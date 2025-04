Reconocida actriz reveló problemas para que le reconocieran la pensión: “Me queda la sensación de desprotección de los actores y las actrices”

Conocida como 'La pinina colombiana' esta actriz buscó que una entidad aprobara su solicitud de pensión - crédito @raquelsofiaamayaarias/IG

Raquel Sofía Amaya, conocida en el mundo del entretenimiento como ‘La pinina colombiana’, es comunicadora social y actriz, siendo la primera niña en llegar a la actuación a la edad de 4 años. De acuerdo con lo que ha dicho la artista en repetidas entrevistas, confiesa que fue en su hogar donde aprendió a amar los medios de comunicación.

Recibió el nombre de ‘La pinina colombiana’ porque fue la voz nacional de este programa que se transmitía por radio. Posteriormente, actuó en otras producciones como Amigas, Los cuervos, Las señoritas Gutiérrez, Crimen y castigo, Notas de sociedad y La estrella de las Baum, mientras alternaba sus estudios en la Universidad Javeriana.

La actriz lleva más de 50 años trabajando batalló por su derecho a pensionarse - crédito @raquesofiaamayaarias/IG

Después de 50 años en la industria del entretenimiento, la actriz se sinceró recientemente en conversación con La Red de Caracol Televisión sobre los obstáculos que presentó para acceder a la pensión de vejez por los años de trabajo. Además, se refirió a la falta de garantías que enfrentan los actores de vieja data con las cotizaciones.

Según contó en el magacín del fin de semana, cuando apenas tenía ocho años mantenía a los nueve integrantes de su familia con los 2.300 pesos que le pagaban por sus labores en RTVC.

Sin cédula, pero con NIT, le pagaba mensualmente los impuestos a la Dian por el trabajo, además, gracias a la disciplina con la que siempre se ha destacado, a pesar de trabajar como independiente siempre cotizó al sistema a pesar de que no era obligatorio en ese momento.

La talentosa artista lleva trabajando desde la edad de 4 años - crédito @raquelsofiaamayaarias/IG

No obstante, al llegar a la edad de pensión, se encontró con uno de los obstáculos más graves por parte del responsable de confirmar su sueldo: “Buscaban cualquier cantidad de formas para dilatar, de hacer más lento todo el proceso, de no querer reconocer, de no querer hacer los ajustes”.

Para poder conseguir su objetivo, se asesoró de expertos en el tema actuario y jurídico para que la entidad encargada de otorgarle el acceso a su pensión vitalicia cumpliera con los requerimientos. Esto implicó un alto costo financiero, además, del tiempo que tardó en la búsqueda de los contratos de trabajo entre el 24 de julio de 1974 hasta el 1 de septiembre de 1977, con un salario de 2.430 pesos.

Finalmente, la actriz dejó un mensaje para aquellos que trabajan con este tipo de políticas públicas para la protección de los derechos de salud y pensión de los artistas, además, de un llamado de atención a las nuevas generaciones.

La elección de un régimen de pensiones adecuado es vital para su futuro. Aprenda cómo tomar la decisión correcta y garantizar una vejez tranquila - crédito iStock

“A mí lo que me queda en la sensación de desprotección de los actores y las actrices. Durante años he vivido del teatro y ahora puedo vivir para el teatro… No deberíamos estar buscando pañitos de agua tibia, sino que debería haber una solución estructural desde las políticas públicas del Estado para proteger a los artistas. No es un favor, es el trabajo que hemos hecho”, concluyó la actriz.

Quiénes pueden acceder a una pensión vitalicia

Para acceder a una pensión vitalicia bajo el Régimen de Prima Media, los afiliados deben cumplir con dos requisitos fundamentales: alcanzar la edad mínima establecida, que es de 57 años para las mujeres y 62 años para los hombres, y haber cotizado al menos 1.300 semanas. El régimen opera bajo un esquema colectivo, en el que las contribuciones de los trabajadores activos financian las pensiones de los jubilados actuales.

Por otro lado, el Rais, administrado por fondos privados de pensiones, funciona de manera diferente. En este sistema, los afiliados ahorran de manera individual para la pensión, lo que significa que el monto acumulado en la cuenta personal del trabajador es determinante para acceder a la pensión vitalicia.