Emilio Tapia, pieza clave en escándalos de corrupción en Colombia por caso de Centros Poblados, pide perdón al país

Investigación judicial involucra a altos directivos y examina operaciones administrativas, mientras el empresario insiste en mantenerse al margen

Emilio Tapia, empresario condenado por múltiples casos de corrupción en Colombia, dio una entrevista a una emisora en la que se refirió a sus antecedentes legales.

Centros Poblados, considerado uno de los escándalos de corrupción más graves de los últimos años en el país, fue el tema principal en el que Tapia rindió sus versiones en una entrevista con la W Radio.

Tapia fue condenado por liderar una red que, mediante documentación fraudulenta, logró adjudicarse un contrato estatal de 1.3 billones de pesos, destinado a llevar internet a escuelas rurales durante la pandemia.

En sus declaraciones, el empresario aseguró que no actuó con dolo y que asumió la responsabilidad por una “omisión”, alegando que confió en que las garantías estaban en regla y que el Ministerio de Tecnologías de la Información no hizo las verificaciones pertinentes.

Su historial de corrupción lo pone bajo lupa nuevamente tras defenderse públicamente en torno al escándalo de Drogas La Rebaja

“La reincidencia no es universal. Si alguien estudia mi error en el caso, comprenderán que fue un enorme descuido de mi parte, una falta de verificación, por eso asumí mi responsabilidad por omisión", explicó Tapia en diálogos con el medio mencionado.

“Teníamos confianza de que ya había expedido casi trescientas pólizas. ¿cuántas personas verifican cuando su compañía de seguros le envía póliza a su correo y llaman a verificar?”, cuestionó.

Estas afirmaciones fueron recibidas con escepticismo por los periodistas de la emisora, quienes le recordaron que es reincidente en delitos de corrupción.

“Asumí la responsabilidad por omisión, pagué lo que me correspondía privado de la libertad”, afirmó Tapia, insistiendo en que ha aprendido de los errores del pasado.

Frente a los recursos públicos del contrato fallido, Tapia sostuvo que “la plata no se perdió”, y que fue invertida en la ejecución del proyecto.

Sin embargo, informes de la Fiscalía y de organismos de control citados durante la entrevista contradicen esta versión, señalando que parte del anticipo fue usado para gastos personales, como vuelos privados y bienes en el exterior.

“Hoy aprovecho la oportunidad para pedirle perdón al país y a mi familia, porque no me canso de pedir perdón por el tiempo que le quité a mis hijos. Ahora no voy a dejar de estar ni un minuto”, afirmó finalmente Tapia en diálogos con la W Radio.