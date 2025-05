Gustavo Petro negó haber atacado a congresistas en su discurso sobre la consulta popular: “Ninguna amenaza”

El presidente Gustavo Petro responsabilizó al Congreso por el asesinato de un militante de la Colombia Humana - crédito Joel González/Presidencia/Flickr

El presidente Gustavo Petro avanza en su intención de convocar la consulta popular, por medio de la cual busca que su reforma laboral, hundida por la Comisión Séptima del Senado, resurja y se implemente en Colombia. El 1 de mayo de 2025, Día Internacional del Trabajo, radicó el proyecto ante el Senado, para dar trámite al primer paso que permita convocarla.

Previo a la radicación, el jefe de Estado dio un discurso ante cientos de manifestantes en la Plaza de Bolívar de Bogotá, donde calificó de “HP” a quienes rechacen la consulta popular. No obstante, aclaró que la expresión utilizada no constituye necesariamente una falta de respeto.

“Tengo que decir con franqueza que el que vote No o no quiera estas reformas es porque es un HP esclavista. No he dicho ninguna grosería. Ojo, HP: ¿honorable parlamentario, periodista o político? Honorable político. Pero es honorable persona esclavista”, dijo.

Además, aseguró que los congresistas que voten de manera negativa la consulta, no volverán a ser elegidos como tal y, por lo tanto, no podrán ocupar una curul.

Las reacciones a sus afirmaciones surgieron; varios congresistas calificaron las palabras del presidente como una amenaza que no tiene bases. Pues, según la representante a la Cámara Katherine Miranda, los legisladores están en la capacidad de decidir sobre la propuesta y de negarla, en caso de que no consideren que sea conveniente.

“¡Presidente Gustavo Petro, deje de amenazar con revocar el Congreso! Si el Congreso no aprueba su improvisada consulta, está en todo su derecho y legitimado según la Constitución. ¡El Congreso no puede proceder según sus caprichos dictatoriales, aquí hay autonomía y libertad!”, indicó en su cuenta de X.

Gustavo Petro negó amenazas a congresistas

En respuesta, el primer mandatario aseguró que sus declaraciones no constituyen una intimidación, sino que están basadas en lo plasmado en la Constitución Política de Colombia. “Ninguna amenaza (…) Yo no amenazo solo indivonqienel congreso responde al pueblo y lo ordena la constitución (sic)”, precisó.

Asimismo, se refirió al asesinato del ciudadano Alberto Peña, militante de la Colombia Humana, que fue acribillado por hombres armados en Miranda, Cauca, el 1 de mayo, mientras alentaba a la población a unirse a las manifestaciones en favor de la consulta popular y del Gobierno nacional. Según explicó, lo que pasó con el militante sí representa una “amenaza”.

En consecuencia, cuestionó Yesid Lancheros, director de la revista Semana, donde fue publicada una nota que compila las respuestas de los congresistas que se sintieron atacados por el presidente. El jefe de Estado insinuó que el caso del ciudadano asesinado no tendría la misma importancia a nivel periodístico que las declaraciones de los senadores y representantes en su contra.

“¿Ese muerto no cuenta, Yesid? ¿No es digno de entrar en tus páginas porque es del pueblo, y no sirve para la matriz de opinión que quieres construir?”, preguntó.

En la Plaza de Bolívar, cuando el presidente solicitó a la ciudadanía hacer un minuto de silencio por el crimen cometido contra Alberto Peña, responsabilizó a los senadores que hundieron la reforma laboral de lo ocurrido. Esto, teniendo en cuenta que el militante fue asesinado mientras mostraba su afinidad con la consulta popular, que surgió por el fracaso del proyecto.

Se refirió específicamente al senador Miguel Ángel Pinto, del Partido Liberal, que, junto con otros siete legisladores, firmó la ponencia negativa que terminó archivando la iniciativa del Gobierno en la Comisión Séptima.

“Alberto es el primer muerto gracias a las decisiones de ese congreso, A Alberto lo matan por Pinto, por haber negado el tránsito de la reforma laboral, y aunque no lo ordenó, la sangre de Alberto lo ensucia a usted y su familia”, sostuvo el mandatario.