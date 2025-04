Novia de ‘el Flaco’ Solórzano aclaró si le molesta la relación del actor con Melissa Gate en ‘La casa de los famosos’

La creadora de contenido provocó comentarios sobre la cercanía con el actor con su pareja - crédito @casa.famosos.colo7/TikTok

Una de las amistades que ha dejado la competencia en La casa de los famosos Colombia es la que tienen Melissa Gate y Fernando “el Flaco” Solórzano, actor recordado por protagonizar seriados como Las muñecas de la mafia y Vecinos. Los dos suelen crear contenido juntos, despertando risas entre los seguidores del formato de convivencia.

En redes sociales, los televidentes y seguidores de los famosos que continúan en competencia han comenzado a especular sobre el posible disgusto que podría estar generando en Lorena Altamirano, novia de Solórzano, debido a la cercanía del actor y la creadora de contenido. Al respeto, la mujer dijo que todo se generó a raíz de un comentario que lanzó Gate sobre un accesorio del actor.

Fernando “El Flaco” Solórzano y Melissa Gate han hecho una gran amistad en la competencia - crédito cortesía del Canal RCN

En conversación con Buen día, Colombia, Altamirano aclaró la situación con los televidentes del matutino, afirmando que no existe ningún tipo de conflicto con la cercanía que han mostrado su pareja junto a Melissa en el reality. “Yo amo la relación de Fer y de Melissa, siento que tienen como una amistad, una confianza y un juego superchévere, me encanta, me río demasiado con ellos”.

Posteriormente, hizo referencia al tema de las chanclas por el que Melissa lanzó la petición a Lorena a través de las cámaras del 24/7, provocando incluso que la producción interviniera, ya que necesitaban saber si necesitaba o no de estos accesorios para movilizarse por la casa estudio. Esto llamó la atención de la novia del Flaco, pues estaba segura de que él se las había llevado para la competencia.

Lorena Altamirano y Fernando Solórzano celebran diez años juntos, superando una diferencia de edad de dos décadas - crédito flacosolorzano / Instagram

“El tema de las chanclas fue superviral, todo el mundo empezó a escribirme en mi Instagram que le enviara las chanclas a Fernando y digo: qué extraño, porque él llevó, no entiendo dónde podrían estar”; sin embargo, todo se trató de una broma de la paisa, pues el actor camina descalzo por toda la casa y ensucia las sábanas de su cama: “Siempre es así y me ensucia las sábanas y yo le digo: amor, ponte chanclas, por favor”, dijo entre risas Lorena.

Después de que la pareja del Flaco Solórzano hiciera esta confesión en el programa de la mañana del Canal RCN, Melissa Gate volvió a bromear al respecto nuevamente, afirmando que el actor sí tenía el calzado para caminar por la casa estudio, pero disfrutaba más haciéndolo descalzo a pesar de que fuera a ensuciar su cama.

Melissa Gate bromeó con el calzado del Flaco Solórzano en 'La casa de los famosos Colombia' - crédito captura de pantalla

“Lorena, como que ya encontró las chanclas. Como se le habían perdido desde la nominación pasada (…) Se la pasa sin chanclas todo día en la casa, somos testigos. Ese piso está mugroso y él andando por toda la casa descalzo, después va y se monta así a la cama y ensucia los tendidos porque como él no es el que los lava”, expresó la paisa, provocando risas entre los seguidores de la convivencia.

El golpe que tuvo “el Flaco” Solórzano que provocó risas en redes

El actor sufrió un percance mientras caminaba por la casa estudio, lo que generó una oleada de reacciones humorísticas en plataformas digitales. Este momento, junto con la salida del influencer Carlos Mauricio Gómez, más conocido como La Liendra, marcó una semana llena de emociones en el reality del Canal RCN.

El actor caleño se dio un fuerte golpe en la cara al no notar una puerta de vidrio cerrada, causando una ola de reacciones humorísticas en las redes sociales - crédito @canalrcn/Instagram

El incidente ocurrió durante la jornada de eliminación que ocurrió el 20 de abril Domingo Santo –también conocido como Domingo de Resurrección–, cuando las cámaras del programa captaron el momento en que el Flaco Solórzano, sin percatarse de que una puerta de vidrio estaba cerrada, impactó su rostro contra el panel transparente mientras se dirigía al segundo piso de la casa.

El golpe fue tan evidente que el sonido del impacto quedó registrado, sorprendiendo tanto al actor caleño como a los espectadores. Sin embargo, Solórzano reaccionó con calma, abrió la puerta y continuó su camino, dejando el incidente como un simple descuido.