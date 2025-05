Joven denunció suministro de escopolamina y robo en Bogotá: los delincuentes le robaron el dinero para sus estudios de enfermería

Aseguró que no sabe qué ocurrió y recobró el sentido en una institución médica, donde permaneció recluido por cuatro días - crédito redes sociales/X

Un joven denunció que fue víctima de la delincuencia en Bogotá luego de ser escopolaminado y robado mientras se dirigía a un puesto de alimentos en la localidad de Engativá, al término de su turno laboral, en el camino hacia su vivienda.

De acuerdo con lo comentado por la víctima a City TV, los hechos ocurrieron luego de que saliera de sus labores en el sector de la salud, al occidente de la ciudad. Tras hablar telefónicamente con su madre, se dirigió al punto donde habitualmente toma una bebida caliente con varios de sus vecinos. No alcanzó a llegar cuando perdió la conciencia.

Aseguró que no sabe qué ocurrió y recobró el sentido en una institución médica, donde permaneció recluido por cuatro días debido al impacto de la sustancia que le suministraron.

“Venía de trabajar y estaba hablando con mi mamá en ese momento, colgué con ella, dije que me iba a ir a tomar una aromática donde una señora con la que siempre voy a tomar, y desde ahí no me acuerdo. O sea, no fui hasta allá donde la señora ni nada de eso. Cuando tomé conciencia estaba en el hospital. Duré 4 días en el hospital, no supe nada”, aseguró.

En las imágenes del circuito de cámaras de seguridad de la vivienda donde habita el joven, a las que tuvo acceso el sistema informativo, se registró cómo varios delincuentes, de la manera más pacífica, ingresaron y poco a poco fueron sacando sus pertenencias, hasta dejarlo sin los objetos de valor, además de una suma considerable de dinero que estaba siendo guardada para el pago de sus estudios.

“La afectación es muchísima, la verdad he estado ahorrando para mi semestre y pues la verdad ahorita quedé en ceros. No sé ahorita cómo voy a hacer”, comentó.

Se alcanza a evidenciar cómo uno de ellos, en horas del día, va sacando un televisor y cerca de la entrada del lugar se encuentra con uno de sus compañeros. Al parecer, este le da algunas indicaciones señalando la zona, le recibe el objeto y ambos desalojan el lugar.

El hombre también contó que la ejecución del delito no fue en cuestión de minutos, ya que los delincuentes tuvieron toda una noche y una mañana para llevarlo a cabo: “Rápidamente actúan, el tipo se quedó todo el día y toda la noche. En la mañana entran tipo 9 de la mañana, entran tres personas y luego, como a las 11 más o menos, entra una mujer”.

Los hechos ya son de conocimiento de las autoridades y la denuncia fue interpuesta ante la Fiscalía General de la Nación para que se dé apertura al proceso investigativo, adjuntando las evidencias por parte del denunciante.

Delincuencia en Bogotá en el mes de abril de 2025

El alcalde Carlos Fernando Galán, en compañía del general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, informó a los medios de comunicación que, en operativos realizados en el mes de abril, se lograron contundentes golpes contra la delincuencia común que afectaba varios sectores de la capital del país.

En dos operativos de seguridad, el Distrito recuperó 2.300 autopartes hurtadas. Desarticulada la banda Los Troya, principal abastecedora de marihuana en Bogotá. Capturadas Las Cosquilleras, dedicadas al hurto a personas en TransMilenio. Cárcel a integrante del grupo criminal Los Hermanos por homicidio en Bogotá. Capturado presunto integrante de Los Venecos en el centro de Bogotá. Judicializado el cabecilla del ‘Tren de Aragua’ que ordenó ataque a policías. Capturado alias Hawer, uno de los 14 más buscados por hurto en Bogotá. Capturados dos hombres que extorsionaban diciendo ser de las AUC en Bogotá. Capturado falso guerrillero mientras recibía más de $50 millones por extorsiones. Desmantelada la banda Los Seguros, dedicada al tráfico de estupefacientes en Bogotá.