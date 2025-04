Marlon Solórzano catálogo de “gusano” a Altafulla y se dirigió a Karina García en ‘La casa de los famosos Colombia’: “Se ven lindos juntos”

El reencuentro entre Marlon Solórzano y los polémicos participantes Karina García y Andrés Altafulla generó nuevas controversias en el ‘reality’ - crédito captura de pantalla del Canal RCN

Con un ramo de rosas rojas y un peluche en forma de gusano, Marlon Solórzano regresó a La casa de los famosos Colombia en la dinámica de los “congelados”, una actividad que permite el reingreso temporal de exconcursantes o familiares para interactuar con los participantes que aún permanecen en competencia.

El creador de contenido, modelo y actor, que fue eliminado en las primeras semanas del reality, aprovechó esta oportunidad para enviar mensajes cargados de emociones, indirectas y tensiones, especialmente dirigidos a Karina García y Andrés Altafulla, protagonistas de un romance que ha dado mucho de qué hablar dentro y fuera del programa.

La breve relación entre Marlon y Karina durante las primeras semanas del programa fue uno de los temas más comentados por los televidentes. Aunque su vínculo no prosperó, el regreso del modelo al reality aumentó el interés en su historia y en la dinámica actual entre Karina y Altafulla.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Marlon Solórzano regresó al ‘reality’ con un ramo de rosas rojas y un peluche en forma de gusano, iniciando su participación en la dinámica de los “congelados” - crédito @NatySalazarH/X

El ingreso de Marlon comenzó con un saludo general a los participantes, a quienes felicitó por haber llegado a esta etapa del programa. Sin embargo, el tono cambió cuando se dirigió específicamente a Karina y Altafulla.

A la influencer, la describió como “la mujer más inteligente y peligrosa” del reality, destacando su habilidad para mantenerse en competencia y superar eliminaciones. Aunque sus palabras parecían positivas, también incluyó una crítica al mencionar que su éxito se debía, en parte, al “show” que ha generado.

“Kari, Kari. ¿Cómo estás? Definitivamente, eres la mujer más inteligente, peligrosa y lo has hecho muy bien, te felicito. Salvarse de tantas placas, has hecho mucho show, me parece que lo has hecho increíble. Sigue así que te ha ido superbien”, fueron las palabras de Solórzano dirigidas a García.

El momento más tenso ocurrió cuando Marlon se dirigió a Altafulla, a quien recordó como un amigo de años: “Altafulla, papi, usted sabe que somos amigos. ¿Sí o qué? Somos amigos de hace mucho. De años, eso no es de ayer, eso no es que somos conocidos y listo. No somos los mejores amigos ni los más íntimos, pero hay una amistad desde que parchamos aquí en Bogotá, Medellín, Coveñas, y así cada vez que nos encontrábamos por ahí“.

En su mensaje, expresó su descontento por la relación que este inició con Karina tras su salida del programa, aunque aclaró que no estaba dolido porque su vínculo con García no había sido serio: “A mí no me incomodó nada el tema de Karina, porque, perdón, es que les voy a aclarar a toda Colombia aquí algo. Karina y yo tuvimos un cuento, ¿sí o qué? Yo no estoy dolido para nada, porque es que ella y yo no tuvimos nada serio. ¿Acaso es que ella es mi novia? ¿Acaso es mi mujer como para yo venir aquí a reclamarle?”.

Además, el creador de contenido les deseó suerte en su relación: “De hecho, me parece que han hecho buena pareja, se ven hasta lindos porque tienen incluso una personalidad muy peculiar que se comparten. Entonces, sigan juntos, sigan bien, se ven lindos y que duren mucho. Eso sí, papi, sé para jugar. Solo le digo eso, y ya quería aclarar eso, que yo con Karina pues sí, pasamos muy bien”.

Para cerrar su intervención, le entregó un peluche de gusano, un gesto que, según explicó, lo representaba y que muchos interpretaron como una indirecta hacia Altafulla por su comportamiento: “Papi, pues como somos amigos, aquí te voy a dejar este regalo. Es un regalo que va muy con usted para que duerma con él y se acuerde ahí de mí”.

La reacción de los participantes fue notable pese a la regla de permanecer inmóviles durante la dinámica de los “congelados”. Karina mostró sorpresa, mientras que Altafulla mantuvo una expresión seria. En redes sociales, el episodio generó un intenso debate, especialmente por el regalo del peluche de gusano y la franqueza de Marlon al abordar temas personales frente a las cámaras.

“Marlon es un caballero. Hizo lo que tenía que hacer y es prácticamente decirle al muñeco de Altafulla que rompió códigos. Pero chévere que no peleó por la mujer. Excelente 👏“; ”La casa de Karina 😍👏🏻 es mejor ser la envidiada que envidiar"; “Marlon solo fue a seguir perdiendo la dignidad”; “Karina pensando que el ramo de rosas era para ella 😂“; ”Definitivamente el peor enemigo de Karina es el Jefe 🤦🏽‍♀️“, son algunas reacciones en las plataformas digitales.

Tras la salida de Solórzano, se desató una discusión entre Altafulla y la empresaria Yina Calderón, que cuestionó la lealtad del cantante hacia Marlon y lo calificó como “gusanero”.

“Altafulla, no había dicho que eras muy amigo de Marlon, si es así, si eres un gusanero, uno no se mete con la novia del amigo, qué pena contigo, no me ignores que yo no soy cualquiera. Eres muy gusanero si eres amigo de Marlon, porque Marlon también es muy amigo mío, igual que tú, y eso no se hace. Si uno ha viajado con un man o uno ha sido amigo del man, no se cuadra con la novia, listo. Si eran amigos, ¿cómo así que le vas a gusianar la novia del amigo? Eso está muy mal, muy mal, lo siento, pero me parece atrevido (...) Si él te dijo gusanero es porque sí era tu amigo y viajaban y todo”, expresó la DJ e influencer.

El barranquillero respondió con firmeza, defendiendo su relación con Karina y asegurando que su amistad con Marlon no se veía afectada por su vínculo sentimental actual. “Bueno, mi amor, tú eres yo, tú eres yo, Yina (...) el mejor, somos hermanos. Para que te quede claro, Yina: somos hermanos y ya (...) Para que te quede claro a ti, Marlon y yo somos hermanos y ahora yo estoy con Karina, para que te quede claro a ti”, respondió el cantante, pero Calderón continuó: “No, estás con Karina porque Melissa no te paró bolas. Donde te pare bolas Melissa no estarías con Karina”.