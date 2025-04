Así fue como unos colombianos lograron ser los últimos en despedirse del papa Francisco en la Basílica de San Pedro

250.000 personas le dieron un último adiós al papa - crédito Andrew Medichini / AP

Los colombianos Patricia Rodríguez y su hijo, Michael, formaron parte del último grupo de fieles que logró ingresar a la Basílica de San Pedro la tarde del viernes, 25 de abril, para despedir al Papa Francisco, que murió de un Ictus el lunes, 21 de abril, en la mañana.

En entrevista con Noticias Caracol, Patricia recordó que estuvo a punto de quedarse sin entrar, pero una corazonada le permitió reencontrarse con el sumo pontífice, antes de que su ataúd fuera sellado en una ceremonia privada, presidida por el cardenal camarlengo Kevin Farrell:

“Fuimos los últimos (en visitar el féretro del papa, antes de ser sellado). Del aeropuerto, yo me quería ir al hotel a descansar y mi hijo me dijo: No tenemos tiempo, cojamos un taxi y vamos ya”.

La colombiana logró entrar con el último grupo a la Basílica de San Pedro - crédito REUTERS

Tan pronto como llegaron a Roma, madre e hijo se dirigieron al lugar en que el papa era velado, aunque todo apuntaba a que no lo lograrían:

“Cuando íbamos de camino, nos llegó una alerta diciendo que a las 5:00 cerraban. Faltaba un cuarto para las 5:00 y el navegador marcaba 18 minutos. Pensamos que sí o sí íbamos a llegar tarde, pero, como la esperanza es lo último que se pierde, seguimos”.

Lograron llegar hasta el cerco de seguridad y, entonces, Patricia recordó una frase del papa: “hagan bulla. Entonces les dije a todos, vamos a hacer bulla. Empecé a aplaudir y lo poco que sabía de Italiano lo gritaba. Todos los italianos me siguieron, hicimos bulla y nos abrieron las puertas”.

Patricia advirtió que poco antes de convencer al equipo de logística, una paloma entró en la Basílica y, como si fuera un milagro, abrieron las puertas para su grupo, que compartió un mensaje tras ver al papa: “Gracias, santo padre, por tanto”.

El papa fue sepultado en una ceremonia privada el sábado - crédito Alkis Konstantinidis / Reuters

¿Qué sigue hasta el conclave?

El papa Francisco, fallecido el pasado lunes a los 88 años debido a un ictus, fue despedido el sábado, 26 de abril, en un solemne funeral celebrado en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano. Tras la ceremonia, el féretro del pontífice fue trasladado a la basílica de Santa María la Mayor, donde se llevó a cabo su entierro. Este evento marca el comienzo de un periodo de luto y de preparación para la elección de un nuevo líder de la Iglesia católica.

El proceso de duelo oficial, conocido como las ‘Novendiales’, se extenderá durante nueve días, finalizando el próximo 4 de mayo. Este periodo incluye la celebración de una misa diaria en memoria del papa fallecido, abierta a todos los fieles que deseen rendir homenaje y rezar por su alma. La primera de estas ceremonias fue el funeral del sábado, mientras que la última tendrá lugar el 4 de mayo a las 17:00 horas locales (15:00 GMT) en la Basílica de San Pedro, presidida por el cardenal Dominique Mamberti.

Mientras se desarrollan las Novendiales, los cardenales de la Iglesia católica se reúnen en congregaciones para definir la fecha del próximo cónclave, el evento en el que se elegirá al sucesor del papa Francisco. Estas reuniones también sirven como espacio para que los cardenales establezcan alianzas y discutan las características que consideran esenciales en el próximo pontífice.

Antes del conclave serán realizadas 9 misas para recordar a Francisco - crédito Gregorio Borgia / AP

En este contexto, el cardenal Kevin Joseph Farrell, que ocupa el cargo de camarlengo, desempeña un papel clave en la gestión de la Sede Vacante, el periodo en el que la Iglesia carece de un papa. Según lo estipulado por las constituciones apostólicas Universi Dominici Gregis y Praedicate Evangelium, promulgadas por el propio papa Francisco en marzo de 2022, el camarlengo tiene la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de los procedimientos establecidos durante este tiempo.

Entre sus primeras tareas, Farrell certificó oficialmente la muerte del pontífice en presencia de miembros de la Curia y supervisó el sellado de los apartamentos pontificios. Además, estuvo a cargo de los preparativos para la exposición del féretro del papa Francisco en la basílica vaticana, así como de los detalles logísticos del funeral. Una vez que comience el cónclave, será su deber garantizar la confidencialidad de las deliberaciones y supervisar que todo el proceso se lleve a cabo de acuerdo con las normas eclesiásticas.