Críticas a Yina Calderón por su traje en noche de eliminación de ‘La casa de los famosos’: “Su estilo es macabro”

En las redes sociales no paran de opinar sobre el vestuario - crédito X

Yina Calderón es una de las participantes más polémicas de La casa de los famosos Colombia, pues da de qué hablar todo el tiempo y no solo por sus conflictos con los demás participantes del reality show y con personalidades de la farándula nacional e internacional, sino por su forma de vestir, que ha causado polémica por ser tan extravagante.

En cada una de las galas la creadora de contenido y DJ sorprende por vestirse de forma muy llamativa, aunque los comentarios que recibe, en su gran mayoría, no son positivos, puesto que su ropa es bastante excéntrica.

El estilo de la famosa no pasa desapercibido - crédito X

Precisamente, en la noche del 27 de abril de 2025, la famosa sorprendió en el momento en el que se estaba alistando para la gala de eliminación, debido a que utilizó un traje negro en el que tiene dos muñecas en cada uno de sus hombros, asegurando que representan las dos caras que le acusan tener algunos de sus compañeros.

Los memes no se hicieron esperar - crédito X

Sin embargo, más allá de causar impacto, desató una gran cantidad de memes, en los que los colombianos optaron por burlarse de su traje y pedir que alguno de sus familiares o seres queridos intervenga para que no vuelva a salir de esta manera.

Entre los comentarios más destacados se encuentra: “Yina no tiene amigas en esa casa; si las tuviera le dirían que no se coloque esos disfraces. Una cosa es vestir irónica, otra es hacer el ridículo", indicó uno de los internautas sobre su traje de la jornada.

Entre otros comentarios se destacan: “Quien vistió a Yina así... el que le hizo el diseño le hizo la hiper mega maldad”, “Los famosos piensan que es octubre o que? Jajaja jaja a Yina se les alteró los días los meses el tiempo” y “Cada outfit de Yina es peor que el anterior”.

La creatividad de los colombianos está desbordada - crédito X

Del mismo modo, la comunidad Lgbti+ se pronunció a través de las redes sociales, teniendo en cuenta que la creadora de contenido siempre afirma que sus trajes están inspirados en la comunidad: “Dice la ridícula, en honor a mi amiga La veneno, una mujer maravillosa con una historia de vida única tiene de todo menos las características que dice la porquería de Yina, que falta de respeto al nombre de una mujer maravillosa como La veneno” y “Qué tiene que ver la veneno con eso? Yina quiere meter a los gays en todo para que la apoyen”.

Otros comentarios destacados son: “Yina se cuelga de la comunidad y cuando estaba Mauricio decía que el era gay y que lo iba a exponer” y “Ese traje de Yina que? Jajajaja a alguien le puede gustar semejante vergüenza y dizque el mejor traje que iba a tener según su mamá”, dijo otro usuario, recordando publicaciones de la semana.

La explicación de la famosa y el hecho de relacionar a La veneno desató críticas - crédito X

La famosa está en riesgo de eliminación, aunque pese a todas las críticas cuenta con una amplia comunidad que ha votado por ella en distintas oportunidades dando a entender que aún quieren su contenido al interior del reality.

Entre tanto, las opiniones continúan divididas en las redes sociales, pues es común encontrar tanto seguidores de la famosa, como aquellos que no la soportan y esperan que se vaya del reality: “Yina no se cansa de pasar pena, hasta me asusté y todo con ese traje tan feo”.

En contraste con “Yina lo que tiene es personalidad, pero no están preparados para esta conversación” y “Yina Calderón va con todo en esta nominación”, pues hay varios usuarios que están de acuerdo con su forma de ser, de vestir y cada uno de sus comentarios y posturas frente a sus compañeros.

El traje no pasó desapercibido - crédito X