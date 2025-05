Petro lanzó advertencia si el Congreso no aprueba la consulta popular: “Me amarro al sillón con sogas, me sacrifico”

El presidente Gustavo Petro presentó ante una multitud en la Plaza de Bolívar su propuesta de consulta popular antes de radicarla en el Congreso - crédito Presidencia de la República

La tarde del 1 de mayo, la Plaza de Bolívar fue escenario de una de las movilizaciones más representativas del actual Gobierno. Miles de personas respondieron al llamado del presidente Gustavo Petro, que presentó oficialmente su propuesta de consulta popular ante el Congreso de la República.

En un discurso cargado de simbolismo, tensión y desafío, el mandatario propuso un “pacto” con la ciudadanía: “Ni un solo parlamentario que vote en contra de la consulta se vuelve a elegir en Colombia, porque nadie votará por él”, declaró con firmeza el presidente, generando fuertes ovaciones entre los asistentes.

Petro insistió en que la democracia directa debía prevalecer, dejando en manos del pueblo la decisión sobre su destino social y político: “Podemos decir con certeza que estamos realizando la mayor movilización del pueblo colombiano en toda su historia. Nadie puede negar que el pueblo exige que su voz se oiga en la consulta popular”.

“Aquí está congregada toda Colombia, el pueblo quiere decir y votar por sus derechos… Ha llegado la hora del pueblo, ni un paso atrás, que nos oigan con toda claridad”, añadió.

El jefe de Estado fue enfático al posicionarse como defensor de una democracia real, que no se limite al trámite legislativo: “El presidente de la República, elegido por el voto popular, está decidido a que haya democracia”.

El mandatario insistió en que es el pueblo quien debe decidir el rumbo de las políticas sociales y económicas de Colombia - crédito Presidencia de la República

En uno de los momentos más comentados del discurso, Petro utilizó una mezcla de tono sarcástico y desafiante para lanzar una advertencia insólita:

“Y pasado el 7 de agosto del año entrante, yo me iré, me iré… No, pues si el Senado de la República no le hace caso al pueblo, me voy a amarrar al sillón con unas sogas a ver qué pasa. Me sacrifico. No, no, mentira, mentira, eso es lo que va a salir mañana en la prensa”.

Aunque el comentario fue dicho con ironía, su intención política fue clara: denunciar lo que considera una resistencia sistemática del Congreso frente a las reformas y decisiones del pueblo.

En tono más serio, dijo que la decisión sobre el futuro de Colombia debe recaer sobre la ciudadanía: “Le corresponde al pueblo decidir este 7 de agosto o antes, en marzo… mayo o junio, si quieren que volvamos atrás, si quieren que volvamos a las fosas comunes, al fusilamiento de 6.402 jóvenes… o que el dinero público vaya al agua potable de todas y todos los colombianos”.

La movilización fue descrita como una de las más grandes en la historia reciente del país, con presencia de ciudadanos de distintas regiones - crédito Presidencia de la República

El mandatario no ahorró críticas contra sectores tradicionales de la política y de la economía, incluyendo nombres propios: “¿Quieren que el presupuesto público vaya a hacer las carreteras y los negocios de Vargas Lleras y de Luis Carlos Sarmiento? ¿O que el dinero vaya al bienestar del pueblo?”.

También criticó duramente la precariedad laboral en Colombia y la falta de justicia social en términos de salarios: “¿Por qué le pagan a las trabajadoras y los trabajadores que laboran después de las seis de la tarde migajas sin recargo nocturno?”, cuestionó.

Petro denunció que sectores del poder legislativo estarían actuando en contra del pueblo: “Allá en esas oficinas, rodeados de su mortaja negra, conspiran… se reúnen tres o cuatro y ahora cómo le sacamos la maleta al pueblo después de habernos metido en este rollo de hundir las reformas de los derechos del pueblo”.

Petro cuestionó las condiciones laborales actuales, especialmente la falta de remuneración justa por trabajo nocturno - crédito Presidencia de la República

Además, sugirió que el rechazo a la consulta no sería respondido con violencia, pero sí con memoria electoral: “No les vamos a hacer nada, nosotros no somos como ellos”, dijo, recordando que algunos senadores, según dijo: “en la mañana, tempranito, hacían con el jefe paramilitar la lista de quienes iban a ser asesinados”.

Con estas declaraciones, el presidente endureció su pulso con el Congreso, al que responsabiliza de bloquear su agenda de reformas y al que ahora advierte con miras a las próximas elecciones legislativas.