Joven paisa denunció nueva modalidad de estafa: el ladrón le coqueteó

Una joven de Medellín logró captar en video el momento en el que un estafador intentó engañarla a través de una llamada para obtener acceso a su cuenta de WhatsApp. La mujer era consciente de la naturaleza fraudulenta de la llamada, por lo que, según se escucha en la grabación, decidió responder de manera irónica y grabar la situación para advertir a sus seguidores en redes sociales sobre este tipo de estafas.

Sin embargo, todo tomó un giro inesperado cuando el delincuente, en lugar de continuar con su intento de fraude, comenzó a coquetear con ella, lo que causó sorpresa para ella y los internautas que no dudaron en comentar sus experiencias similares con este tipo de delincuentes.

En el video, el estafador inicia la conversación explicando que “terceras personas” estarían intentando vincular la línea de WhatsApp de la joven a otros dispositivos, con el supuesto objetivo de robar su información y contactos. Para evitarlo, el hombre le solicitó que confirme ser la propietaria de la línea. La joven, que ya estaba al tanto del engaño, decide seguirle el juego y responder con sarcasmo.

Durante la llamada, el estafador menciona dos dispositivos supuestamente vinculados a la cuenta de la joven: uno a nombre de “Valentina Rodríguez” y otro, un computador Lenovo, a nombre de “Andrés Felipe Montiel”. En respuesta, la mujer afirma que Valentina es su novia y Andrés Felipe su amante.

Ante esta respuesta, el estafador, lejos de mantenerse firme en su intento de fraude, responde con un comentario coqueto: “Qué rico ser tu mozo entonces”. Finalmente, la joven cierra la conversación con una frase contundente: “Vaya a robar a su madre, idiota”.

El video, que rápidamente se viralizó en redes sociales, generó una ola de reacciones entre los internautas, pues muchos usuarios compartieron experiencias similares, mientras que otros destacaron el tono humorístico del intercambio.

Algunos comentarios en la publicación incluyeron frases como: “Se le olvidó a lo que iba, empezó a coquetear”, “Me pasó, solo que yo sí caí, aparte me sacaron plata de Nequi”, y “Con la misma información me llamaron, les seguí la corriente hasta reírme y me aceptó que está preso”. Otros también respondieron con humor: “A mi me llamaron llorando dizque amor necesito un dinero es q me choque y hasta sonaba el carro de la policía le dije pero como q amor si soy lesbiana y me colgaron”.

Este tipo de estafas telefónicas, que buscan obtener información personal o acceso a cuentas digitales, se han vuelto cada vez más comunes, por lo que los colombianos ya están en alerta y muchos deciden responder con humor ante cada una de estas situaciones. Aunque hay otros que prefieren no contestar para evitar que los criminales los envuelvan y graben su voz, pues con estas grabaciones y la inteligencia artificial también pueden llegar a actuar en su contra.

Y es que en varios casos se ha visto que los delincuentes suelen utilizar tácticas de manipulación psicológica para generar confianza en sus víctimas y lograr que estas compartan datos personales. En este caso, la joven de Medellín no solo evitó caer en el engaño, sino que utilizó la situación para alertar a otros sobre los riesgos de este tipo de llamadas fraudulentas.

El hecho demuestra la importancia de estar alerta ante intentos de fraude telefónico y de no compartir información personal con desconocidos, pues podrían vaciarle sus cuentas. Además, la víctima fue enfática en que las redes sociales pueden ser una herramienta efectiva para difundir advertencias y prevenir que más personas sean víctimas de este tipo de delitos, pues otros internautas le comentaron que el mismo personaje se comunicó con ellos para intentar estafarlo.