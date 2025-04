Marcela Reyes confesó que ya tiene novio y estos fueron los detalles que dio respecto al hombre: “Hice famosos a dos, ya no más”

Marcela Reyes tiene nuevo novio y esto dijo sobre él - crédito @marcelareyes/IG

En una reciente entrevista que tuvo Marcela Reyes con en la emisora Mix Colombia, la DJ y empresaria confesó que nuevamente se encuentra en una relación sentimental.

Según sus declaraciones, está saliendo con un hombre con el que lleva mucho tiempo. Incluso mencionó que han estado juntos durante un periodo considerable y que está tan contenta con la relación que esta va más allá de un simple encuentro.

La información se conoció luego de que en la emisora le preguntaran sobre si en este momento de su vida tiene algún “arrocito en bajo”, es decir, que si está sosteniendo algún romance o se está viendo por el momento con alguna persona de una manera romántica.

Ante esto, Marcela Reyes no pudo contener una gran sonrisa coqueta y reveló que sí, que su corazón y cariño tiene nuevamente dueño. Sin embargo, no solo dijo eso, pues empezó a revelar más detalles al respecto.

“¿Algún arrocito en bajo que tenga Marcela ahora?“, preguntó la locutora Laura Buendía.

Corazón de Marcela Reyes tiene nuevo dueño - crédito @marcelareyes/IG

“Ay, Dios mío”, reaccionó de primero, Marcela, junto a una gran sonrisa.

“Ya le vi la cara. Le cambió la expresión fácil cuando dijo eso”, expresó Cristian Pasquel, nuevo locutor de Mix.

En ese momento los presentadores enfatizaron en la forma en la que reaccionó la DJ, asegurando que se trata de alguien que la tenía entusiasmada porque no fue una respuesta seria y nuestra, como si se fuera una persona con la que apenas está iniciando un romance, sino al contrario, todo indicaría a que es un hombre más importante.

“Sí hay arrocito en bajo, obvio, ¿pero es que tú qué crees? Pues no es arrocito en bajo, es mi novio realmente“, confesó Reyes.

Ante las declaraciones de Marcela, la locutora Laura Buendía se mostró sorprendida porque ellas son amigas y aseguró no tener conocimiento alguno sobre la situación, por ende, le hizo más cuestionamientos al respecto.

“¿Es verdad? No jodas, Marcela“, dijo Laura.

Marcela Reyes revela que tiene novia relación sentimental - crédito @mixcolombia/TikTok

Durante la conversación le preguntaron a Marcela Reyes sobre la identidad del hombre con el que está sosteniendo una relación sentimental actualmente, pero ella indicó que es algo que no piensa decir, ni siquiera en un futuro, pues aprendió la lección con sus noviazgos pasados y con su matrimonio.

De hecho, Marcela aseguró que al exponer sus parejas les había ayudado a obtener fama gracias al reconocimiento que ella tiene y esa situación es algo que no quiere repetir.

“No, jamás vuelvo a decir. Ya hice a dos famosos, ya no más. El que quiera que me pague contrato y hablamos”, contestó la DJ y empresaria.

Sobre esta nueva forma de pensar de Marce Reyes, su amiga y presentadora, Laura Buendía, explicó que es algo que muchas personas le vienen pidiendo desde que la conocen y para eso contó anécdotas privadas de las dos.

“Yo les voy a decir algo. Marcela y yo nos conocemos hace mucho tiempo y éramos dos personas presentadoras de un canal de televisión de Bogotá, que se veía en todo el país, pero era de Bogotá y éramos siempre muy distintas. Marcela siempre ha sido así como tú la ves y yo siempre he sido así como me ven. O sea, yo soy más de tenis y tal, mientras que Marcela siempre ha sido así exactamente como tú la ves, siempre. Y yo le decía: ‘Deja de estar mostrando los benditos manes con los que estas y sales en las redes’. Y aprendió, por fin“, manifestó Laura.

Marcela Reyes tiene nuevo novio y aseguró que no revelará su identidad - crédito @marcelareyes/IG

“No, ya, pues es que cómo así. Los hago famosos y después utilizan las redes para hablar pendejadas o para mostrar a las otras”, respondió Marcela Reyes ante el hecho de que ahora no quiere mostrar a su pareja sentimental.

Finalmente, la empresaria confesó que se trata de un hombre que no hace parte del mundo artistico y que llevan poco tiempo de novios.