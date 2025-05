Pareja fue víctima de violento robo en los cerros orientales de Bogotá, se llevaron millonaria suma: “Me golpearon la cara porque seguía gritando”

Asaltos violentos en senderos bogotanos generan alarma entre turistas y autoridades - crédito Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

La práctica del senderismo en los cerros orientales de Bogotá, considerada por muchos como una actividad recreativa saludable y de conexión con la naturaleza, se está viendo opacada por una creciente ola de inseguridad que deja víctimas no solo despojadas de sus pertenencias, también con secuelas físicas y emocionales de gravedad.

Dos casos generaron gran alarma entre la ciudadanía y pone nuevamente bajo escrutinio las condiciones de vigilancia en zonas que, aunque concurridas, permanecen vulnerables a la acción de bandas delictivas.

En el primero de estos hechos, una pareja que ascendía por los senderos próximos al Parque Nacional fue interceptada violentamente por delincuentes armados, que los golpearon y los obligaron a entregar sus pertenencias, entre ellas cerca de seis millones de pesos.

La joven víctima narró con crudeza lo ocurrido al diario El Tiempo: “Me toman del brazo y me tumban al piso. A mí me golpean en la cara porque sigo gritando y me quitaron la bolsa que llevaba”. El testimonio también reveló el nivel de amenaza al que fueron sometidos cuando intentaron quitarle una cadena.

“Yo le digo que me la quito sola, la reviento y se la entrego. También me pidieron los aretes y luego me pidieron la contraseña de mi celular, que la anotaron en una agenda”, contó la joven.

Pese a haber encontrado a un policía tras el ataque, la atención recibida no fue la esperada. Según denunció la mujer, el uniformado, más que brindar apoyo inmediato, cuestionó su presencia en la zona.

“Incluso nos dijo que por qué habíamos subido allá”, relató con indignación. Aunque los policías que luego acudieron ofrecieron pedir una ambulancia y dijeron que estos robos eran frecuentes, los daños ya estaban hechos. La joven terminó con una incapacidad médica de cinco días, mientras que su pareja requiere cirugía debido a la gravedad de sus lesiones.

Este tipo de asaltos no es un hecho aislado. Apenas un mes antes, otro caso especialmente violento y angustiante reveló la crudeza con que operan estos grupos delincuenciales en plena zona ecológica protegida. María Mercedes Azuero y su hijo fueron secuestrados durante una caminata por la Quebrada La Vieja, un sendero conocido por los aficionados a esta práctica.

A las 6:00 a.m., luego de recorrer unos 35 minutos, dos hombres armados los obligaron a alejarse de la ruta habitual y los retuvieron por casi dos horas. Mientras los amenazaban con armas de fuego, les exigían transferencias de dinero y los presionaban para que sus familiares enviaran recursos mediante plataformas móviles. “Necesitamos plata, necesitamos plata, que le transfieran al Nequi”, fue una de las frases repetidas con desesperación por los agresores.

En medio del encierro, los delincuentes solo habían logrado llevarse hasta ese momento algunos objetos personales menores, pero su interés estaba enfocado en las cuentas bancarias.

“No tenemos nada más que darles”, dijo Mercedes, intentando persuadirlos. La respuesta de uno de los hombres fue una confesión de sus circunstancias, que estaban pasando hambre, acababan de salir de prisión y tenían hijos que mantener. Sin embargo, esa súplica por comprensión no detuvo la amenaza de llevarse incluso el vehículo familiar si no lograban la transferencia. La hija de la víctima, al recibir los mensajes, solo pudo consignar 900.000 pesos, que los agresores aceptaron.

Ante estos casos, las autoridades anunciaron que desplegaron unidades de investigación e inteligencia para tratar de dar con los responsables. Según informó el coronel Carlos Alberto León Sánchez, jefe de la Seccional de Carabineros, se ha intensificado la vigilancia en estos corredores ecológicos bajo la coordinación del comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá.