apuntar a una campaña política.

El exministro en su publicación comentó lo siguiente: “Acá estamos en Valledupar, disfrutando del Festival Vallenato, de la comida y, sobre todo, de la gente. Eso sí, no esperen video mío bailando”.

Mauricio Cárdenas compartió un video en el Festival Vallenato y fue criticado por el abogado Miguel Ángel del Rio Malo - crédito @migueldelrioabg

El abogado Miguel Ángel del Río Malo respondió a la publicación de Mauricio Cárdenas, cuestionando la autenticidad de su intervención en el Festival de la Leyenda Vallenata. Según del Río Malo, el tono y la presentación del exministro carecen de espontaneidad y parecen artificiales, además de sugerir que los asesores políticos de Cárdenas deberían reconsiderar sus estrategias.

“Los asesores políticos debieran recomendarle a sus clientes mejores fórmulas de campaña. El señor Cárdenas se escucha impostado. Carente de espontaneidad. Un artificio vacío. Un libreto para incautos. Han querido disfrazarlo para untarlo de pueblo. Pero lo han caricaturizado”, escribió el abogado por medio de su cuenta en la red social X.

Miguel Ángel del Rio cuestionó una publicación del exministro Mauricio Cárdenas - crédito @migueldelrioabg

En el metraje, el exministro de Hacienda sale en Valledupar saludando a diferentes personas que están en la ciudad y presentándose. Además también sale probando comida del la capital del Cesar.

En cuanto al Festival de la Leyenda Vallenata dio inicio el miércoles 30 de abril y se extenderá hasta la madrugada del domingo 4 de mayo, con un gran concierto de cierre en el Parque de la Leyenda Vallenata. La jornada final del evento contará con la disputa de los títulos en las categorías Canción Inédita y Acordeón Profesional, donde los cinco acordeonistas más destacados, elegidos por el jurado, competirán por el codiciado título de Rey Vallenato 2025.

Los concursantes finales deberán interpretar los cuatro aires clásicos del vallenato: puya, merengue, son y paseo. El vencedor tomará el relevo de Jaime Luis Campillo, quien se coronó Rey Vallenato en 2024. En el evento de cierre, se presentarán artistas de renombre como Gilberto Santa Rosa, Pepe Aguilar, Beto Zabaleta, Poncho Zuleta y Elder Dayán Díaz.

Para aquellos que no puedan asistir en persona a Valledupar, el canal regional Telecaribe ofrecerá una transmisión en vivo de la gran final del concurso de acordeoneros profesionales, que se celebrará el sábado 3 de mayo a partir de las 8 de la noche.

La gran final del Festival de la Leyenda Vallenata 2025 será transmitida en vivo por Telecaribe a través de varios canales. Los televidentes podrán sintonizar el evento en Claro por el canal 118 en SD y 1118 en HD, en Movistar por el canal 157, en DirecTV por el canal 142 y en Tigo por el canal 102.

Con respecto a la publicación del abogado Miguel Ángel del Rio Malo, reaccionó el excandidato al Concejo de Bogotá Pablo Emilio Luna Gutiérrez.

Luna Gutiérrez, en su mensaje criticó al exministro Mauricio Cárdenas, señalando que la imagen que intenta proyectar como cercana a la gente es, según él, artificial. Según Luna, los ciudadanos ya están familiarizados con estos personajes que fingen empatía y sentimientos genuinos, y advirtió que deben ser calificados en las urnas con un pensamiento crítico y firme.

Pablo Luna opinó de la publicación del abogado sobre Mauricio Cárdenas - crédito @pluna2008

“Muy evidente el maquillaje con el cual el candidato pretende crear una imagen de cercanía a la gente. Los ciudadanos ya conocen estos personajes que simulan sentimientos falsos y empatías disfrazadas, a ellos hay que calificarlos en las urnas con pensamiento crítico y contundente, sin vacilaciones”, comentó el político por medio de su cuenta de X.