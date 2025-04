Colombia estrena el Día del Valor Empresarial: un homenaje a los más de 1,5 millones de compañías activas en el país

Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco- crédito @FenalcoNacional/X

Colombia conmemora por primera vez el Día del Valor Empresarial este 30 de abril, una iniciativa promovida por Fenalco y la Comunidad de Líderes de Reputación de las Empresas de Colombia, para resaltar el aporte del sector empresarial al desarrollo del país.

Esta fecha busca reconocer a las casi 1,5 millones de empresas activas que, según Fenalco, generan el 85 % del PIB nacional, más de la mitad del empleo y aportan el 95 % de los impuestos recaudados.

De estas, el 97 % son microempresas, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), cuya participación resulta crucial para el tejido económico del país.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Según explicó Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, esta jornada tiene como propósito convertirse en un símbolo de compromiso colectivo en Colombia.

“Sin emprendedores no hay empresas, sin compañías no hay empleos, sin empleos no hay ingresos, sin ingresos no hay impuestos y sin impuestos no hay Estado, ni desarrollo, ni bienestar, ni progreso”, subrayó Cabal a través de la cuenta de X de la entidad.

Con base en estas cifras, Fenalco y la Comunidad de Líderes de Reputación de las Empresas de Colombia establecieron el 30 de abril como el Día del Valor Empresarial - crédito @FenalcoNacional/X

De acuerdo con el organismo, el objetivo es incentivar la cultura emprendedora, promover el desarrollo sostenible y fomentar la colaboración entre los empresarios, el Estado y la sociedad civil, con vistas a consolidar un país más competitivo e inclusivo.

Datos proporcionados por el registro único empresarial y social (Rues), en un informe de Confecámaras, revelan que durante 2024 se crearon en el país un total de 297.475 nuevas sociedades; de estas, el 99 % corresponde a microempresas.

Además, destaca que el 72 % de las empresas recién constituidas provienen de personas naturales que iniciaron su actividad empresarial mayoritariamente impulsadas por necesidad antes que por oportunidad.

“Las sociedades tienen una mayor tasa de supervivencia a 5 años. Mientras que el 30 % de las microempresas logran mantenerse activas, el 86 % de las grandes organizaciones sobreviven en el mismo período”, destacó el informe.

En este Registro se inscriben todas las personas jurídicas que dentro de su objeto social no contemplan actividades de carácter mercantil - crédito Rues

Por su parte, el economista y consultor empresarial Memphis Viveros señaló a El País, de Cali, que la predominancia de las microempresas en Colombia no solo refleja un dinamismo económico, sino también situaciones de precariedad estructural.

“Las microempresas, que representan más del 90 % del tejido empresarial, son las más vulnerables y enfrentan mayores dificultades para acceder a capital”, explicó Viveros al medio.

También subrayó la necesidad de que los empresarios conozcan el valor de mercado de sus compañías, ya que esto representa un paso crítico para atraer inversiones y sustentar su crecimiento empresarial.

El impacto del sector empresarial se reflejó en el Valle del Cauca, una de las regiones con mayor producción empresarial del país; según datos de la Encuesta Ritmo Empresarial de la Cámara de Comercio de Cali, en 2024 se registró un crecimiento anual del 1,8 % en el número de sociedades nuevas y renovadas, alcanzando un total de 115.915 registros, frente a 113.878 reportados en 2023. Esto evidencia una tendencia positiva en uno de los polos económicos más importantes del país.

Jaime Cabal, presidente de Fenalco, dice que la economía está creciendo gracias a la burocracia - crédito @JaimeA_Cabal/X

Aunque las cifras generales de emprendimiento en Colombia son significativas, los retos que enfrenta el sector son complejos. Entre estos, se encuentra la necesidad de fortalecer el acceso a financiación, aumentar las tasas de supervivencia de las microempresas y consolidar a las medianas y grandes empresas como impulsores clave de inversión e innovación en el mercado. “Los fundadores de las compañías deben ser retribuidos con unos dividendos que justifiquen la inversión realizada y que los motive a generar más empleo”, señaló Viveros al medio, enfatizando los aspectos económicos y sociales implicados en el desarrollo empresarial del país.

Esta conmemoración del Día del Valor Empresarial tiene también un fuerte componente cultural y educativo, al buscar visibilizar el impacto de los empresarios en el bienestar social y económico de Colombia. Para Fenalco y otras organizaciones involucradas, la celebración no es solo un reconocimiento, sino una invitación a unir esfuerzos en pro del crecimiento sostenible y la competitividad del tejido productivo nacional.