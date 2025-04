Emiro Navarro audicionó para ‘Masterchef Celebrity’ con Jorge Rausch como profesor: así fue el encuentro en ‘La casa de los famosos Colombia’

Emiro Navarro cocino con Jorge Rausch y le hicieron publicidad para entrar a 'Masterchef Celebrity' - crédito captura de pantalla Canal RCN

La noche del viernes 25 de abril dejó una huella imborrable en La casa de los famosos Colombia, pero principalmente en Emiro Navarro, el creador de contenido que se encarga de la cocina en la competencia.

Luego de la habitual dinámica de beneficio y castigo, en la que los participantes tuvieron que competir por ganarse una recompensa, los ganadores tuvieron la oportunidad de vivir una velada inolvidable.

En las horas de la mañana se llevó a cabo la prueba y, aunque usualmente se hace entre Agua y Fuego, en esta oportunidad tuvieron que mezclar los equipos para que quedaran nivelados, así que quedaron conformados como: Postizas prime: Karina García, La Jesuu, Yina Calderón, Lady Tabares y Fernando Solórzano. Macabras makeup: Norma Nivia, Mateo Varela, Camilo Trujillo, Emiro Navarro, Melissa Gate y La Toxicosteña.

El reto era hacer un maquillaje que iba a ser calificado con likes en las redes sociales. Para eso tenían que realizar tres pasos: base para unificar el tono de la piel, base para resaltar la mirada, labios para resaltar la sonrisa y equilibrar el rostro.

Prueba de beneficio y castigo dejó como ganadores a Emiro, Norma, Mateo, Camilo, Melissa y La Toxicosteña - crédito @canalrcn/IG

Finalmente, gracias al apoyo de los seguidores, el equipo ganador fue el de macabras makeup y Emiro, Melissa, Norma, Camilo, Mateo y La Toxicosteña fueron los que recibieron como beneficio una cena con el reconocido chef Jorge Rausch, juez de MasterChef Celebrity.

La inesperada visita que llenó de emoción a los fanáticos de la cocina, ya que el experto en cocina llegó hasta la terraza del reality para ofrecer una cena de lujo al equipo que obtuvo la mayor cantidad de votos por parte del público.

Cuando los presentadores Marcelo Cezán y Carla Giraldo anunciaron la sorpresa, los participantes no ocultaron su entusiasmo. Sin embargo, el que más se destacó fue Emiro Navarro, ya que apenas vio al chef, corrió emocionado a saludarlo.

Luego de eso, el creador de contenido, reconocido dentro de la casa por su habilidad en la cocina, fue el que terminó colaborándole en la preparación de la cena. Rausch aceptó la ayuda de Emiro, le explicó el plato y además le compartió varios consejos profesionales para perfeccionar su técnica.

Jorge Rausch cocinó en 'La casa de los famosos Colombia' - crédito jorge.rausch/ Instagram

La escena no pasó desapercibida para los demás concursantes, quienes, entre risas y palabras de aliento, no dejaron de elogiar el talento culinario del influenciador. Además, no dudaron en hacerle publicidad para que lo inviten a participar en el reality Masterchef Celebrity.

“Cocina delicioso, para que lo tengan en cuenta”, comentó en varias ocasiones Norma Nivia, reforzando la buena reputación que Emiro se ha ganado entre sus compañeros.

Sin embargo, Emiro aclaró que no sabe hacer platos muy elaborados, que lo que cocina “son platos criollos”, a lo que Jorge le contestó que él entiende, pero que en esta oportunidad tiene que realizarles una comida más elaborada a ellos.

La interacción entre Jorge Rausch y Emiro Navarro fue uno de los momentos más emotivos de la noche. Para Emiro, la oportunidad de cocinar al lado de un chef de talla internacional representó mucho más que una simple actividad: fue la confirmación de su pasión y de su interés por seguir perfeccionándose en el arte culinario.

Así fue la cocinada entre Jorge Rausch y Emiro Navarro en 'La casa de los famosos Colombia' - crédito @Ravenclaaaw1/X

Finalmente, todos los miembros del equipo ganador disfrutaron de una cena memorable, saboreando los platos diseñados por Rausch y compartiendo en la mesa con él, mientras le comentaban algunas de las situaciones más relevantes que han sucedido en el programa.

La casa de los famosos Colombia continúa sorprendiendo a los seguidores con momentos que combinan emoción, talento y grandes invitados, llevando a los participantes a vivir experiencias únicas dentro del encierro. Así como también la posibilidad de que exploren su talento y encuentren nuevas facetas.