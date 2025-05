Hija de Karina García reaccionó al ingreso de Marlon Solórzano a ‘La casa de los famosos’: “Se gastó la platica”

Tras la visita del exparticipante a la casa estudio, la hija de Karina García reaccionó al ingreso de Marlon Solórzano, debido a la relación que sostuvo con su madre en las primeras semanas del reality show - crédito @issaflow_/Instagram y Canal RCN

Transcurre la semana 14 en La casa de los famosos Colombia, y el programa de telerrealidad se acerca al momento de conocer su Top 10, luego de que se anuncie el próximo eliminado el domingo 4 de mayo.

Pero, dentro de la convivencia y las estrategias de las celebridades todavía se sienten las repercusiones del romance entre Karina García y Altafulla que sigue siendo tema de debate en redes sociales, mucho más con el regreso de Marlon Solórzano, uno de los primeros eliminados de la segunda temporada, bajo la dinámica de “congelados”.

Marlon hizo su regreso para confrontar a Karina y Altafulla, días después de que las cámaras del programa captaron besos apasionados entre Karina y Altafulla durante una prueba de presupuesto, lo que se suma a sus encuentros en horas de la madrugada que dejaron a los televidentes preguntándose si no había más que caricias o besos debajo de las cobijas, así como a una comparación que hizo Karina sobre sus experiencias con Marlon y Altafulla.

La relación entre Karina García y Altafulla no fue bien tomada por Marlon, que hizo su reingreso a 'La casa de los famosos' para confrontarlos - crédito cortesía Canal RCN

Marlon no se tomó bien lo sucedido, y durante una transmisión en vivo no ocultó su decepción tanto con Karina como con Altafulla, al que consideraba su amigo. “El problema es Altafulla. Él era mi amigo, ¿cómo me hace eso?”, manifestó entonces, poniendo sobre la mesa la inquietud de si se trataba un plan de Karina.

Una vez ingresó a la casa estudio con flores y un peluche, Marlon aprovechó para confrontar directamente a la pareja. Primero se dirigió a Karina: “Kari, Kari, Kari, ¿cómo estás?, Definitivamente eres la mujer más inteligente, peligrosa... Lo has hecho muy bien, te felicito, salvarse de tantas placas. Sigue así, que te ha ido superbién. Tu forma de jugar es impecable, pero cuidado con los sentimientos ajenos“, expresó.

Marlon Solórzano regresó al ‘reality’ con un ramo de rosas rojas y un peluche en forma de gusano, iniciando su participación en la dinámica de los “congelados” - crédito @NatySalazarH/X

Luego se dirigió a Altafulla, y aunque reconoció que no eran los amigos más entrañables, sí remarcó que había una amistad entre ellos. Acto seguido, aclaró que no sentía celos por lo que ocurría entre ellos. “No se trata de que esté dolido, porque entre Karina y yo no hubo nada serio. Es cuestión de principios. Altafulla, yo te consideraba un amigo”, dijo.

Pero, el momento que se robó la atención de los televidentes, fue cuando Marlon se presentó con dos regalos. El primero era un peluche con forma de gusano, que le dio a Altafulla con las palabras “Papi, le dejo un regalo que va muy con usted, para que duerma con él y se acuerde de mí“. El segundo eran unas flores que, para sorpresa de todos, no eran para Karina, sino para Melissa Gate.

Toda esta situación produjo reacciones encendidas en plataformas digitales, siendo Isa Vargas, la hija de Karina García, una de las que más viralidad alcanzó. En sus historias de Instagram, la joven reaccionó en tiempo real luego de ver a Marlon entrar al set y escribió: “Se gastó la platica comprando el peluche”, en referencia a los obsequios que llevó para la dinámica de “congelados”.

Isa Vargas, hija de Karina Garcia, reaccionó a la llegada de Marlon Solórzano a 'La casa de los famosos' bajo la dinámica de congelados - crédito @letengoelchisme/Instagram

Cabe recordar que, Isa ha salido en defensa de su mamá en varias oportunidades, especialmente en las últimas semanas con las distintas revelaciones que se dieron acerca de su vida privada, incluidas algunas que salieron por boca de la misma Karina.

En ese sentido, la joven nunca puso problemas a la relación que tuvo su mamá con Marlon durante las primeras semanas. “Respecto a lo de Marlon, ¿qué? Mi mamá está soltera. Ella puede hacer lo que se le dé la gana con su vida amorosa. Parce, yo no sé de verdad, o sea, la mente que yo tengo es tan diferente. Yo me parcho, muchacho, la gente cree que yo estoy acá llorando”, afirmó en un video publicado en su cuenta de Instagram en febrero pasado.